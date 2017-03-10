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«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»
Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России ЧМ-2021 биатлону.

«ОШИБКА - ЦВЕТКОВА ПОСТАВИЛИ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП»

- Дмитрий, но все же давайте начнем с 7-го этапа Кубка мира в Пхенчхане. В спринте Гараничев – 9-й, гонка преследования: Шипулин – 2-й, Гараничев – 5-й – неплохо. Эстафета – наши четвертые. Усталость к концу сезона, перелеты?
- Все устают и наши не исключение. Но выступление все равно нормальное, даже с учетом того, что мужчины были четвертыми в эстафете. На мой взгляд, единственная ошибка, что Цветкова поставили на первый этап. А у него явно не то было самочувствие, чтобы бежать первый этап. Антон еще и ошибку тактическую совершил: на старте выиграл поляну, понесся куда-то и наелся уже на первом круге. Зачем, если ты себя чувствуешь неважно?

- Если бы Цветкова заменили, были бы в призах. Ведь проиграли всего 1 минуту 11 сек.
- Да его просто надо было ставить на второй этап с его не лучшим самочувствием. Прошел бы в свою силу, и все было бы нормально. А первый этап – очень ответственный. Цветков наелся, потом отстрелял не лучшим образом. Проиграл минуту 15 секунд, так мы эту форму и не отыграли.

- Какой бы вы вариант команды на эстафету предложили?
- Поменять местами первый и второй этап – Цветкова с Гараничевым. Остальных оставить на своих местах (Бабикова и Шипулина. – Прим. ред.).

- Про женщин коротко. Выступили они в Пхенчхане хуже некуда (в эстафете 12-е, лучший результат у Старых в гонке преследования – 20-е место. - Прим. ред.).
- Ну с ними было все ясно уже после первой половины сезона - где-то ошиблись в предсезонной подготовке. На чемпионате мира неплохо показала себя Старых, но она не готовилась с командой к сезону. Явный методический просчет при подготовке.

- Вы общаетесь с тренерским штабом, бываете на этапах Кубка мира. Признают наши тренеры свои просчеты?
- Никто в этом никогда не признается: «Вот здесь чуть-чуть подправим, там еще немного добавим».

«ИСПОЛКОМ IBU НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ»

- А теперь к нашей больной теме, которую мы с вами обсуждали еще во время ЧМ. Исполком IBU не зря ультиматум СБР поставил по поводу ЧМ-2021 – отказаться от турнира до 24 февраля. В полночь на 25-е карета превратилась в тыкву.
- Это все абсолютно незаконно. Как бороться? Идти в суд. Причем в гражданский. Не исполком должен принимать такие решения, а конгресс, который проголосовал не рассматривать этот вопрос. И только конгресс может лишить страну чемпионата мира. Исполком вообще не имеет право принимать такие решения. К тому же, для того, чтобы принять такое решение, нужны очень веские основания. А какие в данном случае основания? Никаких!

Решение основано на рекомендациях МОК, которые, в свою очередь, основаны на докладе комиссии Макларена. А в докладе некие подозрения в отношении наших биатлонистов, которые не доказаны. Но это же глупость!

- Главное, что не просматривается никакой логики. Причем здесь подозреваемые в применении допинга и чемпионат мира? Возьмем даже худший сценарий: пусть будет доказана вина кого-то из наших биатлонистов. Накажите их, отправьте на Колыму. Но как это можно увязать с чемпионатом мира, которые пройдет через четыре года?
- В том-то и дело. И сейчас даже нет возможности объявить новый конкурс на проведение чемпионата мира 2021 года. Это может сделать только конгресс IBU, а он пройдет только в сентябре 2018 года. Через полтора года.

- Какие у нас козыри в борьбе за этот чемпионат в Тюмени?
- Козырь один – закон. И он на нашей стороне. Исполком IBU нарушил закон вопиющем образом.

- Почему президент IBU Андерс Бессеберг решился на такое?
- Бессеберг уже заявил, что точно не будет баллотироваться на пост главы Международного союза биатлонистов. Поэтому ему…

- …До лампочки…
- Примерно так. Если б он хотел и дальше остаться на этом посту, он подумал бы сто раз, прежде чем такое решение принять. Ведь многие страны не согласны с этим решением. Это только так кажется, что все единодушно объединились в борьбе против России. Ничего подобного. Большинство членов IBU против этой возни с отъемом у России ЧМ-2021. Об этом руководство IBU прекрасно знает. А на счет Бессеберга, он рекомендации МОК перед уходом на пенсию выполнил.

- Видимо, чтоб дожить спокойно до конца своей каденции…
- Да, чтоб его не дергали… В общем, надо бороться, надо нанимать хороших адвокатов и подавать в гражданский суд. Правда на нашей стороне.

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