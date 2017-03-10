«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда
Зенитовцы
тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону»
– все ради гонки со «Спартаком».
Пятница – самый ожидаемый день в рабочей неделе, но
начинается он противно по-понедельничному: проливным мокрым снегом с дождем. В
Удельном парке веселит только лайка по имени Мито – она дружелюбно встречает
всех, кто подходит к воротам базы «Зенита». Хочет зайти, но ей это не удается
хотя бы потому, что у нее нет необходимого документа, а хвост не подойдет.
Погода портит не только настроение, но и поле, где предстоит тренироваться «Зениту» – оно больше похоже на то, на котором вчера играли «Ростов» и «Манчестер Юнайтед».
Поле, на котором #Зенит готовится к #Амкару pic.twitter.com/kVyuuUTG8G— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 10 марта 2017 г.
Их матч зенитовцы естественно смотрели,
ведь вечер четверга теперь свободен.
Артем Дзюба жжет – будем считать, согревает в эту промозглую погоду.
Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!
После Артема беседовать
приходит Александр Кокорин – не по воле Мирчи Луческу, главный
тренер предоставляет выбор журналистам. Сам румын в этот раз молчит.
Репутация Кокорина за
последнее время подпортилась из-за истории с ездой по встречной на «Бентли» – но
об этом он говорить не собирается.
– Давайте вопросы про
футбол, – отрезает форвард.
И про «Амкар» ему, кроме
общих слов, пока сказать нечего.
– О сопернике будем
говорить завтра на собрании. Они играют от обороны, будут стараться не
пропустить, но мы едем в Пермь за тремя очками, – идет Кокорин от общего и
доходит до самого главного – расклада в таблице. – Думаю, мы можем догнать
«Спартак», особенно с учетом того, что у нас еще есть личная встреча.
– «Зениту» давно не удается победить в гостях. Всегда разные причины?
– Мистер говорил, что мы тяжело играем на выезде. Но у нас было много игр, а сейчас остались только матчи чемпионата, поэтому концентрируемся на нем. Нам ничего не остается, кроме как побеждать.
– Вы боялись, что все свои мячи забьете на
сборах, в первой игре отличиться не удалось. Сглазили?
– Ничего страшного, нам надо догонять «Спартак». Неважно, кто будет забивать.
– А ЦСКА можно рассматривать как одного из
претендентов на титул?
– Все знают ЦСКА, они могут выиграть последние 10 матчей и победить в чемпионате.
– Но сейчас другой тренер.
– Стиль игры действительно поменялся.
– Вас удивило, что ЦСКА теперь играет от обороны?
– Наверно, какие-то проблемы у них. Тяжело говорить за соперника, могу только за себя отвечать.
Речи Луческу нет – зато больше времени понаблюдать за
игроками. Перед началом занятия все в строю, но уже через пять минут уходит
Николас Ломбертс с болью в руке. На боль в голове, надеемся, не будут сетовать
потом Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков и Иван Новосельцев – они
вчетвером тренируются без шапок. А экс-защитнику «Ростова» здоровье уж точно
надо беречь, чтобы получать игровую практику, на отсутствие которой он недавно
пожаловался.
Очень больно становится Маурисио – Мигель Данни попадает Жозе
по самому незащищенному месту. Пока португалец извиняется, бразилец на
корточках приходит в себя. Через несколько минут на том же месте Юрий Жирков,
играя в короткий пас с Шатовым, заставляет Олега вспомнить о «Барселоне».
– Тики-така! – с улыбкой резюмирует
Шатов.
О каталонском клубе разговоров не меньше, чем о предстоящем сопернике. Все-таки такие камбэки случаются очень редко.
– Артем Дзюба сказал, что он единственный верил до конца в «Барселону», – интересуемся эмоциями Кокорина.
– Он врет, он вообще за «Реал» болеет, – и не понять теперь, где тут шутки, а где обман.
Станет ли такой же крутой победа «Зенита» над «Амкаром»? Вряд
ли. Но если «Зенит» потеряет очки в Перми – о сине-бело-голубых слагать будут
что угодно, но точно не легенды.