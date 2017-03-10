Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Анжи».

- Сильно ли сказалось отсутствие Промеса на подготовке к матчу с «Краснодаром»? И какие изменения могут произойти в связи с его возвращением?

- Промес – очень качественны игрок, который мог бы нам помочь в прошлой встрече. Но те футболисты, что вышли на поле, выполнили свою задачу.

- Луиса Адриано не было на тренировке. Что с ним случилось?

- Он получил сильный удар по икроножной мышце, в таких случаях лучше не рисковать. Он пока лечится.

- Адриано примет участие в матче с «Анжи»?

- На 80 процентов – нет. Только чудо может помочь ему появиться на поле. Но я предпочитаю не рисковать. С его травмой лучше не сыграть один или два матча. Иначе потом можем потерять его на месяц.

- В чем секрет Адриано? Он продолжает забивать в каждом матче.

- Нападающие должны забивать. Это главная задача Адриано.

- Что скажете о потере Глушакова?

- Все игроки очень важны для «Спартака». Но мы же играем 11 на 11. Так что на его позиции выйдет кто-то другой.

- Тренер «Анжи» до этого возглавлял «СКА- Энергию». Можно ли сказать, что он ваш главный обидчик за время работы в «Спартаке»?

- Ни о каких обидах нет речи. Тот матч стоит отдельно, мы с того времени хорошо поработали, выросли как команда. Безусловно, в воскресенье будет интересная игра.

- «Анжи» теперь абсолютно другая команда по сравнению с тем, что было в первом круге. В Италии такие резкие смены курса возможны?

- В Италии сложно ждать таких перемен за короткое время. Но несмотря на все это, у соперника все равно будет мотивация, потому что они встречаются со «Спартаком». Так что не стоит думать о победе до начала матча.

- Кому отдадите капитанскую повязку на эту игру?

- Пока не знаю.

- А кого считаете лидерами команды? Есть же такая группа игроков?

- Этот вопрос меня не волнует. У меня другие мысли, и они куда важнее.

- Что волнует?

- Матч с «Анжи». Многие думают, что игра будет легкой. Но я считаю, если не подойти правильно к этому матчу, он может оказаться сложнее чем с «Краснодаром».

- В матче с «Краснодаром» Ещенко часто допускал ошибки. В связи с этим появление в составе Тигиева в ближайших матчах возможно?

- Тигиев только приехал, вливается в коллектив, он молод, хороший футболист, иначе не находился бы в «Спартаке». Он должен расти, набирать физическую форму. Тигиев безусловно пригодится «Спартаку».