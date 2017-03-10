Чем ответит Знарок своей бывшей команде? Превью матчей 10 марта

Сегодня вторые матчи полуфинала Западной конференции.

ЦСКА (1) – «Локомотив» (4)

После первого матча (4:2) оба тренера выглядели озабоченными. Наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов остался недоволен первым и вторым периодами, лишь «третий – в зачет». Рулевой «Локомотива» Алексей Кудашов сокрушался после загубленных его подопечными голевых моментов. Ведь в первые 40 минут железнодорожники по меньшей мере не уступили хозяевам в единоборствах и созидании. Но пропустили легкие шайбы.

Лига дисквалифицирова ла на одну игру защитника гостей Рушана Рафикова – за удар в голову армейца Грега Скотта. Но кто возместит красно-синим «украденные пять минут», о которых говорил на пресс-конференци и Квартальнов?

Сегодня ждем выхода Валерия Ничушкина, пропустившего первый матч. По словам Квартальнова, из-за болезни.

А вице-капитан гостей Михаил Пашнин обещал, что второй матч будет совсем другим, не похожим на первый. Наверняка Кудашов бросит в бой молодого нападающего Артема Ильенко. Заменявший его опытный Денис Мосалев в среду выглядел неубедительно.

Начало – 19.30 мск. КХЛ-ТВ

Травмированные: Скотт – нет

Счет в серии: 1-0 (4:2)

СКА (2) – «Динамо» Мск (3)

Хет-трик в таком матче – это круто. Динамовец Максим Карпов забросил все три шайбы своей команды на глазах Олега Знарка, главного тренера не только СКА, но и сборной.

Зря вице-президент «Динамо» легенда Виталий Давыдов раскритиковал судейство в первом матче, назвав его постыдным. Лига в таких случаях реагирует оперативно, не прощая подобных оценок-высказыва ний. И при случае обязательно примет решение не в пользу бело-голубых. Да и судьи у нас обидчивые. Впрочем, не буду развивать эту тему. Еще успеется.

Замечу лишь, что удаление динамовца Анселя Галимова за повторную ошибку на вбрасывании – вещь вовсе не уникальная. Такое же наказание понесла «Магнитка» в финале плей-офф-2016. Тогда, правда, это привело к акту водяного протеста тренера Илья Воробьева, выбросившего фляжку на лед в ноги судьи.

Бело-голубым удалось найти управу на бригаду большинства Вадима Шипачева, что предопределило успех москвичей. Гол же Никита Гусев забил в равных составах.

Не будем забывать: в плей-офф «Динамо» играет против СКА в Питере куда успешнее, чем в родных стенах. Так что о перехваченном преимуществе своей площадки после победы в первом матче серии говорить не совсем корректно.

Начало – 19.30. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ HD

Травмированные: Войнов, Тихонов (?) – Робинсон

Счет в серии: 0-1 (2:3 ОТ)



