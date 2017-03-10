Последние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 года

Ровно 16 лет назад, 10 марта 2001 года московский «Спартак» начал свой последний поход за чемпионскими званиями. На стадионе «Лужники» в этот день красно-белые играли против саратовского «Сокола». Матч завершился безголевой ничьей.

С тех пор все изменилось. «Лужники» закрыты на реконструкцию. «Сокол» барахтается в зоне вылета первой лиги. Чемпионат заканчивается не осенью, а весной. «Спартак», хоть и играет на собственном стадионе, но больше ни разу не был чемпионом. На тренерском мостике вместо Олега Романцева – итальянец Массимо Каррера.

Сегодня «Спартак» лидирует в турнирной таблице и является фаворитом в борьбе за чемпионское звание этого сезона. Но где сейчас все те, кто сделал «Спартак» чемпионом в 2001 году? Что сталось с игроками основного состава красно-белых, которые в последний раз видели золотые медали?

Максим Левицкий

Несмотря на присутствие Александра Филимонова, основным голкипером той команды был Максим Левицкий. В 2009 году он завершил игровую карьеру. После этого некоторое время жил в Москве, а позже переехал в Крым, где работал тренером дублирующего состава клуба «Крымтеплица», выступающего в Любительском Чемпионате Крыма. В конце прошлого года Максим перебрался в Киев, где надеется продолжить тренерскую карьеру. Переезд связывает с политической обстановкой в России.

Игор Митрески

Македонский защитник Игор Митрески покинул «Спартак» в 2004 году, а завершил игровую карьеру десятью годами позже – в 2014 году, будучи футболистом азербайджанского клуба «Нефтчи». После этого он занял пост спортивного директора македонского клуба «Шкендия». Периодически выступает в роли эксперта в азербайджанской прессе, высказываясь по результатам своего бывшего клуба.

Дмитрий Парфенов

В отличие от двух своих бывших одноклубников, Дмитрий Парфенов, получивший тренерскую лицензию, остается на виду в России. Из «Спартака» он ушел в 2005 году. Карьеру завершил в 2012 году игроком тульского «Арсенала». Тогда же занял пост тренера в юношеской сборной России. С 2012 по 2015 год работал главным тренером ивановского «Текстильщика». В 2015 году возглавил «Тосно», рвущийся в премьер-лигу. Так что, вскоре мы можем увидеть тренерское мастерство Парфенова на самом высоком уровне.

Юрий Ковтун

Из «Спартака» Юрий Ковтун ушел вместе с Парфеновым. Завершали карьеру они тоже в одном клубе – тульском «Арсенале», когда тот в 2012 году играл в любительской лиге. Правда, тренировать Ковтун начал раньше своего бывшего партнера. В 2007 году он уже работал тренером в клубе МВД России, за которой и играл. Дальше были «Салют» из Белгорода, «Волга» из Нижнего Новгорода и должность старшего тренера в «Тосно» - бок о бок с Парфеновым. Правда, в 2016 году Ковтун расторг контракт и устроился на работу в московское «Динамо».

Жерри-Кристиан Тчуйсе

Камерунский защитник, получивший российское гражданство, ушел из «Спартака» практически сразу после того, как владельцем и президентом клуба стал Андрей Червиченко – в 2002 году. Поиграв немного в России, он в 2008 году завершил карьеру и перебрался во Францию. Сейчас проживает с семьей в Ле Мане, где играет за ветеранскую команду и работает тренером местного «Газелека».

Василий Баранов

Правый полузащитник с обойным ударом, Василий Баранов, покинул «Спартак» 2003 году. В 2007 году он завершил карьеру и вернулся в родной Гомель. Тогда же он полностью закрылся от общения – не разговаривает ни с журналистами, ни со своими бывшими партнерами по сборной Беларуси или «Спартаку». Рыбачит и воспитывает сына. Говорят, до сих пор живет на футбольные деньги, которые относительно удачно вложил в Москве в какое-то дело.

Виктор Булатов

Полузащитник Виктор Булатов покинул «Спартак» вместе с чемпионскими званиями, в 2001 году. В 2009 году он завершил карьеру игрока в столичном «Торпедо». Удивительно, но сейчас он работает главным тренером как раз в этом клубе. Однако путь к посту наставника автозаводцев был нелегкий: «СКА-Энергия», «Ника», «Черноморец», «Днепр», «Химки», «Зенит» пензенский, «Арсенал» и наконец «Торпедо». Клуб играет во второй лиге – занимает пока четвертое место в зоне «Центр».

Егор Титов

Егор Титов из нашего поля зрения не выпадал никогда, ни после ухода из «Спартака» в 2008 году, ни после того, как завершил карьеру в 2012 году. В 2015 году он вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке» - отвечал за связь между линиями полузащиты и атаки. В 2016 году он вместе с Аленичевым «Спартак» покинул.

Эдуард Цихмейструк

Эдуард Цихмейструк, оказался одним из самых долгоиграющих из основного состава «Спартака», в последний раз выигрывавшего золото чемпионата России. Он завершил карьеру лишь в 2013 году в любительском клубе «Еднисть». Но и после этого Эдуард не прекращает играть – он выступает за ветеранскую сборную Украины, в составе которой колесит по миру. Не так давно ветераны играли в зоне АТО – на Донбассе. А после этого – поддержали Романа Зозулю, который остался на полгода без футбола из-за протестов болельщиков испанского «Райо Вальекано», связанных с его политическими взглядами.

Луис Перейра да Силва Робсон

Покинув «Спартак» в чемпионском 2001 году бразильский форвард Робсон успел попробовать свои силы и в Японии, и во Франции, и даже в Китае, когда это, как говорится, еще не было мейнстримом. В 2007 году он завершил карьеру. Через несколько лет Робсон вернулся в Россию в попытке стать агентом. Видимо, дело не выгорело. Поэтому экс-футболист продолжил работать в своем магазинчике по продаже… мяса. Постепенно магазинчик перерос в крупную компанию – даже о поставках мяса в Москву начали задумываться.

Александр Ширко

Еще один нападающий «Спартака», Александр Ширко, тоже может похвастаться тем, что вложил заработанные деньги в успешный бизнес. После 2009 года, когда форвард завершил карьеру игрока, доход ему приносит автомалярная мастерская. Большой доход, или нет, судить не нам, но на круглогодичную охоту и рыбалку Александру хватает – может с головой уйти в свое любимое хобби.

