«Отказал «Бенфике» ради мечты». Зачем талантливый зенитовец ушел в «Амкар»?
Форвард
«Амкара» Алексей Гасилин – о критике Луческу, возможном трансфере в Европу по
примеру Зинченко и переходе к Гаджиеву с Карякой.
«После того как «Зенит» не взял меня на сборы, понял: нужно расти»
– Почему
вы перешли именно в «Амкар», кроме стандартных нового вызова и
профессионального роста?
– Прежде всего, тренеры: я хотел поработать с Андреем Карякой и Гаджи Гаджиевым. Плюс подкупила заинтересованность руководства клуба во мне. Я съездил на просмотр: «Амкар» хотел понять, за кого собирается заплатить, а я понял, что здесь прекрасный коллектив, что хочу перейти в этот клуб, хотя у меня были предложения от других команд РФПЛ. При первой встрече Гаджи Муслимович сказал работать так же хорошо, тогда будут шансы.
–
Вы не видели будущего в «Зените»?
– Я хотел остаться в «Зените», но в то же время хотел играть в РФПЛ. После того как меня не взяли на первый и второй сбор, понял: нужно расти. Поэтому начал рассматривать варианты.
–
Реально ли пробиться в основу из молодежки или «Зенита-2», который собирается
омолодить состав, но при этом подписывает 25-летнего футболиста из «Шинника»?
– «Зенит-2» – достаточно молодая команда, она омолаживается: недавно в ФНЛ дебютировали Станислав Крапухин, Никита Каккоев – воспитанники академии. Приобретение более опытных игроков – это нормально, они должны разбавлять состав.
В основу попасть реально. Если показывать себя в играх, можно получить шанс. Я своим, возможно, не воспользовался.
–
Речь о матче Кубка России с «Тамбовом»?
– Наверное.
– После
игры Мирча Луческу вас раскритиковал: сказал, вы привезли пенальти, принимали
неверные решения. Согласны с его словами?
– Ему виднее. Я отреагировал упорной работой на тренировках.
– Когда
в «Зените» работал Андре Виллаш-Боаш, вы говорили, что он не общался с вами
тет-а-тет. Была ли личная беседа с Мистером?
– Одна, когда я вернулся из «Шальке» и мне нужно было подписать контракт с «Зенитом». То, что он сказал, останется при мне.
–
Недавно Луческу заявил, что пора омолодить «Зенит». Может, вам стоило остаться
хотя бы до лета? Получили бы еще шанс.
– Переход в «Амкар» – правильный выбор, я рад этому, просто хочу играть. Оказался я прав или нет – посмотрим.
– В вашей карьере
самый значимый тренер – Владислав Радимов?
– Он мне очень сильно помог. Благодаря ему я прибавил и получил предложения от таких сильных клубов.
«Не сложилось с «Бенфикой», «Ростовом» и «Хайдуком» – хотел играть за «Зенит»
– В «Шальке» вы не
смогли остаться из-за Федерации футбола Германии. В чем была проблема?
– Не знаю. Мне кажется, просто «Зенит» хотел меня вернуть – это стало причиной.
– Вы хотели
продолжать играть в Германии или вернуться в «Зенит»?
– Трудный вопрос, не хочу отвечать.
– Какие перспективы
обещали в «Шальке»? Может, планировали вас привлечь к тренировкам с основой?
– Я забивал больше всех, был лидером. Думаю, мне бы давали шансы.
– Был период, когда
восемь матчей вы не могли забить.
– Такое бывает у нападающих. Я спокойно работал. В меня верили, потом прорвало. Если умеешь забивать – рано или поздно сделаешь это.
– Прошлым летом
были слухи о том, что вами интересуется «Бенфика», «Хайдук» и «Ростов». Что из
этого правда?
– Все. Не сложилось ни с одним клубом, потому что на тот момент я хотел играть в «Зените» – это мечта любого мальчишки, родившегося в Петербурге.
– Значит, в будущем
вы планируете вернуться в «Зенит», если появится возможность?
– Не хочу загадывать. Буду отдавать все силы «Амкару», который купил меня, поверил.
– Из «Амкара» можно
попасть в хороший европейский клуб?
– Если из «Уфы» переходят в «Манчестер Сити», из Перми тоже можно (смеется).
«Проблемы из-за ухода Селихова и Джикии в «Спартак» нет и не будет»
– Вторую часть
сезона «Амкар» начал с поражения от «Урала».
– В начале матча не реализовали свои моменты, гол привезли сами себе. Как говорит Гаджи Муслимович, выигрывает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись – нас наказали.
– Вы отыграли
полчаса. Что скажете о дебюте?
– Если не забил – значит, сыграл плохо.
– Уход Александра Селихова
и Георгия Джикии сказывается?
– Проблем с этим нет и не будет. Да, ушли лидеры, но команда – это не два человека, а одиннадцать.
– Перед матчем с
родным клубом волнение больше, чем обычно?
– Я никогда не волновался и не буду. Зачем вообще играть футбол, если ты боишься? От него удовольствие нужно получать. Для меня эта игра сверхважная, буду мотивирован на 110 процентов.
– Гаджи Гаджиев
обращался к вам за советом по игре «Зенита»?
– Он о ней знает больше меня (смеется). В футболе он больше, чем я живу на этой планете. Вся наша прекрасная команда выложится, «Амкар» никого не боится.