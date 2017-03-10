Как правильно делать выпады со штангой (видео)
Построить массивные ноги помогут приседания, но придать им законченную форму и разделение мышц помогут выпады со штангой. Выпады – одно из главных упражнений для квадрицепсов и ягодиц. Как делать их правильно, почему выпады – лучшее упражнение для девушек, какие мышцы работают при выпадах со штангой, разбирался «Советский спорт».
Выпады со штангой: какие мышцы работают
О пользе выпадов 😏 Именно выпады формируют красивую форму ягодиц, да просят меня приседания. Выпады именно "поднимают" ягодицы. Приседания носят все же более "мясонаращивающий" характер. Хотите очерченный нижний подрез ягодиц, чтобы не было складочки между ягодицей и задней поверхностью бедра? Хотите попу "стульчиком", чтобы ягодицы четко отделялись от поясницы?Делайте выпады! Вариантов выпадов великое множество: 1. Выпады со штангой/ гантелями/ в Смите назад; 2. Выпады со штангой/ гантелями/ в Смите вперед; 3. Косые выпады (задействуется приводящая мышца бедра) 4. Выпады на одной ноге (лучше делать после базовых выпадов в качестве доработки) 5. Выпады в движении (по залу, например. Включается кардиосоставляющая) 6. Выпады с возвышения (например, со Степа. Сильнее растягивается ягодица) 7. Выпады-"разножка" (тоже самое, что и классические выпады, только без возвращения ноги в исходное положение) Немного о технике: самое важное, вне зависимости, какие выпады Вы делаете,- необходимо следить за коленом впередистоящей ноги. Колено не должно "выстреливать" вперед. Оно должно всегда оставаться на проекции стопы, желательно над пяткой. #выпады #выпадысгантелями #выпадысоштангой #выпадывсмите #выпадыназад #спорт #фитнес #упражнение #упражнения #тренер #тренируемся #тренировка #мотивация #зож
При выпадах со штангой основную нагрузку получают четырехглавые мышцы бедра (квадрицепсы) и ягодичные мышцы.
Квадрицепс – большая мышца на передней поверхности бедра, разделенная на четыре головки. Именно она, в большей степени, создает объем вашим ногам: зная об этом, опытные бодибилдеры включают выпады в свою программу. Это упражнение придает законченную форму бедрам, шлифует массу, набранную приседаниями, и создает видимое разделение головок квадрицепса.
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Вторая целевая группа мышц, по которой «бьют» выпады – ягодичные. Выпады со штангой на плечах – лучшее упражнение, чтобы накачать и визуально увеличить зону ягодиц. Поэтому выпады популярны у девушек, пожалуй, больше всех других упражнений.
Выпады со штангой: техника, видео
- возьмите штангу со стоек, встаньте прямо, ноги уже ширины плеч, ступни параллельны друг другу и смотрят вперед. Держите спину прямой и напряженной, в поясничном отделе сделайте небольшой прогиб. Взгляд направлен вперед, голова поднята;
- широко шагните одной ногой и присядьте на нее, перенеся вес тела;
- тело в нижнем положении должно оставаться прямым, не наклоняться вперед. Колено согнуто под прямым углом;
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- задняя нога упирается в пол пальцами, пятка поднята. Колено этой ноги согнуто и находится над землей, но не касается ее;
- напряжением мышц опорной ноги поднимите себя вверх, а затем снова опуститесь в присед. Вариант: подшагните задней ногой к передней, а затем сделайте широкий шаг вперед другой ногой, и повторите присед на другую ногу.
Правильную технику выполнения выпадов со штангой на плечах в тренажере Смита можно посмотреть в этом видео
Выпады со штангой на плечах: вариации упражнения, видео
Самой простой вариацией шагающим выпадам со штангой на плечах станут выпады на месте. Их отличие от обычных выпадов в том, что, поднимаясь из приседа, вы делаете шаг назад опорной ногой, возвращаясь в исходную точку (а не подшагиваете к опорной ноге задней, двигаясь вперед). Этот вариант упражнения подойдет тем, у кого мало места.
Другая вариация выпадов со штаной на плечах – выпады в тренажере Смита. Его техника аналогична классическим выпадам, при этом в тренажере штанга закреплена в стойке и может двигаться только строго вверх-вниз. Это позволяет избежать одной из главных ошибок в выпадах со штангой – наклонов корпуса впереди и чрезмерного растяжения поясничных мышц. Если изучение техники выпадов дается вам тяжело, начните делать их в Смите.
Правильную технику выполнения выпадов со штангой на плечах в тренажере Смита можно посмотреть в этом видео:
Когда под рукой нет штанги, выпады можно делать с гантелями. Держите руки с гантелями опущенными. Или, если хотите усложнить упражнение, поднимите гантели на плечи – так вы дадите дополнительную нагрузку мышцам кора и верху тела, которым нужно будет удерживать вес.
Правильной технике выпадов с гантелями вас научит это видео
Выпады со штангой на плечах: другие рекомендации
- если вы новичок в зале, начинайте делать выпады с пустым грифом или совсем без веса. Это поможет научиться правильно шагать и держать корпус. Увеличивайте вес постепенно;
Как правильно делать подъем ног в висе
- большинство атлетов делают выпады после тяжелых базовых упражнений, когда мышцы ног уже утомлены. Следуйте такой же схеме, но время от времени устраивайте «встряску» мышцам. Начинайте тренировку с выпадов, а уже затем переходите к приседаниям;
- используйте бандажи на колено при выполнении выпадов со штангой. Бандажи зафиксируют коленный сустав, помогут избежать травмы;
- попробуйте делать выпады, шагая на небольшую платформу. Этот вариант упражнения снимет часть нагрузки с коленных суставов.