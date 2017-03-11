«Отказал «Бенфике» ради мечты». Зачем талантливый зенитовец ушел в «Амкар»?

Форвард «Амкара» Алексей Гасилин – о критике Луческу, возможном трансфере в Европу по примеру Зинченко и переходе к Гаджиеву с Карякой.

«После того как «Зенит» не взял меня на сборы, понял: нужно расти»

– Почему вы перешли именно в «Амкар», кроме стандартных нового вызова и профессионального роста?

– Прежде всего, тренеры: я хотел поработать с Андреем Карякой и Гаджи Гаджиевым. Плюс подкупила заинтересованность руководства клуба во мне. Я съездил на просмотр: «Амкар» хотел понять, за кого собирается заплатить, а я понял, что здесь прекрасный коллектив, что хочу перейти в этот клуб, хотя у меня были предложения от других команд РФПЛ. При первой встрече Гаджи Муслимович сказал работать так же хорошо, тогда будут шансы.

– Вы не видели будущего в «Зените»?

– Я хотел остаться в «Зените», но в то же время хотел играть в РФПЛ. После того как меня не взяли на первый и второй сбор, понял: нужно расти. Поэтому начал рассматривать варианты.

– Реально ли пробиться в основу из молодежки или «Зенита-2», который собирается омолодить состав, но при этом подписывает 25-летнего футболиста из «Шинника»?

– «Зенит-2» – достаточно молодая команда, она омолаживается: недавно в ФНЛ дебютировали Станислав Крапухин, Никита Каккоев – воспитанники академии. Приобретение более опытных игроков – это нормально, они должны разбавлять состав.

В основу попасть реально. Если показывать себя в играх, можно получить шанс. Я своим, возможно, не воспользовался.

– Речь о матче Кубка России с «Тамбовом»?

– Наверное.

– После игры Мирча Луческу вас раскритиковал: сказал, вы привезли пенальти, принимали неверные решения. Согласны с его словами?

– Ему виднее. Я отреагировал упорной работой на тренировках.

– Когда в «Зените» работал Андре Виллаш-Боаш, вы говорили, что он не общался с вами тет-а-тет. Была ли личная беседа с Мистером?

– Одна, когда я вернулся из «Шальке» и мне нужно было подписать контракт с «Зенитом». То, что он сказал, останется при мне.

– Недавно Луческу заявил, что пора омолодить «Зенит». Может, вам стоило остаться хотя бы до лета? Получили бы еще шанс.

– Переход в «Амкар» – правильный выбор, я рад этому, просто хочу играть. Оказался я прав или нет – посмотрим.

– В вашей карьере самый значимый тренер – Владислав Радимов?

– Он мне очень сильно помог. Благодаря ему я прибавил и получил предложения от таких сильных клубов.

«Не сложилось с «Бенфикой», «Ростовом» и «Хайдуком» – хотел играть за «Зенит»

– В «Шальке» вы не смогли остаться из-за Федерации футбола Германии. В чем была проблема?

– Не знаю. Мне кажется, просто «Зенит» хотел меня вернуть – это стало причиной.

– Вы хотели продолжать играть в Германии или вернуться в «Зенит»?

– Трудный вопрос, не хочу отвечать.

– Какие перспективы обещали в «Шальке»? Может, планировали вас привлечь к тренировкам с основой?

– Я забивал больше всех, был лидером. Думаю, мне бы давали шансы.

– Был период, когда восемь матчей вы не могли забить.

– Такое бывает у нападающих. Я спокойно работал. В меня верили, потом прорвало. Если умеешь забивать – рано или поздно сделаешь это.

– Прошлым летом были слухи о том, что вами интересуется «Бенфика», «Хайдук» и «Ростов». Что из этого правда?

– Все. Не сложилось ни с одним клубом, потому что на тот момент я хотел играть в «Зените» – это мечта любого мальчишки, родившегося в Петербурге.

– Значит, в будущем вы планируете вернуться в «Зенит», если появится возможность?

– Не хочу загадывать. Буду отдавать все силы «Амкару», который купил меня, поверил.

– Из «Амкара» можно попасть в хороший европейский клуб?

– Если из «Уфы» переходят в «Манчестер Сити», из Перми тоже можно (смеется).

«Проблемы из-за ухода Селихова и Джикии в «Спартак» нет и не будет»

– Вторую часть сезона «Амкар» начал с поражения от «Урала».

– В начале матча не реализовали свои моменты, гол привезли сами себе. Как говорит Гаджи Муслимович, выигрывает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись – нас наказали.

– Вы отыграли полчаса. Что скажете о дебюте?

– Если не забил – значит, сыграл плохо.

– Уход Александра Селихова и Георгия Джикии сказывается?

– Проблем с этим нет и не будет. Да, ушли лидеры, но команда – это не два человека, а одиннадцать.

– Перед матчем с родным клубом волнение больше, чем обычно?

– Я никогда не волновался и не буду. Зачем вообще играть футбол, если ты боишься? От него удовольствие нужно получать. Для меня эта игра сверхважная, буду мотивирован на 110 процентов.

– Гаджи Гаджиев обращался к вам за советом по игре «Зенита»?

– Он о ней знает больше меня (смеется). В футболе он больше, чем я живу на этой планете. Вся наша прекрасная команда выложится, «Амкар» никого не боится.