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Артем Ребров: «Зенит» - конкурент? Зачем смотреть по сторонам?

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Ребров: «Зенит» - конкурент? Зачем смотреть по сторонам?
Источник: ФК «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки на базе в Тарасовке рассказал о настрое команды на весеннюю часть чемпионата России, предстоящем матче с «Анжи» и многом другом.

- Вы провели 100 матчей за «Спартак». Какой из них был самым ярким?
- Я сейчас не думаю, сколько матчей провел за «Спартак». Все мысли о предстоящей игре с «Анжи», важно взять три очка. Против нас будут «умирать» все команды. Не хочу обсуждать другие команды, все мысли только о «Спартаке». Игра с «Краснодаром»? Отличный матч, но результат не самый лучший.

- Вы знакомы с вратарем «Анжи» Давидом Юрченко?
- Конечно.

- Знаете, как ему забивать? Может, подскажете своим нападающим?
- Ну, я же не нападающий, чтобы знать такие тонкости. Думаю, они и без меня знают, как делать свое дело. Мне же нужно больше думать о своей работе.

- Бытует мнение, что «Спартаку» в этом сезоне может помешать только сам «Спартак». Согласны?
- Согласен. Как я уже сказал, нам нужно быть готовыми к тому, что каждый соперник против нас будет биться до последнего.

- «Зенит» - главный конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство?
- Не хочу никого обсуждать, в первую очередь думаю о нашей игре. Мы вверху турнирной таблицы, зачем смотреть по сторонам?

- Что понравилось в матче с «Краснодаром»?
- В первую очередь, понравилось отношение ребят к делу. Мы показали отличный футбол, потому что, несмотря на результат, болельщики остались довольны. Я это сам видел, оставшись в Краснодаре еще на один день. Люди подходили на улице и благодарили за самоотдачу.

- В чем секрет результативности Луиса Адриано?
- Он - качественный нападающий. Хочется пожелать ему забивать в каждом матче и дальше.

- Что главный тренер Массимо Каррера говорил об «Анжи»?
- Это наши внутренние дела. Все увидите в воскресенье.

- В связи с травмой Дениса Глушакова с капитанской повязкой выйдете вы? Вам с ней играется проще или нет?
- Честно, о повязке даже не думаю. А что касается травмы Дениса, то, конечно, мне и всей команде неприятно, что он получил травму и что он пропустит игру с «Анжи». Глушаков – наш капитан, один из лидеров. Хочется, чтобы он скорее вернулся на поле. А повязка… Не так важно, кто с ней будет.

- В «Анжи» сейчас много бывших спартаковцев. Это добавляет предстоящему матчу градуса?
- Нет, ничего это не добавляет. При встрече мы, конечно, можем поговорить, но на поле все личные отношения уходят на задний план. Они конечно не враги, но соперники. А их необходимо обыграть.

- Георгий Тигиев что-то рассказывал о бывшей команде?
- Он только осваивается в команде, с нами пока не так долго. Да и парень он не особо многословный, скажем так. На теории если спросим его, он, конечно, подскажет что-то. Но пока его особо не дергаем, пусть осваивается.

- Стоит ожидать аншлага на воскресной игре?
- Пользуясь случаем, хотелось сказать нашим болельщикам спасибо за ту атмосферу, что была в Краснодаре. Надеемся, что в первой после паузы домашней игре эмоций будет уж точно не меньше, а может и больше. Мы ждем всех на «Открытие Арене».

Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»


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