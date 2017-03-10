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Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Оказывается, петербуржцы дорогущей покупкой Халка спасли его родную команду. Продаже в Китай бразильцы тоже радовались не меньше «Зенита».

Почему «Зенит» платил за Халка каким-то бразильцам?

Халк родился и до 13 лет рос в городе Кампина-Гранде, штат Параиба. Там и находится первый клуб бразильца, пока не профессиональный. Клуб называется «Гремио Рекреативо Серрано Параиба», сейчас он играет в чемпионате Параибы и знаменит тем, что умудряется выживать за счет отчислений с трансферов Халка из одной команды в другую. Все-таки трансферы не копеечные.

За основу «Серрано» Халк никогда не играл. В команду он попал в 1999-м и год выступал за детскую команду. Потом Живанилду ненадолго уехал в Португалию, где поиграл в системе клуба «Вилановенсе». Вернувшись в Бразилию, Халк покрутился в «Сан-Паулу» и в итоге перешел в «Виторию» из Салвадора, которая и стала его первым взрослым клубом. За «Виторию», впрочем, Халк успел провести всего один матч: приехали селекционеры-гении из японского «Кавасаки Фронтале» и увезли бразильца.

Что было дальше вы и сами знаете. Теперь Халк стал крутым и дорогим футболистом, а когда бразилец меняют команду – его бывшие клубы богатеют.В действии механизм солидарности ФИФА, который подразумевает выплаты командам, которые внесли вклад в подготовку игрока с 12 до 23 лет. Деньги получают клубы, вписанные в паспорт футболиста. По словам адвоката «Серрано», в «трудовой» у Халка – его первый клуб, а также «Кавасаки», «Витория» и «Сан-Паулу».

По регламенту ФИФА за игроков в возрасте от 12 до 15 лет нужно заплатить 0,25% от общей трансферной стоимости. Если футболисту от 16 до 23, то сумма становится в два раза больше.

И что, целый клуб живет на четверть процента от покупки Халка?

Больше всех от такого положения дел радуется руководство «Серрано», Халк уже выручил команду в 2012 году, когда перешел из «Порту» в «Зенит».Тогда полупрофессиональный клуб получил примерно 150 тысяч евро. Перевод шел долго, потому что клубы перепуталии отправили деньги в «Серрано» из Рио де Жанейро.

– Халк решил серьезную проблему для нашей команды. Это было очень важно, потому что никто не знает, что случилось бы с клубом, если быперевод не дошел до клуба. Благодаря этим деньгам мы выплатим все наши долги перед федерацией Параибы и национальной федерацией футбола. После этого мы сможем вернуться, чтобы играть в официальных соревнованиях. Мы очень обязаны Халку, – сказал президент «Серрано» бразильским журналистам, когда ситуация разрешилась.

Летом 2016-го снова пришло время делиться: Халк перешел из «Зенита» в «Шанхай СИПГ». Деньги вновь заплачены огромные, а значит, что даже жалкие 0,25%, которые полагаются «Серрано», снова выручат клуб.

Китайцы отдали за Халка 55,8 миллионов евро. Выходит, «Зенит» должен бразильскому клубу 139 500 евро.

А как играет эта команда, у нее есть успехи?

Сейчас у «Серано» и так все неплохо. Они перешли из второго дивизиона чемпионата Параибы в первый, у них появился спортивный директор, и, судя по фото на сайте, неплохой тренажерный зал. Что еще нужно для успеха? Ждем в Кубке Либертадорес через несколько лет.

Халк, кстати, и без юридических обязательств не забывает о корнях: в прошлом году он поучаствовал в благотворительном матче в поддержку голодающих – чтобы попасть на игру, нужно было принести два килограмма еды. Помог Халку боец ММА Антонио «Бигфут» Силва. Силва тоже родился в Кампина Гранде. Земляки неплохо общаются и поддерживают родной город.

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