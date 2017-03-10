«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»

Как встретили в Ростове фанатов «Юнайтед» и что англичане думают о городе и предстоящем ЧМ-2018.

Вчера ростовский журналист Варужан Саргсян пообщался с болельщиками «Манчестер Юнайтед» и английскими коллегами. О своих впечатлениях он рассказал «Советскому спорту».

«РОСТОВ – КРУТОЙ ГОРОД, ЗДЕСЬ ЖИВУТ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ЛЮДИ»

- Часа за три до матча всех английских болельщиков должны были собрать на Театральной площади, - рассказывает Варужан. - Там для них приготовили автобусы. Было много полицейских. И эта колонна организовано должна была отправиться на стадион. В итоге, к семи часам англичане заполнили только один автобус, всего их было максимум человек пятьдесят. Еще шесть автобусов отправились пустыми.

- Вы где встретились с англичанами?

- Там же, на Театральной площади. Они гуляли по городу, общались с людьми, сидели в пабе неподалеку. Некоторые гуляли по городу и не пришли на площадь, решили добираться до стадиона своим ходом.

- С кем вам удалось побеседовать на Театральной площади?

- Я поговорил с несколькими болельщиками, из них было три женщины. Интересно, что все они были из Лондона. Однако все являются давними болельщиками «МЮ», что странно – ведь в Лондоне столько команд.

- Какие впечатления у англичан от города?

- Сказали, что в Ростове им все понравилось. Когда ехали из аэропорта в город, люди им помогали, подсказывали на английском. Никаких проблем в общении с местным населением не было.

- Конкретно, что говорили? Можете привести их прямую речь?

- Конечно. «Ростов – крутой город. Здесь живут очень дружелюбные люди, помогли мне, когда я ехал из аэропорта в гостиницу. Буду рад вновь вернуться в Ростов». Прогулялись они и по набережной и сказали, что восхищены Доном.

«АНГЛИЧАНЕ ВЕРЯТ В «ФЕСТИВАЛЬ НАСИЛИЯ» НА ЧМ-2018»

- С британскими журналистами удалось пообщаться?

- Да. Я взял интервью у журналиста The Sun. Он говорил, что в Англии все напуганы фильмом ВВС о российских футбольных хулиганах, где говорилось, что английским фанатам на ЧМ-2018 собираются устроить «фестиваль насилия». И они действительно в это верят.

Также они напуганы событиями в Марселе во время последнего чемпионата Европы (когда русские фанаты в центре Марселя нападали на английских болельщиков. – Прим. ред.). Из-за этого в Ростов приехало так мало болельщиков «Юнайтед». В общем, они очень боятся ехать в Россию на чемпионат мира.

Журналист The Sun сказал: «В Бразилии на чемпионате мира было ужасно, нас там ограбили, но уверен, что в России будет еще хуже».

- Но эксцессов ведь никаких не было?

- Нет. Более того, перед матчем ростовские болельщики раздавали англичанам теплые пледы. И после матча все было тихо.



