Капитан «Спартака» топит за «Ростов», игрок ЦСКА за «Барсу». Неделя в Instagram

«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.

Дмитрий Тарасов постепенно восстанавливается, подбираясь к основному составу «Локомотива». Любую свободную от футбола минуту игрок старается проводить со своими близкими. Не так давно, вот, сводил дочку на популярный мультик «Зверопой», перед этим сфотографировавшись с ней в специальной программе на смартфоне, которая автоматически надевает на лица людей разные маски. Тарасов выбрал маску обезьянки.

Пообедаем с дочкой и на мультик🙏🏻 #зверопой🐨🐷🐙🐵🐭 Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Мар 6 2017 в 3:00 PST

Торнике Окриашвили, пока лишь иногда выходящий на замену в «Краснодаре», радуется голу своего партнера по команде, имитируя известного арабского повара, солящего мясо.

Celebrating goal with my bros 🙈😂 Публикация от Tornike Okriashvili (@okriashvilii) Мар 6 2017 в 11:29 PST

Квинси Промес предстал перед болельщиками в неожиданном виде – в очках. Болельщики надеются, что проблемы со зрением у игрока не серьезные и не помешают его карьере, в частности, в «Спартаке».

" Back in Moscow, watching some ⚽️ games " #QP10 🏡 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Мар 6 2017 в 11:08 PST

Александр Кержаков сходил на концерт своего хорошего приятеля, петербуржца Сергея Шнурова, более известного, как Шнур, и его группы «Ленинград». Наверняка многие помнят, как Александр исполнял песню этого исполнителя сначала в караоке, а потом и со сцены, стоя рядом с солистом.

Гитару настроил. Всё готово! Скоро начинаем! #АК11 #шнур #ленинград #концерт Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Мар 7 2017 в 7:42 PST

Болгарский футболист ЦСКА Георги Миланов не просто радуется победам «Барселоны», тем более таким впечатляющим, как в 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ», но и по настоящему фанатеет от каталонского клуба. Недавно, будучи в Испании, он прикупил клубную атрибутику – матч Лиги чемпионов игрок ЦСКА смотрел в полном облачении. Интересно, а игрокам «Барселоны» можно надевать форму другой команды и выкладывать фото в сеть?

Obichammmm teee Barcelonaaaaa❤💙❤💙❤💙❤💙 Публикация от Georgi Milanov (@milanov17) Мар 8 2017 в 1:47 PST

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на день позже тоже переживал за другой клуб, не свой, – за «Ростов». Экипировку ростовчан, конечно, полузащитник не надел, но всей семьей искренне поддерживал земляков. Он сам родился в Миллерово, что в Ростовской области. Болельщики не против – все понимают.

Зато полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин в этот вечер за футболом не наблюдал. Вместо этого игрок отправился в московскую оперетту, где насладился мюзиклом «Анна Каренина». Кого-то эта тяга футболиста к классике может удивить, но мы то знаем, что полузащитник «Динамо» – далеко не первый из наших спортсменов, кто предпринял поход в театр. Некоторые даже делают это на регулярной основе.