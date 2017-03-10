«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда

Зенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».

Пятница – самый ожидаемый день в рабочей неделе, но начинается он противно по-понедельничному: проливным мокрым снегом с дождем. В Удельном парке веселит только лайка по имени Мито – она дружелюбно встречает всех, кто подходит к воротам базы «Зенита». Хочет зайти, но ей это не удается хотя бы потому, что у нее нет необходимого документа, а хвост не подойдет.

Погода портит не только настроение, но и поле, где предстоит тренироваться «Зениту» – оно больше похоже на то, на котором вчера играли «Ростов» и «Манчестер Юнайтед».

Их матч зенитовцы естественно смотрели, ведь вечер четверга теперь свободен.

Артем Дзюба жжет – будем считать, согревает в эту промозглую погоду.

Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!

После Артема беседовать приходит Александр Кокорин – не по воле Мирчи Луческу, главный тренер предоставляет выбор журналистам. Сам румын в этот раз молчит.

Репутация Кокорина за последнее время подпортилась из-за истории с ездой по встречной на «Бентли» – но об этом он говорить не собирается.

– Давайте вопросы про футбол, – отрезает форвард.

И про «Амкар» ему, кроме общих слов, пока сказать нечего.

– О сопернике будем говорить завтра на собрании. Они играют от обороны, будут стараться не пропустить, но мы едем в Пермь за тремя очками, – идет Кокорин от общего и доходит до самого главного – расклада в таблице. – Думаю, мы можем догнать «Спартак», особенно с учетом того, что у нас еще есть личная встреча.



– «Зениту» давно не удается победить в гостях. Всегда разные причины?

– Мистер говорил, что мы тяжело играем на выезде. Но у нас было много игр, а сейчас остались только матчи чемпионата, поэтому концентрируемся на нем. Нам ничего не остается, кроме как побеждать.

– Вы боялись, что все свои мячи забьете на сборах, в первой игре отличиться не удалось. Сглазили?

– Ничего страшного, нам надо догонять «Спартак». Неважно, кто будет забивать.

– А ЦСКА можно рассматривать как одного из претендентов на титул?

– Все знают ЦСКА, они могут выиграть последние 10 матчей и победить в чемпионате.

– Но сейчас другой тренер.

– Стиль игры действительно поменялся.

– Вас удивило, что ЦСКА теперь играет от обороны?

– Наверно, какие-то проблемы у них. Тяжело говорить за соперника, могу только за себя отвечать.

Речи Луческу нет – зато больше времени понаблюдать за игроками. Перед началом занятия все в строю, но уже через пять минут уходит Николас Ломбертс с болью в руке. На боль в голове, надеемся, не будут сетовать потом Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков и Иван Новосельцев – они вчетвером тренируются без шапок. А экс-защитнику «Ростова» здоровье уж точно надо беречь, чтобы получать игровую практику, на отсутствие которой он недавно пожаловался.

Очень больно становится Маурисио – Мигель Данни попадает Жозе по самому незащищенному месту. Пока португалец извиняется, бразилец на корточках приходит в себя. Через несколько минут на том же месте Юрий Жирков, играя в короткий пас с Шатовым, заставляет Олега вспомнить о «Барселоне».

– Тики-така! – с улыбкой резюмирует Шатов.

О каталонском клубе разговоров не меньше, чем о предстоящем сопернике. Все-таки такие камбэки случаются очень редко.

– Артем Дзюба сказал, что он единственный верил до конца в «Барселону», – интересуемся эмоциями Кокорина.

– Он врет, он вообще за «Реал» болеет, – и не понять теперь, где тут шутки, а где обман.

Станет ли такой же крутой победа «Зенита» над «Амкаром»? Вряд ли. Но если «Зенит» потеряет очки в Перми – о сине-бело-голубых слагать будут что угодно, но точно не легенды.