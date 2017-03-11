Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА- : -Томь
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тот, кого нельзя называть. Кто вернул России веру в своих лыжников

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тот, кого нельзя называть. Кто вернул России веру в своих лыжников
Источник: «Лыжный спорт»

Сегодня в Осло Сергей Устюгов будет бороться за победу в гонке на 50 км. Рассказываем о тренере, который сделал из него суперлыжника.

История тренера сборной России по лыжным гонкам - Маркуса Крамера похожа на детектив. Еще в 2011 году министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что одной из групп российских лыжников будет руководить немецкий специалист. Так, на долгие пять лет Крамер превратился в того, чье имя нельзя называть.

Причина была в его действующем контракте с Немецким лыжным союзом. Стоит признать, что Крамер сильно рисковал, втихаря тренируя наших спортсменов, но при этом желание отечественных руководителей привлечь немца к работе было вполне обоснованно.

Его послужной список говорил сам за себя. Ведь с именем Маркуса Крамера связаны все значительные успехи немецких лыжников за последние два десятка лет. Семикратный призер чемпионатов мира Йенс Филбрих, четырехкратный олимпийский призер Тобиас Ангерер, двукратный чемпион мира Аксель Тайхман – все они сотрудничали с Крамером в годы своего расцвета.

Приложил руку немец и к успехам матерого швейцарца Дарио Колоньи, а затем долгое время работал с немецкой молодежью – Петером Чарнке, Лукасом Беглем и Йонасом Доблером.

При этом в России Крамер оказался во многом случайно. Физиотерапевт Александра Легкова - Изабель Кнауте в 2010-м предложила немцу сотрудничество с российским лыжником, результаты которого в тот момент оставляли желать лучшего. Маркус, незадолго до этого подписавший длительный контракт с Немецким лыжным союзом, тем не менее, ответил на это предложение согласием.

На тайных переговорах с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе Крамер настоял на том, чтобы Легков работал по индивидуальной программе отдельно от основной сборной, и в качестве личного тренера предложил своего ученика Рето Бургермайстера. Поэтому в дальнейшем все успехи Александра связывали с именами Кнауте и Бургермайстера, хотя, по сути, спецоперацией по выводу россиянина в мировой лыжный топ руководил именно Крамер.

Впрочем, по его методикам готовился не только Легков – Вяльбе и руководитель Центра спортивной подготовки Александр Кравцов настояли на создании группы лыжников, в которую помимо Александра вошли Илья Черноусов, Михаил Девятъяров и Сергей Новиков. Плоды этой работы мы увидели на Олимпиаде в Сочи, где Легков завоевал серебро в эстафете и золото в марафоне на 50 км, а Черноусов взял бронзу на том же «полтиннике».

Но на этом история успеха Маркуса Крамера в роли тренера российских лыжников не заканчивается. В 2016-м, когда немец, наконец, официально стал тренировать в России, желание работать с ним выразило подавляющее число представителей женской и мужской сборной.

Помимо Легкова и Турышева в его группе разом оказались Устюгов, Белов, Волженцев и целый набор девушек: Матвеева, Чекалева, Белорукова, Кальсина, Седова и Непряева. Крамер предложил Елене Вяльбе отбросить деление на мужскую и женскую сборные и готовить спортсменов в смешанной команде. Прогресс не заставил себя долго ждать.

Уже в январе этого года мы увидели потрясающий взлет Сергея Устюгова, который взорвал весь лыжный мир на «Тур де Ски», выиграв пять гонок из семи. Свою победную поступь он продолжил на чемпионате мира в Лахти, где завоевал два золота и три серебра. Не остались без медалей мирового первенства и наши девушки – Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли серебро в командном спринте.

При этом Крамер совсем не волшебник, а просто очень хороший специалист. Даже в свои 54 года он не перестает учиться и двигаться в ногу со временем. Его методики построены на опыте норвежцев, а во главе угла стоит индивидуальная работа с каждым спортсменом.

Все, кто имел опыт работы с немецким специалистом, отмечали продуманность его методик и грамотное отношение к разработке тренировочных планов. Крамер скрупулезно следит за состоянием всех подопечных – многие лыжницы, попав в его группу, удивлялись, что кровь у них теперь берут, чуть ли не ежедневно, хотя раньше это случалось 2-3 раза за сезон.

В его тренировках есть баланс, позволяющий каждому лыжнику подходить к главным стартам в оптимальной форме, и самым ярким примером здесь является, конечно же, Устюгов. При такой работе практически исключена перетренированность.

Отдельно хочется отметить одно из самых важных качеств немецкого тренера – он великолепный психолог. Во всех своих интервью Маркус всегда говорит, что знает силу своих подопечных и верит в то, что они могут побеждать. Такое доверие, безусловно, придает сил и мотивации. Через грамотную работу действительно приходят победы, а с ними понимание, что мы можем быть лучшими, несмотря ни на что.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Финальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спортаФинальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спортаГде россияне будут бороться за медали – анализирует «Советский спорт».Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощьПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Драммене, где он занял третье место.Устюгов стал третьим в спринте в ДрамменеДвукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.Сергей Устюгов: Не люблю, когда медали и Кубки находятся на видуРоссийский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что не любит выставлять свои награды на показ.Николай Зимятов: Доказали всему миру – в России чистые лыжникиНиколай Зимятов: Доказали всему миру – в России чистые лыжникиЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Как стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия ЦыбаневаКак стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия ЦыбаневаСергей Устюгов уезжает с чемпионата мира в Лахти, весело и задорно звеня наградами.Устюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу ХарвиУстюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу ХарвиРоссийский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров в рамках чемпионата мира, который завершается в финском Лахти.Устюгов, Седов, Червоткин и Мельниченко выступят в лыжном марафоне на чемпионате мираЗавтра на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоится лыжная гонка на 50 км у мужчин (масс-старт). Стал известен состав сборной России.Устюгов примет участие в лыжном марафоне на чемпионате мираРоссийский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонке на 50 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщил сам спортсмен.Почему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаПочему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка ЦыбаневаКак лыжня Лахти стала ареной российского подвигаСборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мираНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мираЧемпион мира Сергей Устюгов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, сообщил президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтФортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтВ первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивленТренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или сереброРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Последнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПоследнее слово в допинг-канители осталось за лыжным богом! Колонка ЦыбаневаПосле того что творится в Лахти, в следующий раз наши неприятели-крючкотворы тысячу раз подумают, стоит ли Россию притеснять.Виталий Мутко: Устюгов просто красавецВице- премьер Виталий Мутко прокомментировал успех российских лыжников Сергея Устюгова и Никиты Крюкова на чемпионате мира в финском Лахти.Устюгов и Крюков выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкамРоссияне Сергей Устюгов и Никита Крюков заняли первое место в командном спринте классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Устюгов и Крюков вышли в финал командного спринта на чемпионате мираМужская сборная России, которую представляют Сергей Устюгов и Никита Крюков, заняла второе место во втором забеге полуфинала командного спринта классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотонБронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.
Теннис
Турнир в Индиан-Уэллсе (WTA). Кузнецова обыграла Ларссон во втором раунде, Касаткина уступила Плишковой
Теннис
Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Футбол
День в истории. Дидье Дрогба исполнилось 39 лет
Футбол
Дубль Товена помог «Марселю» разгромить «Анже»
все новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости