Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Капитан «Спартака» топит за «Ростов», игрок ЦСКА за «Барсу». Неделя в Instagram

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.

Дмитрий Тарасов постепенно восстанавливается, подбираясь к основному составу «Локомотива». Любую свободную от футбола минуту игрок старается проводить со своими близкими. Не так давно, вот, сводил дочку на популярный мультик «Зверопой», перед этим сфотографировавшись с ней в специальной программе на смартфоне, которая автоматически надевает на лица людей разные маски. Тарасов выбрал маску обезьянки.

Пообедаем с дочкой и на мультик🙏🏻 #зверопой🐨🐷🐙🐵🐭

Публикация от tarasov23 (@tarasov23)

Торнике Окриашвили, пока лишь иногда выходящий на замену в «Краснодаре», радуется голу своего партнера по команде, имитируя известного арабского повара, солящего мясо.

Celebrating goal with my bros 🙈😂

Публикация от Tornike Okriashvili (@okriashvilii)

Квинси Промес предстал перед болельщиками в неожиданном виде – в очках. Болельщики надеются, что проблемы со зрением у игрока не серьезные и не помешают его карьере, в частности, в «Спартаке».

" Back in Moscow, watching some ⚽️ games " #QP10 🏡

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Александр Кержаков сходил на концерт своего хорошего приятеля, петербуржца Сергея Шнурова, более известного, как Шнур, и его группы «Ленинград». Наверняка многие помнят, как Александр исполнял песню этого исполнителя сначала в караоке, а потом и со сцены, стоя рядом с солистом.

Гитару настроил. Всё готово! Скоро начинаем! #АК11 #шнур #ленинград #концерт

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Болгарский футболист ЦСКА Георги Миланов не просто радуется победам «Барселоны», тем более таким впечатляющим, как в 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ», но и по настоящему фанатеет от каталонского клуба. Недавно, будучи в Испании, он прикупил клубную атрибутику – матч Лиги чемпионов игрок ЦСКА смотрел в полном облачении. Интересно, а игрокам «Барселоны» можно надевать форму другой команды и выкладывать фото в сеть?

Obichammmm teee Barcelonaaaaa❤💙❤💙❤💙❤💙

Публикация от Georgi Milanov (@milanov17)

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на день позже тоже переживал за другой клуб, не свой, – за «Ростов». Экипировку ростовчан, конечно, полузащитник не надел, но всей семьей искренне поддерживал земляков. Он сам родился в Миллерово, что в Ростовской области. Болельщики не против – все понимают.

Зато полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин в этот вечер за футболом не наблюдал. Вместо этого игрок отправился в московскую оперетту, где насладился мюзиклом «Анна Каренина». Кого-то эта тяга футболиста к классике может удивить, но мы то знаем, что полузащитник «Динамо» – далеко не первый из наших спортсменов, кто предпринял поход в театр. Некоторые даже делают это на регулярной основе.

Мюзикл "Анна Каренина" 🔝🔝🔝 #аннакаренина

Публикация от Anton Sosnin (@antonsosnin23)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мельгарехо вернулся в общую группуПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу и в четверг тренировался на базе в Тарасовке наравне со всеми.Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и ИталиейПолузащитник «Спартака» Квинси Промес включен в предварительный состав сборной Голландии на матч отборочного турнира чемпионата мира с Болгарией и товарищеский матч с Италией.Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший поле на 82-й минуте воскресного матча с «Краснодаром» (2:2), прошел сегодня медицинское обследование.Денис Глушаков: Не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздуватьПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере во время замены в матче с «Краснодаром» (2:2).Живой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сетиЖивой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сети«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.Александр Кержаков: Нам надо доказать, что футбол в России не умерНападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что товарищеские матчи сборной России перед чемпионатом мира-2018 помогут национальной команде развиваться.«Спартак» ищет замену Промесу в ИталииМосковский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.Александр Кержаков: Ситуация с Кокориным ничего, кроме шуток, у игроков не вызвалаНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с Александром Кокориным и о матче против ЦСКА.Лучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного ОскараЛучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного Оскара«Советский спорт» подводит итоги футбольного Оскара, где экспертами были наши читатели.Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Почувствуй себя критиком академии футбольного искусства.Александр Кержаков: Мне всегда очень нравилась должность спортивного директораНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, на какой должности хотел бы работать после завершения спортивной карьеры.Александр Кержаков: Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что «Зенит» обязательно будет побеждать в РФПЛНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у «Зенита» не было цели вылететь из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате страны.Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секундыНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Дмитрий Тарасов: Возможно, поражение «Стремсгодсету» даже пойдет на пользуПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча со «Стремсгодсетом» (0:1) на сборе в Испании и отметил, что находится в хорошей форме.Александр Кержаков: «Зенит» пройдет «Андерлехт», если не уступит ему в желанииНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)На первой открытой тренировке в 2017-м все по-старому: Дзюба болтает, Джорджевич забивает больше всех, а Файзулин просто гуляет по базе.«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги КержаковаАлександр Кержаков еще не готов играть, но у форварда нашлось время рассказать болельщикам об автобиографии и ответить на их вопросы.Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, с «Андерлехтом» не сыграюНападающий «Зенита» Александр Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, сыграет ли в матче Лиги Европы против «Андерлехта».Кержаков презентовал автобиографию в ПетербургеНападающий «Зенита» Александр Кержаков презентовал автобиографию в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга.Новосельцев и Кержаков приступили к занятиям в общей группеФутболисты «Зенита» Иван Новосельцев и Александр Кержаков вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Биатлон
Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат – перейдет на самоподготовку
Футбол
Станислав Черчесов: В случае крайней необходимости Березуцкий может вернуться в сборную
MMA
Федор Емельяненко посетит поединок Джексон – Лаваль
Футбол
Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России
все новости
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасоввсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Антон Соснин
Антон Соснинвсе новости
Георгий Миланов
Георгий Милановвсе новости
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости
Торнике Окриашвили
Торнике Окриашвиливсе новости
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости