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«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»
Источник: «Советский спорт»

Как встретили в Ростове фанатов «Юнайтед» и что англичане думают о городе и предстоящем ЧМ-2018.

Вчера ростовский журналист Варужан Саргсян пообщался с болельщиками «Манчестер Юнайтед» и английскими коллегами. О своих впечатлениях он рассказал «Советскому спорту».

«РОСТОВ – КРУТОЙ ГОРОД, ЗДЕСЬ ЖИВУТ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ЛЮДИ»

- Часа за три до матча всех английских болельщиков должны были собрать на Театральной площади, - рассказывает Варужан. - Там для них приготовили автобусы. Было много полицейских. И эта колонна организовано должна была отправиться на стадион. В итоге, к семи часам англичане заполнили только один автобус, всего их было максимум человек пятьдесят. Еще шесть автобусов отправились пустыми.

- Вы где встретились с англичанами?
- Там же, на Театральной площади. Они гуляли по городу, общались с людьми, сидели в пабе неподалеку. Некоторые гуляли по городу и не пришли на площадь, решили добираться до стадиона своим ходом.

- С кем вам удалось побеседовать на Театральной площади?
- Я поговорил с несколькими болельщиками, из них было три женщины. Интересно, что все они были из Лондона. Однако все являются давними болельщиками «МЮ», что странно – ведь в Лондоне столько команд.

- Какие впечатления у англичан от города?
- Сказали, что в Ростове им все понравилось. Когда ехали из аэропорта в город, люди им помогали, подсказывали на английском. Никаких проблем в общении с местным населением не было.

- Конкретно, что говорили? Можете привести их прямую речь?
- Конечно. «Ростов – крутой город. Здесь живут очень дружелюбные люди, помогли мне, когда я ехал из аэропорта в гостиницу. Буду рад вновь вернуться в Ростов». Прогулялись они и по набережной и сказали, что восхищены Доном.

«АНГЛИЧАНЕ ВЕРЯТ В «ФЕСТИВАЛЬ НАСИЛИЯ» НА ЧМ-2018»

- С британскими журналистами удалось пообщаться?
- Да. Я взял интервью у журналиста The Sun. Он говорил, что в Англии все напуганы фильмом ВВС о российских футбольных хулиганах, где говорилось, что английским фанатам на ЧМ-2018 собираются устроить «фестиваль насилия». И они действительно в это верят.

Также они напуганы событиями в Марселе во время последнего чемпионата Европы (когда русские фанаты в центре Марселя нападали на английских болельщиков. – Прим. ред.). Из-за этого в Ростов приехало так мало болельщиков «Юнайтед». В общем, они очень боятся ехать в Россию на чемпионат мира.

Журналист The Sun сказал: «В Бразилии на чемпионате мира было ужасно, нас там ограбили, но уверен, что в России будет еще хуже».

- Но эксцессов ведь никаких не было?
- Нет. Более того, перед матчем ростовские болельщики раздавали англичанам теплые пледы. И после матча все было тихо.

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).

Состав

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович

Предупреждения:

Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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