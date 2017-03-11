Железный человек. Как с 20 тысячами рублей в кармане стать чемпионом в триатлоне

Вскоре на нашем сайте начнут появляться статьи, автором которых будет Степан Вахмин – триатлет-любитель с огромным опытом, а также профессиональный тренер. У него за спиной множество побед на этапах соревнований IRONMAN и IRONSTAR и десятки тысяч километров дистанции. Вы не поверите, но десять лет назад он был обычным офисным работником), который в один прекрасный день решил все изменить. Нет ничего невозможного. Надо просто начать что-то делать.

– Вы пришли в триатлон из плавания. Это обычная история, или можно успешным триатлетом может стать и бегун, и велосипедист?

– Это довольно стандартная история с Олимпийским триатлоном в нашей стране. Но история знает много случаев прихода атлетов в триатлон из других видов спорта. Например, многократный чемпион мира в IRONMAN Крейг Александр занимался в детстве футболом, бегом и другими видами спорта. Я думаю, что формула у каждого своя. С уверенностью можно сказать, что ребенок до прихода в триатлон может заниматься любым видом спорта, но должен уметь очень хорошо плавать. Не обязательно принимать участия в соревнованиях по плаванию, но движение, ощущение нахождения и передвижение в воде спортивными способами плавания ребенок обязан знать. Несомненно, рождаются по настоящему талантливые дети приходящие в триатлон и через 2-3 года дорастающие до уровня кандидата в мастера спорта по плаванию, но родителям на это полагаться не стоит. Если не будет хорошего плавания, то в Олимпийском триатлоне делать нечего. На мировом уровне ребята плывут 1500 метров быстрее 17 минут.

– Плаванием вы занимаетесь с детства. Потом была еще и тяжелая атлетика. Сложно ли с этой базой было добавить недостающие бег и велосипед?

– С велосипедом проблем не было. Думаю, что у меня есть некая склонность к этому виду спорта. Но бег, даже после восьми лет занятий триатлоном остается интереснейшей задачей, которую не всегда получается решить. Дело в том, что бег и плавание – два абсолютно полярных вида спорта. Плавание – эластичность связок и суставов, мягкость и плавность движения. Бег – полная противоположность.

– Существует стереотип, что тяжелая атлетика и бодибилдинг не очень совместимы с другими видами спорта, особенно с теми, которые испытывают человека на выносливость. Как удалось сочетать несочетаемое?

– Такой стереотип существовал многие десятилетия. Когда я писал свою дипломную работу, многие улыбались и крутили у виска. Но после того, как я стал лучшим спринтером на Дальнем Востоке все умолкли. Если сейчас посмотреть подготовку пловцов, то многие сильнейших пловцов в мире используют элементы кроссфита, тяжелой атлетики и бодибилдинга. Сейчас это норма. Сильный, значит Быстрый. Разумеется, не для каждого подходит такая методика. Но тенденция на лицо. То же в велоспорте и триатлоне. Переход от тренажерного зала к основной соревновательной деятельности в аэробных видах спорта уже давно не проблема. Существуют огромное количество методик по этому поводу.

– Плавание, велосипед и бег – это примерно 1,7%, 84,7% и 13,6% от общей дистанции. По времени, наверное, у каждой дисциплины другие пропорции?

– Зависит от длины дистанции. Ironman – 3,8 – 180 км – 42, если грубо, то час на плавание, 4,5 часа на вело и три часа на бег. К примеру, в Олимпийской дистанции 1 500 м – 40 км – 10 км пропорция совершенно иная. Кроме того, в Олимпийском триатлоне вело этап может –проходить как групповая гонка. Поэтому быть сильным велосипедистом не обязательно, в отличие от Ironman.

– Какая из дисциплин оказывает наибольшее влияние на результат? Грубо говоря, можно ли на велосипеде отыграть сильное отставание после плавания?

– В Олимпийском триатлоне, это не возможно. Если слабо плывешь, то никогда не станешь победителем. Всегда статист. В Ironman немного проще. Но на самом серьезном уроне больше пяти минут отыграть не возможно. Я считаю, что хорош тот атлет в триатлоне у кого все три вида спорта на хорошем уровне. Даже если, ты супер бегун, но плохо плывешь или слабо едешь на велосипеде, то ничего не получиться. Триатлон – это один вид спорта включающий в себя три разные дисциплины.

– Ваш девиз: «Если что-то делаешь, делай это хорошо или не делай совсем». Звучит как-то не по-олимпийски, где важна не победа, а участие. Неужели поражения так сильно расстраивают?

– Я не участвовал в Олимпийских играх и скорее всего уже никогда не приму участие как спортсмен в этой жизни. Барон Пьер де Кубертен вкладывал немного другое понятие победы и участия в соревнованиях на Олимпийских играх, в отличие от того, как мы это сейчас понимаем. Поражения не расстраивают, они делаю сильнее. Потом, хорошо пройдённый триатлон, это тоже победа. Даже если ты был в шаге от победы на чемпионате мира. Своим девизом, я больше говорю о не минуемом прогрессе и развитии как спортсмена, так и личности. Иначе, зачем тратить на это время?

– В презентации написано, что в спорт из консалтинга вы вернулись, когда поняли, что начали чувствовать себя хуже физически. Мотиватором для возвращения стало именно не самое лучшее самочувствие, или было еще что-то, что заставило бросить офис и вернуться на дистанцию?

– Я бы сказал, совокупность факторов и стечение обстоятельств. Мой руководитель в офисе говорил, что у меня все получиться и я стану, как он, или даже более серьезным руководителем. У меня и правда хорошо получалось, и мне нравилась моя работа. Я очень быстро прогрессировал и «наполнялся» знаниями. Но я постоянно задавал себе вопрос: а что будет потом? Через год, два или 10 лет. И ответ мне не нравился. В какой-то момент я понял, что не все созданы работать по часам и носить костюмы с галстуками. Так мое увольнение совпало с кризисом 2008 года. Сами понимаете, не самое лучшее время для развития бизнеса. Вернулся в фитнес уже с новыми силами, а самое главное с новыми знаниями и подходу к выбранному делу жизни. Все пошло совершенно иначе. Я плыл по жизни….

– Сейчас вся ваша работа связана с триатлоном: вы и тренируете, и сами принимаете участие в соревнованиях. Вам баланс найти несложно? Можно ли успешно заниматься триатлоном людям, у которых основная работа с ним не связана? Каких успехов они могут добиться?

– У меня много знакомых по миру занимающихся триатлоном и одновременно работающих в разных сферах. Юристы, инженеры, учителя и еще много и много других специальностей. Правда есть одно правило, если вы выбрали карьеру ПРО-атлета, то с работой придется проститься. Я знаю несколько примеров, когда ребята выступают как ПРО и работают по 15-20 часов в неделю, но это не совсем хороший вариант. Получается, ни там ни там. В любительском спорте, при определенных усилиях возможно дойти до уровня чемпиона, работая полный трудовой день. Конечно, если это не физический труд. Все дело в желании.

– В списке ваших клиентов далеко не бедные люди. Значит ли это, что триатлон – это спорт для богатых, или им может заниматься кто угодно?

– Триатлоном может заниматься кто угодно. На мой взгляд, минимальный вход в этот вид спорта 300-500 евро. Дальше уже все будет завить от тебя самого. Когда я начинал, у меня было меньше 20 000 рублей. Друзья дали велик и форму. Мне оставалось купить обувь для бега и зимние вещи.

– Шапочка, плавки, шорты и майка стоят не так дорого. Основные затраты на экипировку – велосипед. Сколько примерно будет стоит аппарат, который вы бы могли назвать достойным?

– Существует множество вариантов покупки хорошего велосипеда. Скажем, можно найти бывший в употреблении, но в очень хорошем состоянии или на распродаже. Потом, не всегда нужно брать самый серьезный аппарат за большие деньги. Для новичка такой велосипед может быть только во вред. Сложно сказать точно стоимость, но думаю, что новый, для меня, на тренировочных колесах, меньше 2 000 евро стоить не может. Тут дело даже не в стоимости, просто дешевое оборудование не предназначено для того как использую его я. К примеру, за две недели на тренировочном сборе я проехал более 1 000 км. Если взять дешевый велосипед на дешевом оборудовании, то через полгода такого использования придется покупать новый. Такой подход не экономичен.

– Несмотря на то, что вы – любитель, у вас есть спонсоры и партнеры. Их пришлось искать, или спонсоры и партнеры сами находятся, как только приходят результаты?

– Никто никогда, никуда не придет. Это огромная работа, основанная на знакомстве, знаниях, доверии, результатах и расположении к бренду. Конечно, если есть хорошие результаты, то этот процесс намного проще. Результаты точно не главный компонент в поиске спонсоров и партнёров. Бренды спонсоров которые сейчас у меня есть я выбрал сам еще задолго до подписания договора.

– Насколько важна для успешного триатлета-любителя заложенная с детства база? Грубо говоря, может ли показывать хорошие результаты человек, который 30 лет до этого не занимался спортом на профессиональном и полупрофессиональном уровне а теперь вдруг решил оторвать себя от офисного кресла и пуститься во все тяжкие?

– Триатлон на длинные дистанции - это вопрос времени, периодичности, постоянства и немного таланта. Если человек 30 лет не занимался спортом, или вообще никогда этого не делал, оторвался с кресла и пустился во все тяжкие, то точно не получиться. Начинать нужно постепенно, нагрузка должна возрастать очень медленно. Кроме того, первое что я прошу сделать как тренер, это проверить здоровье и вылечить все болячки, если такие имеются. Если есть проблемы со здоровьем, то не получиться сделать высокоинтенсивный тренинг в будущем, поэтому лучше по возможности устранить все проблемы в начале пути. Но даже если существуют проблемы, это не значит, что не нужно заниматься. Хороший результат для каждого свой. Для многих пробежать 5 -10 км или сделать спринт-триатлон это уже победа.

– Сколько пройдет времени прежде чем ваш подопечный, который до этого не занимался спортом, сможет претендовать на попадание в двадцатку сильнейших в зачете среди любителей?

– Очень индивидуально. Например, с Леонидом Богуславским мы начали заниматься с нуля в апреле 2015, а в октябре этого же года он стал третьим в своем возрасте на Ironman 70,3 Miami. Другой пример, Иван Бузанов за два года занятий с нуля занял четвертую строчку в рейтинге лучших атлетов-любителей России. Думаю, что если нет травм или сложных заболеваний, а также лишнего веса, то после 3-5 лет занятий можно претендовать на призы в своей возрастной категории. Триатлон любит время.

– Возможно ли самому достигнуть определенного успеха, например, по какому-то самоучителю – готовой программе подготовки? Или в любом случае необходим тренер?

– Возможно! Если успех для вас – это пробежать без времени 5 или 10 км.

Несмотря на то что я прочитал практически всю известную литературу по спорту, а также практически всю жизнь работаю тренером, а это уже более 15 лет, мои результаты стремительно пошли вверх только после того как я стал работать с тренером. В этом вопросе все решает опыт и знания. Иначе можно потерять время, которое уже не вернуть!

– Есть ли ограничение по возрасту, когда начинать заниматься триатлоном уже поздно? И до скольких лет можно заниматься триатлоном?

– Если рассматривать триатлон, как спортивный фитнес, то те же критерии что и для фитнеса. Основные ограничения – ваше здоровье.

– Вы – триатлет-любитель. Однако в планах у вас – установить рекорд России на «железной» дистанции и войти в число 25-ти лучших триатлетов мира. Отсюда вопрос: где в триатлоне проходит грань между любителями и профессионалами?

– Грань очень незначительна, но она есть. Приведу слова своего знакомого профессионального триатлониста Кирилла Качегарова: «Разница между любителем и профессионалом в наше время крайне мала. Но есть несколько очень серьёзных отличий:

1. После тренировки любитель идёт работать, а не отдыхать (спать).

2. Как правило, ПРО живет в непосредственной близости к спортивным объектам и не тратит множество часов в дороге и пробках.

3. ПРО зарабатывает деньги соревновательной деятельностью.

4. Большую часть времени ПРО проводят на сборе в тёплых странах (применительно к триатлону).

От себя добавлю, что для любителя в приоритете будет семья и работа, а потом спорт. У ПРО спорт и далее по списку. Также возможно в последствии будет введен термин «профессиональный любитель».

– Самый актуальный сейчас вопрос в российском спорте – допинг. Существуют ли какие-то проверки на допинг в соревнованиях Ironman и Ironstar? Насколько вообще в триатлоне актуален вопрос допинга?

– Допинг-контроль на международном уровне проводиться на постоянной основе. ПРО проверяют во внесоревновательный и в соревновательный период в соответствии с требованиями WADA. Для любителей действуют такие же нормы как и ПРО атлетов. Насколько я знаю, к сожалению, в России участников триатлона на длинных дистанциях не проверяют на допинг. Актуальность этого вопроса такая же как и в других видах спорта на выносливость.

– В скором времени на сайте «Советского спорта» начнут появляться ваши статьи с советами по тому, как правильно заниматься спортом. Какой первый короткий совет дали бы всем, кто хочет начать заниматься триатлоном?

– Не откладывать на потом, то что можно делать сейчас. Триатлон – может стать интересным спортивным приключением длинное в многие годы.