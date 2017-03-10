Ростовчанки – за ФК «Ростов»!

Когда на футбольный матч приходят девушки, это всегда круто. Вчера в Ростове было именно так. Поддержать клуб, который так далеко забрался в евровесну и успешно противостоял самому «Манчестеру Юнайтед» – дело святое!

Посмотрите, какие красавицы были вчера замечены на трибунах.





Свой десант на матч высадил гандбольный клуб «Ростов-Дон». Девчонки понимают, как нужна поддержка.

Как сообщает пресс-служба гандбольного клуба, на матч пришли Галина Мехдиева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Юлия Манагарова, Катрин Лунде, Виктория Борщенко, Сираба Дембеле, Александра Степанова, Ксения Макеева и Анна Сень, а также их родственники и друзья.





Кроме того, игру посетил главный тренер «Ростова-Дон» Фредерик Бужан:

– Я болею за ФК «Ростов»! – рассказал Фредерик, пришедший на матч в шапке-ушанке. – На ростовском стадионе потрясающая атмосфера. Правда, здесь немного прохладно (улыбается).

Главный тренер нашей команды Фредерик Бужан в шапке-ушанке болеет за ФК "Ростов" в матче против "Манчестера Юнайтед" 💪 ✌ pic.twitter.com/4asSTkRAeo — ГК Ростов-Дон (@rostovhandball) 9 марта 2017 г.

И на закуску – видеоотчет о событии:







Разумеется, после такой поддержки – шансов у «МЮ»…





Правильно, на донышке!