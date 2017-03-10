Ростовчанки – за ФК «Ростов»!
Когда на футбольный матч приходят девушки, это всегда круто. Вчера в Ростове было именно так. Поддержать клуб, который так далеко забрался в евровесну и успешно противостоял самому «Манчестеру Юнайтед» – дело святое!
Посмотрите, какие красавицы были вчера замечены на трибунах.
Свой десант на матч высадил гандбольный клуб «Ростов-Дон». Девчонки понимают, как нужна поддержка.
Гандболистки «Ростов-Дона» поддержали ФК «Ростов-Дон» в матче с «МЮ» https://t.co/NIRawvnszh pic.twitter.com/CmaoIeMLSJ— ГК Ростов-Дон (@rostovhandball) 10 марта 2017 г.
Как сообщает пресс-служба гандбольного клуба, на матч пришли Галина Мехдиева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Юлия Манагарова, Катрин Лунде, Виктория Борщенко, Сираба Дембеле, Александра Степанова, Ксения Макеева и Анна Сень, а также их родственники и друзья.
Кроме того, игру посетил главный тренер «Ростова-Дон» Фредерик Бужан:
– Я болею за ФК «Ростов»! – рассказал Фредерик, пришедший на матч в шапке-ушанке. – На ростовском стадионе потрясающая атмосфера. Правда, здесь немного прохладно (улыбается).
Главный тренер нашей команды Фредерик Бужан в шапке-ушанке болеет за ФК "Ростов" в матче против "Манчестера Юнайтед" 💪 ✌ pic.twitter.com/4asSTkRAeo— ГК Ростов-Дон (@rostovhandball) 9 марта 2017 г.
И на закуску
– видеоотчет о событии:
Разумеется, после такой поддержки – шансов у «МЮ»…