Тот, кого нельзя называть. Кто вернул России веру в своих лыжников

Сегодня в Осло Сергей Устюгов будет бороться за победу в гонке на 50 км. Рассказываем о тренере, который сделал из него суперлыжника.

История тренера сборной России по лыжным гонкам - Маркуса Крамера похожа на детектив. Еще в 2011 году министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что одной из групп российских лыжников будет руководить немецкий специалист. Так, на долгие пять лет Крамер превратился в того, чье имя нельзя называть.

Причина была в его действующем контракте с Немецким лыжным союзом. Стоит признать, что Крамер сильно рисковал, втихаря тренируя наших спортсменов, но при этом желание отечественных руководителей привлечь немца к работе было вполне обоснованно.

Его послужной список говорил сам за себя. Ведь с именем Маркуса Крамера связаны все значительные успехи немецких лыжников за последние два десятка лет. Семикратный призер чемпионатов мира Йенс Филбрих, четырехкратный олимпийский призер Тобиас Ангерер, двукратный чемпион мира Аксель Тайхман – все они сотрудничали с Крамером в годы своего расцвета.

Приложил руку немец и к успехам матерого швейцарца Дарио Колоньи, а затем долгое время работал с немецкой молодежью – Петером Чарнке, Лукасом Беглем и Йонасом Доблером.

При этом в России Крамер оказался во многом случайно. Физиотерапевт Александра Легкова - Изабель Кнауте в 2010-м предложила немцу сотрудничество с российским лыжником, результаты которого в тот момент оставляли желать лучшего. Маркус, незадолго до этого подписавший длительный контракт с Немецким лыжным союзом, тем не менее, ответил на это предложение согласием.

На тайных переговорах с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе Крамер настоял на том, чтобы Легков работал по индивидуальной программе отдельно от основной сборной, и в качестве личного тренера предложил своего ученика Рето Бургермайстера. Поэтому в дальнейшем все успехи Александра связывали с именами Кнауте и Бургермайстера, хотя, по сути, спецоперацией по выводу россиянина в мировой лыжный топ руководил именно Крамер.

Впрочем, по его методикам готовился не только Легков – Вяльбе и руководитель Центра спортивной подготовки Александр Кравцов настояли на создании группы лыжников, в которую помимо Александра вошли Илья Черноусов, Михаил Девятъяров и Сергей Новиков. Плоды этой работы мы увидели на Олимпиаде в Сочи, где Легков завоевал серебро в эстафете и золото в марафоне на 50 км, а Черноусов взял бронзу на том же «полтиннике».

Но на этом история успеха Маркуса Крамера в роли тренера российских лыжников не заканчивается. В 2016-м, когда немец, наконец, официально стал тренировать в России, желание работать с ним выразило подавляющее число представителей женской и мужской сборной.

Помимо Легкова и Турышева в его группе разом оказались Устюгов, Белов, Волженцев и целый набор девушек: Матвеева, Чекалева, Белорукова, Кальсина, Седова и Непряева. Крамер предложил Елене Вяльбе отбросить деление на мужскую и женскую сборные и готовить спортсменов в смешанной команде. Прогресс не заставил себя долго ждать.

Уже в январе этого года мы увидели потрясающий взлет Сергея Устюгова, который взорвал весь лыжный мир на «Тур де Ски», выиграв пять гонок из семи. Свою победную поступь он продолжил на чемпионате мира в Лахти, где завоевал два золота и три серебра. Не остались без медалей мирового первенства и наши девушки – Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли серебро в командном спринте.

При этом Крамер совсем не волшебник, а просто очень хороший специалист. Даже в свои 54 года он не перестает учиться и двигаться в ногу со временем. Его методики построены на опыте норвежцев, а во главе угла стоит индивидуальная работа с каждым спортсменом.

Все, кто имел опыт работы с немецким специалистом, отмечали продуманность его методик и грамотное отношение к разработке тренировочных планов. Крамер скрупулезно следит за состоянием всех подопечных – многие лыжницы, попав в его группу, удивлялись, что кровь у них теперь берут, чуть ли не ежедневно, хотя раньше это случалось 2-3 раза за сезон.

В его тренировках есть баланс, позволяющий каждому лыжнику подходить к главным стартам в оптимальной форме, и самым ярким примером здесь является, конечно же, Устюгов. При такой работе практически исключена перетренированно сть.

Отдельно хочется отметить одно из самых важных качеств немецкого тренера – он великолепный психолог. Во всех своих интервью Маркус всегда говорит, что знает силу своих подопечных и верит в то, что они могут побеждать. Такое доверие, безусловно, придает сил и мотивации. Через грамотную работу действительно приходят победы, а с ними понимание, что мы можем быть лучшими, несмотря ни на что.