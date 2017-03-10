Роман Маилов: После завершения карьеры ничего не делал – только ел

Фото: superkarate.ru

11 марта на турнире GPRO в Москве состоится возвращение «золотого мальчика» мирового кикбоксинга Романа Маилова. 5 лет назад он имел на руках 4 чемпионских пояса, контракт с GLORY (самой престижной лигой профессиональног о кикбоксинга) и звание «Проспект года», которое присудил ему портал LiverKick… Но вдруг в его карьере происходит спад –дебют в GLORY отменяется, от него уходит сделавший его чемпионом тренер, наступает бестрофейный период, а в заключении еще серия из 5 поражений подряд (до этой серии в его послужном списке насчитывалось всего 3 поражения) и объявление о завершении карьеры. О том, что случилось с бойцом, и почему в 25 лет он решился вновь вернуться в большой спорт, читайте в нашем материале.

«Проблемы были связаны с семьей…»

– Роман, в 2010-ом году на турнир W5 в Россию приезжает какой-то 19-летний паренек из Украины с рекордом 4 победы – 2 поражения – 1 ничья и с тех самых пор становится завсегдатым участником российских турниров, а потом и вовсе их главной звездой. Как так получилось?

– На своем первом российском турнире я провел очень зрелищный бой, в котором одержал победу нокаутом во втором раунде. Организаторам это понравилось, и они решили меня дальше продвигать.

– В целом же выступать по профессионалам вы начали в 16 лет. Почему так рано?

– Я стал чемпионом мира по любителям, и вскоре мне предложили провести бой по профессионалам. Я согласился – провел один бой, мне понравилось. Любительской карьере профессиональные бои никак не мешали, поэтому стал биться и там, и там. К 20 годам переключился только на бои по профессионалам.

– Уход из любителей понятен, ведь наступала золотая пора Романа Маилова. В 2011 – 2012 годах, помимо последнего в карьере золота на чемпионатах мира по любителям, вы выиграли пояса по версиям WKN и ISKA, стали чемпионом в двух весовых категориях по версии W5, становились победителем Гран-При «Битва под Москвой – 4», организованного компанией Fight Nights. Как итог, признание вас самым перспективным бойцом мира и контракт с GLORY… Но что пошло не так в дальнейшем? Ноль трофеев и серия из пяти поражений подряд, которая привела к завершению карьеры – это явно неспроста!

– Проблемы были связаны с семьей… Ну, я не хочу на этот вопрос подробно отвечать. Можно его пропустить? Потом тренеру моему его лучше задайте – он все расскажет.

– А в GLORY почему так ни одного боя не провели?

– Собственно, причина та же. На первый бой по семейным обстоятельствам приехать не смог, как и на второй. Контракт всего на два боя был.

Руслан Кривуша (тренер Романа Маилова) о проблемах своего подопечного

«У Романа были проблемы, которые касались семейной жизни. Не знаю, как он на это отреагирует, но скажу прямо – семья была против того, чтобы он дальше продолжал заниматься. Им было уже достаточно его известности и того, что Роман завоевал множество титулов. Они считали, что парню пора жениться и жить семейной жизнью… После трофейного пика люди уже видели не Романа, а человека, который разрывался между двумя решениями – принять сторону семьи или же остаться на спортивном пути и стать легендой кикбоксинга. Периодически он завязывал, но потом, через какое-то время, опять появлялся в зале и начинал тренироваться. В тот период я уже не работал с ним, поэтому не могу просветить во все нюансы работы «того Романа» в зале.

Могут ли сейчас опять возникнуть те же проблемы с семьей? Думаю, что нет. Сейчас Роман стал взрослым, имеет своего ребенка, поэтому должен сам отвечать за свою судьбу».

«Сейчас у меня появился ребенок, который растет и которому нужен пример»

– Недавно я обедал в компании с комментатором единоборств, и мимо нас прошли вы с партнером по клубу Алимом Набиевым. Комментатор сильно оживился, вспоминая ваше кикбоксерское прошлое, и удивился, что вы до сих пор не перешли в профессиональный бокс. Почему вы не хотите повторить путь хорошо вам известного Сергея Липинца (чемпион мира по кикбоксингу, на данный момент являющийся обязательным претендентом на пояс IBF по боксу в первом полусреднем весе)?

– У меня есть бои по боксу, я даже отбирался на чемпионат Украины по боксу, поэтому могу сказать точно – это не мой вид спорта. Он мне не нравится. После него голова постоянно болит, да и я не такой быстрый для бокса. Реакция тоже не для него – я много стоял в парах, поэтому знаю, о чем говорю. Лучше по кикбоксингу опять начну выступать.

– А почему вы вдруг решили вернуться? Вы же завершали карьеру?

– Я завершал карьеру и не думал, что когда-нибудь еще вернусь на ринг. Но сейчас у меня появился ребенок, который растет и которому нужен пример. Я же после завершения карьеры просто сидел дома, ничего не делал – только ел. Разъелся, стал весить сто килограммов… Вот однажды встаю с дивана и думаю, что я ему буду рассказывать, когда он станет старше? Что когда-то был кикбоксером? Так пусть лучше растет и смотрит, как я выступаю! Мне захотелось вернуться, поэтому я набрал Руслана Алексеевича (имеется в виду тренер Руслан Кривуша – прим. редакции) и попросил заняться мной. Он тут же согласился посмотреть меня. Вот я приехал в Москву, вес согнал, форму набрал, так что посмотрим, что из этого получится.

– А чем занимались во время паузы в карьере?

– Да, практически ничем. Дома сидел, иногда брату по бизнесу помогал. Особо не утруждался.

– Чего ждете от своего возвращения?

– Конечно, хочется победить – для этого я сделаю все. Мне кажется, бой будет либо слишком легким для меня, и я его выиграю, либо очень тяжелым, но просто так я ему победу не отдам.

– Что можете сказать о сопернике?

– Им станет таец, который в мире известен по прозвищу Чек Бин (его рекорд 197 побед (112 нокаутом) – 28 поражений). С ним уже бился мой одноклубник Алим Набиев в финале «восьмерки» GPRO и сумел нокаутировать (он вроде единственный, кто это смог сделать)… Стойкий боец, бил многих сильных.

– А в дальнейшем, какие планы? Задачи наконец дебютировать в GLORY нет?

– Хочется и в GLORY, и на Kunlun Fight подраться. На Kunlun, правда, я уже дрался – один бой провел… Буду тренироваться, а там как пойдет. Сейчас, если честно, больше думаю над предстоящем возвращением.

А, забыл сказать: по любителям я отобрался на чемпионат мира по тайскому боксу по версии IFMA, так что в мае постараюсь побороться за медаль. Правда, выступать я теперь буду не за Украину, а за Азербайджан.

Руслан Кривуша о возвращении Маилова

«Изначально я хотел взять Романа в клуб (Vityaz Fight – прим. редакции) вторым тренером. Я посоветовался с Эдуардом Филбегером (владелец клуба – прим. ред.), и он дал на это добро. Парень с детства занимается кикбоксингом и тайским боксом, имеет огромный опыт и хорошо знаком с моей системой подготовки – чем не временная замена мне. Я же не всегда могу быть с командой: то у Харитонова сборы, то нужно выезжать на какой-то турнир, а остальных членов команды не бросишь же. Вот он меня и заменял, потихоньку с ребятами работал в парах, а потом сказал, что готов сам выступить. Мы подобрали место для проведения боя и нам назвали имя оппонента. Соперник этот оказался нам хорошо известен – с ним уже дрался мой ученик Алим Набиев, но предсказывать результат я не возьмусь. Да, Роман набрал форму, но у него был очень большой простой, поэтому только бой покажет, готов ли он вновь оказаться на вершине».



