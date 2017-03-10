Несправедливый у нас плей-офф! Верните старую формулу

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко поддерживает предложение Павла Лысенкова вернуться к прежней, более объективной схеме проведения Кубка Гагарина.



Наблюдал в четверг за битвами полуфинальных пар Востока и поймал себя на мысли: несправедливо как-то складывается плей-офф!

Вот допустим, что поскольку в своих сериях сейчас повели «Ак Барс» и «Магнитка», то они в итоге и встретятся в финале конференции.

Но, посмотрите, какой у них разный путь к этой битве! У «Металлурга» - прогулка-разминк а. Тренировочный спарринг с «Куньлунем» и «Барысом». А у казанцев – отчаянная битва за выживаемость сперва с «Салаватом Юлаевым», затем с «Авангардом».

Ну разве это честно?

И главное – никто не виноват, формула турнира, ничего не попишешь.

А ведь были времена, когда мы в плей-офф играли без всякого деления на дивизионы и конференции. И это было куда более объективно.

А знаете с кем бы встретилась та же «Магнитка» в первом раунде, если бы пары плей-офф составляли по общей таблице? Никогда не догадаетесь даже с 15 попыток, пока не посмотрите на итоги регулярного чемпионата.

С ХК Сочи. И это еще один нонсенс! Потому что у нас команда занявшая 14-е место по итогам регулярки (не 16-е, не 15-е, а именно 14-е) вообще не попала в плей-офф.

Вместо нее там сражался «Куньлунь», финишировавший на 18-й позиции.

Сторонники разделения плей-офф на конференции часто возражают: клубам меньше ездить приходится, экономятся силы, деньги и время.

Но это ложь. Точнее, даже хуже – это полуправда.

Потому что западным клубам действительно поближе выходит. А вот на Востоке, как летали, так и летают. Вон тот же «Авангард» мотался во Владивосток два раза в первом раунде. А теперь полетит в другую сторону – в Казань. А теоретически мог и «Ак Барс» через всю страну махануть на Дальний Восток…

Опять нечестно. У Запада преимущество.

Вот какие были бы пары в первом раунде плей-офф без деления на Конференции.

1. ЦСКА – 16. «Адмирал»

2. СКА – 15. «Салават Юлаев»

3. «Металлург» Мг – 14. ХК «Сочи»

4. «Динамо» М – 13. «Барыс»

5. «Локомотив» – 12. «Йокерит»

6. «Авангард» - 11. «Витязь»

7. «Ак Барс» - 10. «Трактор»

8. «Динамо» Мн – 9. «Торпедо».

Можно пофантазировать (с учетом того, кто реально вышел во второй раунд), как выглядели бы нынешние пары.

1. ЦСКА – «Торпедо»

2. СКА – «Ак Барс»

3. «Металлург» Мг – «Авангард»

4. «Динамо» М – «Локомотив»

Скажем прямо, казанцам во втором раунде не полегчало. Но зато и ни одной проходной пары тоже нет. Никаких вам «Магнитка» - «Барыс», где один соперник выносит другого 4:0.

Чуток наметился перекос в пользу Запада. Пять клубов против трех с Востока. Но у нас «Торпедо» не так давно играло у другой конференции. Так что ничего страшного.

И самое смешное – летать во втором раунде соперникам через три часовых пояса не придется.

Но самое главное – это честно. Сколько очков в регулярке заработал – такого соперника в плей-офф и получил.

Да и финал будет более объективным. Потому что там будут биться два действительно сильнейших клуба КХЛ. А не самый сильный на Западе с самым сильным на Востоке.