Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»
Источник: ФК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Анжи».

- Сильно ли сказалось отсутствие Промеса на подготовке к матчу с «Краснодаром»? И какие изменения могут произойти в связи с его возвращением?
- Промес – очень качественны игрок, который мог бы нам помочь в прошлой встрече. Но те футболисты, что вышли на поле, выполнили свою задачу.

- Луиса Адриано не было на тренировке. Что с ним случилось?
- Он получил сильный удар по икроножной мышце, в таких случаях лучше не рисковать. Он пока лечится.

- Адриано примет участие в матче с «Анжи»?
- На 80 процентов – нет. Только чудо может помочь ему появиться на поле. Но я предпочитаю не рисковать. С его травмой лучше не сыграть один или два матча. Иначе потом можем потерять его на месяц.

- В чем секрет Адриано? Он продолжает забивать в каждом матче.
- Нападающие должны забивать. Это главная задача Адриано.

- Что скажете о потере Глушакова?
- Все игроки очень важны для «Спартака». Но мы же играем 11 на 11. Так что на его позиции выйдет кто-то другой.

- Тренер «Анжи» до этого возглавлял «СКА- Энергию». Можно ли сказать, что он ваш главный обидчик за время работы в «Спартаке»?
- Ни о каких обидах нет речи. Тот матч стоит отдельно, мы с того времени хорошо поработали, выросли как команда. Безусловно, в воскресенье будет интересная игра.

- «Анжи» теперь абсолютно другая команда по сравнению с тем, что было в первом круге. В Италии такие резкие смены курса возможны?
- В Италии сложно ждать таких перемен за короткое время. Но несмотря на все это, у соперника все равно будет мотивация, потому что они встречаются со «Спартаком». Так что не стоит думать о победе до начала матча.

- Кому отдадите капитанскую повязку на эту игру?
- Пока не знаю.

- А кого считаете лидерами команды? Есть же такая группа игроков?
- Этот вопрос меня не волнует. У меня другие мысли, и они куда важнее.

- Что волнует?
- Матч с «Анжи». Многие думают, что игра будет легкой. Но я считаю, если не подойти правильно к этому матчу, он может оказаться сложнее чем с «Краснодаром».

- В матче с «Краснодаром» Ещенко часто допускал ошибки. В связи с этим появление в составе Тигиева в ближайших матчах возможно?
- Тигиев только приехал, вливается в коллектив, он молод, хороший футболист, иначе не находился бы в «Спартаке». Он должен расти, набирать физическую форму. Тигиев безусловно пригодится «Спартаку».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: У «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее, чем у конкурентовБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» может выиграть чемпионат России в этом сезоне.Последние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаПоследние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаРовно 16 лет назад московский «Спартак» начал свой последний поход за чемпионством.КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублейПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.Артем Ребров: «Зенит» - конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Артем Ребров: «Зенит» - конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки на базе в Тарасовке рассказал о настрое команды.Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»Полузащитник московского «Спартака» рассказал о своей роли в команде, предстоящем матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи».Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о подготовке к матчу с «Анжи».Артем Ребров: Против «Спартака» на поле будут «умирать» все клубыГолкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о настрое команды на весеннюю часть чемпионата России.Давид Юрченко: «Анжи» едет к «Спартаку» за тремя очкамиГолкипер «Анжи» Давид Юрченко поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 19-го тура РФПЛ.Александр Самедов: Целовать «ромбик»? Отношусь к этому нормальноПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своей роли в команде.Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.«Ростов» поднялся на 87-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-йВчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке конфедераций«Спартак» открыл набор контролеров-распорядителей (стюардов) для работы на Кубке конфедераций-2017, сообщается на официальном сайте столичного клуба.Мельгарехо вернулся в общую группуПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу и в четверг тренировался на базе в Тарасовке наравне со всеми.Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к отборочным матчам Кубка африканских нацийФорвард «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде и будет готовиться к отборочным матчам Кубка африканских наций.Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и ИталиейПолузащитник «Спартака» Квинси Промес включен в предварительный состав сборной Голландии на матч отборочного турнира чемпионата мира с Болгарией и товарищеский матч с Италией.Летом «Спартак» может расстаться с пятью футболистамиПо совету главного тренера «Спартака» Массимо Карреры руководство красно-белых летом может расстаться с пятью футболистами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.Двенадцатый игрок? И это вовсе не болельщикиДвенадцатый игрок? И это вовсе не болельщикиВ ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)В ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)Разбираем эпизод с назначенным пенальти в матче «Краснодар» – «Спартак» (2:2).Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.
Главные новости
Теннис
Владимир Камельзон: Возвращение Звонаревой - находка для сборной России
Футбол
Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову Ибрагимовичу
Другие
РУСАДА объявило конкурс на вакансию гендиректора
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублей
Биатлон
Дмитрий Васильев: Бессеберг точно не будет баллотироваться на пост главы IBU
Футбол
Виталий Мутко прокомментировал информацию о своем недопуске в совет ФИФА
Биатлон
Дмитрий Васильев: Тренеры где-то ошиблись в предсезонной подготовке
MMA
Тони Фергюсон: Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию
Футбол
Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногам
Футбол
Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости