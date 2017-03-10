Последние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 года
Ровно 16 лет назад, 10 марта 2001 года московский «Спартак»
начал свой последний поход за чемпионскими званиями. На стадионе «Лужники» в
этот день красно-белые играли против саратовского «Сокола». Матч завершился
безголевой ничьей.
С тех пор все изменилось. «Лужники» закрыты на
реконструкцию. «Сокол» барахтается в зоне вылета первой лиги. Чемпионат
заканчивается не осенью, а весной. «Спартак», хоть и играет на собственном
стадионе, но больше ни разу не был чемпионом. На тренерском мостике вместо
Олега Романцева – итальянец Массимо Каррера.
Сегодня «Спартак» лидирует в турнирной таблице и является
фаворитом в борьбе за чемпионское звание этого сезона. Но где сейчас все те, кто сделал
«Спартак» чемпионом в 2001 году? Что сталось с игроками основного состава
красно-белых, которые в последний раз видели золотые медали?
Максим Левицкий
Несмотря на присутствие Александра Филимонова, основным
голкипером той команды был Максим Левицкий. В 2009 году он завершил игровую
карьеру. После этого некоторое время жил в Москве, а позже переехал в Крым, где
работал тренером дублирующего состава клуба «Крымтеплица», выступающего в
Любительском Чемпионате Крыма. В конце прошлого года Максим перебрался в Киев,
где надеется продолжить тренерскую карьеру. Переезд связывает с политической
обстановкой в России.
Игор Митрески
Македонский защитник Игор Митрески покинул «Спартак» в 2004
году, а завершил игровую карьеру десятью годами позже – в 2014 году, будучи
футболистом азербайджанского клуба «Нефтчи». После этого он занял пост
спортивного директора македонского клуба «Шкендия». Периодически выступает в
роли эксперта в азербайджанской прессе, высказываясь по результатам своего
бывшего клуба.
Дмитрий Парфенов
В отличие от двух своих бывших одноклубников, Дмитрий
Парфенов, получивший тренерскую лицензию, остается на виду в России. Из
«Спартака» он ушел в 2005 году. Карьеру завершил в 2012 году игроком тульского
«Арсенала». Тогда же занял пост тренера в юношеской сборной России. С 2012 по
2015 год работал главным тренером ивановского «Текстильщика». В 2015 году
возглавил «Тосно», рвущийся в премьер-лигу. Так что, вскоре мы можем увидеть
тренерское мастерство Парфенова на самом высоком уровне.
Юрий Ковтун
Из «Спартака» Юрий Ковтун ушел вместе с Парфеновым.
Завершали карьеру они тоже в одном клубе – тульском «Арсенале», когда тот в
2012 году играл в любительской лиге. Правда, тренировать Ковтун начал раньше
своего бывшего партнера. В 2007 году он уже работал тренером в клубе МВД
России, за которой и играл. Дальше были «Салют» из Белгорода, «Волга» из
Нижнего Новгорода и должность старшего тренера в «Тосно» - бок о бок с
Парфеновым. Правда, в 2016 году Ковтун расторг контракт и устроился на работу в
московское «Динамо».
Жерри-Кристиан Тчуйсе
Камерунский защитник, получивший российское гражданство,
ушел из «Спартака» практически сразу после того, как владельцем и президентом
клуба стал Андрей Червиченко – в 2002 году. Поиграв немного в России, он в 2008
году завершил карьеру и перебрался во Францию. Сейчас проживает с семьей в Ле
Мане, где играет за ветеранскую команду и работает тренером местного «Газелека».
Василий Баранов
Правый полузащитник с обойным ударом, Василий Баранов,
покинул «Спартак» 2003 году. В 2007 году он завершил карьеру и вернулся в
родной Гомель. Тогда же он полностью закрылся от общения – не разговаривает ни
с журналистами, ни со своими бывшими партнерами по сборной Беларуси или
«Спартаку». Рыбачит и воспитывает сына. Говорят, до сих пор живет на футбольные
деньги, которые относительно удачно вложил в Москве в какое-то дело.
Виктор Булатов
Полузащитник Виктор Булатов покинул «Спартак» вместе с
чемпионскими званиями, в 2001 году. В 2009 году он завершил карьеру игрока в
столичном «Торпедо». Удивительно, но сейчас он работает главным тренером как
раз в этом клубе. Однако путь к посту наставника автозаводцев был нелегкий:
«СКА-Энергия», «Ника», «Черноморец», «Днепр», «Химки», «Зенит» пензенский,
«Арсенал» и наконец «Торпедо». Клуб играет во второй лиге – занимает пока
четвертое место в зоне «Центр».
Егор Титов
Егор Титов из нашего поля зрения не выпадал никогда, ни
после ухода из «Спартака» в 2008 году, ни после того, как завершил карьеру в
2012 году. В 2015 году он вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в
московском «Спартаке» - отвечал за связь между линиями полузащиты и атаки. В
2016 году он вместе с Аленичевым «Спартак» покинул.
Эдуард Цихмейструк
Эдуард Цихмейструк, оказался одним из самых долгоиграющих из
основного состава «Спартака», в последний раз выигрывавшего золото чемпионата
России. Он завершил карьеру лишь в 2013 году в любительском клубе «Еднисть». Но
и после этого Эдуард не прекращает играть – он выступает за ветеранскую сборную
Украины, в составе которой колесит по миру. Не так давно ветераны играли в зоне
АТО – на Донбассе. А после этого – поддержали Романа Зозулю, который остался на
полгода без футбола из-за протестов болельщиков испанского «Райо Вальекано»,
связанных с его политическими взглядами.
Луис Перейра да Силва Робсон
Покинув «Спартак» в чемпионском 2001 году бразильский
форвард Робсон успел попробовать свои силы и в Японии, и во Франции, и даже в
Китае, когда это, как говорится, еще не было мейнстримом. В 2007 году он
завершил карьеру. Через несколько лет Робсон вернулся в Россию в попытке стать
агентом. Видимо, дело не выгорело. Поэтому экс-футболист продолжил работать в
своем магазинчике по продаже… мяса. Постепенно магазинчик перерос в крупную компанию
– даже о поставках мяса в Москву начали задумываться.
Александр Ширко
Еще один нападающий «Спартака», Александр Ширко, тоже
может похвастаться тем, что вложил заработанные деньги в успешный бизнес. После
2009 года, когда форвард завершил карьеру игрока, доход ему приносит автомалярная
мастерская. Большой доход, или нет, судить не нам, но на круглогодичную охоту и
рыбалку Александру хватает – может с головой уйти в свое любимое хобби.