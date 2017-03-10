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Вот как надо готовить суперменов для сборной России! (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вот как надо готовить суперменов для сборной России! (видео)

Удивительные тренировки детской команды «Автомобилиста», которые уже позволяют пацанам выигрывать турниры с трехзначным (!!!) счетом.

Вот наткнулся в интернете на видео тренировки детской команды «Автомобилист-2008». И прямо дух захватило. Вот это да! Тренеры резко разноообразили ситуацию и предложили мальчишкам совершенно новые элементы при выполнении хоккейных упражнений.

И ведь вроде ничего сверхъестественного! В смысле никаких дополнительных капиталовложений. Но обычная хоккейная тренировка вдруг превратилась в сложную и увлекательную полосу препятствий.

Юным игрокам по пути к воротам предлагается перепрыгнуть через планку. Или наоборот нырнуть и проскользить на животе под доской, лежащей на двух баллонах, чтобы потом тут же вскочить и продолжить атаку. А есть еще упражнение, где надо выскочить за бортик, пробежаться по скамейке запасных, вернуться на лед через другую калитку и нанести бросок по воротам.

Вот, посмотрите сами, как это выглядит.

Без всяких хитрых тренажеров занятие идет. Но даже невооруженным глазом видно, как отлично скоординированы все игроки. Насколько они быстры и ловки. Просто супермены какие-то!

Думаете, у них с техникой дела хуже? Вот еще одно видео. Где эта же команда бьет буллиты. И тоже с препятствиями на льду. Но, согласитесь, у этих восьмилетних ребятишек броски и обводка вратаря порой пошикарнее, чем у игроков КХЛ.

8-9 years old #hcavto2008 😈 #берегисьавтомобиля 👊🏾👊🏾 Forward skills🔥🔝👻🤔

Публикация от alex_antropov (@alex_antropov)

И самое главное – все это не показуха! Эти тренировки реально отражаются на подготовке юных хоккеистов. Вот совсем недавно, в конце декабря детская команда «Автомобилиста» участвовала в подмосковном турнире «Планета хоккея», в котором также приняли участие команды 2008 года рождения из Санкт-Петербурга, Владивостока, Воскресенска, Подольска, Красноярска…

Уральцы выносили сверстников со счетом 32:1, 27:1, 18:0… И выиграли этот турнир с общим счетом 112:7!

На «Планете хоккея» они оказались словно игроками с другой планеты, с более развитой цивилизацией.

Конечно, специалистам из ФХР виднее. Но, по-моему, опыт «Автомобилиста» в подготовке юных хоккейных кадров надо брать на вооружение.

Очень впечатляет!


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