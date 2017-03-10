Финальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спорта

Последний старт Сергея Устюгова в сезоне, чемпионаты мира по шорт-треку, сноуборду и фристайлу и финальный этап Кубка планеты в конькобежном спорте. Где россияне будут бороться за медали – анализирует «Советский спорт».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что: этап Кубка мира

Где: Драммен/Осло (Норвегия)

За кого болеть: за Сергея Устюгова. Строго говоря, этап в Норвегии стартовал пару дней назад – 8 марта в Драммене прошли спринтерские гонки. Сергей Устюгов единственным из россиян вышел в финал, где компанию ему составили сразу пять норвежцев. Троих удалось опередить, двое опередили самого Сергея. В итоге – бронза. В субботу же в местной столице пройдут марафоны – мужчины побегут 50 км классикой. Для Устюгова этот старт станет последним нынешней весной на международном уровне – на заключительном этапе в Канаде его участие не запланировано (долгий перелет туда-обратно, отсутствие перспектив в борьбе с Мартином Сундбю за Большой хрустальный глобус, общая усталость после недавних крупных турниров – причин не ехать в Квебек предостаточно). Так что лидер нашей сборной постарается ударно завершить сезон, принесший ему победу в «Тур де Ски» и пять медалей чемпионата мира, включая две золотые. Собственно, в Лахти в марафоне он стал серебряным призером, на самом финише совсем немного уступив Алексу Харви. Посмотрим, удастся ли ему одержать победу в Осло.

ШОРТ-ТРЕК

Что: чемпионат мира

Где: Роттердам (Голландия)

За кого болеть: за всю нашу команду. Прежде всего – мужскую. У России – крепкая сборная, которой очень не хватает личных побед в этом сезоне. Золото в эстафетах было (в том числе – в женской), но в индивидуальных дисциплинах Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов довольствовали лишь серебром и бронзой. В Роттердаме это все можно исправить. Каждый из наших лидеров может рассчитывать на первые места – Ан сделает ставку на 500 метров, Елистратов и Шульгинов – на 1000 и 1500 м. Особые надежды, конечно, на Семена – прошлый ЧМ в Китае он пропустил из-за «мельдониевых дел», не сумев защитить титул чемпиона на «полуторке», завоеванный в 2015-м в Москве. Так что с мотивацией проблем не будет. С формой их тоже быть не должно. У девушек ситуация похуже, но Софья Просвирнова и Екатерина Константинова уже брали серебро и бронзу на последнем чемпионате Европы (как «малые» медали, так и по сумме многоборья). Плюс Екатерина Ефременкова стала призером последнего этапа Кубка мира в Минске (на дистанции 1500 м). Конкуренция на ЧМ заметно выше, британки, кореянки, китаянки очень сильны. Но в качестве приятного сюрприза кто-то из россиянок может порадовать и нас медалью.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что: финальный этап Кубка мира

Где: Ставангер (Норвегия)

За кого болеть: за Дениса Юскова. Конечно, не только за него. На «пятисотке» за золото опять будет бороться Руслан Мурашов – он вообще редко остается без медалей в коронном виде. Ольга Фаткулина проводит не лучший сезон, но может ударно его завершить парой наград в спринтерских забегах. Анна Юракова идет второй в общем зачете на 3000 м (уступая только Мартине Сабликовой), а Ольга Граф привычно поведет напарниц за собой к медалям в пасьюте. Но, конечно, в отсутствие Павла Кулижникова, который пропускает вторую часть сезона из-за травм и психологических проблем, лидером сборной остается именно Юсков. Денис впервые за четыре года проиграл чемпионат мира на родной «полуторке», оставшись в Корее с серебром. Но не перестал считаться главным фаворитом в этом виде. В Ставангере он – первый претендент на золото. Посмотрим, сможет ли подтвердить этот статус.

СНОУБОРД/ФРИСТАЙ Л

Что: чемпионат мира

Где: Сьерра-Невада (Испания)

За кого болеть: за Алену Заварзину. Турнир в Испании уже стартовал, даже успели разыграть 4 комплекта наград – во фристайле, в могуле. Россиян в призерах нет, но мы на эти дисциплины особо не рассчитывали. Главная надежда – на сноуборд, где бронзовый призер Олимпиады в Сочи – Алена Заварзина – будет претендовать на золото в двух видах – слаломе-гиганте и в параллельном слаломе. В этом сезоне россиянка – лидер Кубка мира, она выиграла два февральских этапа в КМ в Болгарии и Корее (оба раза – в гиганте) и, по заявлению тренера сборной Дениса Салагаева, сейчас на голову сильнее всех соперниц. Что ж, посмотрим. Чемпион мира в слаломе Андрей Соболев пропустил большую часть сезона из-за травмы и операции, но недавно вернулся в строй, стал 7-м на последнем этапе Кубка в Турции и к главному турниру года вроде успел набрать неплохую форму. Вик Уайлд – двукратный чемпион Сочи – давно не радовал успехами, но списывать со счетом не стоит и его. Плюс не забываем о Екатерине Тудегешевой – ей на первенствах планеты медали брать не привыкать. Правда, старты в слаломы запланированы только на середину следующей недели (турнир продлится до 19 марта).

Плюс ждем успехов в биг-эйре, гда Владислав Хадарин – победитель московского этапа Кубка мира – уже прошел квалификацию и пробился в финал. А во фристайле наши главные надежды связаны только с акробатикой – Станислав и Любовь Никитины, так же как и Максим Буров, успели побывать в призах на Кубке мира. Надеемся, приятно удивят и в Испании.



