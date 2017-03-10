Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ростовчанки – за ФК «Ростов»!

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Когда на футбольный матч приходят девушки, это всегда круто. Вчера в Ростове было именно так. Поддержать клуб, который так далеко забрался в евровесну и успешно противостоял самому «Манчестеру Юнайтед» – дело святое!

Посмотрите, какие красавицы были вчера замечены на трибунах.


Свой десант на матч высадил гандбольный клуб «Ростов-Дон». Девчонки понимают, как нужна поддержка.

Как сообщает пресс-служба гандбольного клуба, на матч пришли Галина Мехдиева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Юлия Манагарова, Катрин Лунде, Виктория Борщенко, Сираба Дембеле, Александра Степанова, Ксения Макеева и Анна Сень, а также их родственники и друзья.


Кроме того, игру посетил главный тренер «Ростова-Дон» Фредерик Бужан:

– Я болею за ФК «Ростов»! – рассказал Фредерик, пришедший на матч в шапке-ушанке. – На ростовском стадионе потрясающая атмосфера. Правда, здесь немного прохладно (улыбается).

И на закуску – видеоотчет о событии:


Разумеется, после такой поддержки – шансов у «МЮ»…


Правильно, на донышке!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ВИДЕО ДНЯ: Моуринью в подтрибунном помещении обнял ростовского ребенкаКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем твиттере выложил видео из подтрибунного помещения стадиона «Олимп-2».Около 10 скаутов просматривали Азмуна на матче «Ростов» – «Манчестер Юнайтед»Игру «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» посетило порядка 10 европейских скаутов, которые просматривали форварда российского клуба Сердара Азмуна, сообщает Федеральное агентство новостей.Никита Симонян: Ничья с «Манчестер Юнайтед» – большое достижение для «Ростова»Вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» (1:1).«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»Как встретили в Ростове фанатов «Манчестер Юнайтед» и что англичане думают о городе и предстоящем ЧМ-2018.«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выездаЗенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».Бердыев – Моуриньо 1:1 по игре. 0:3 по подлости. Колонка Юрия ЦыбаневаБердыев – Моуриньо 1:1 по игре. 0:3 по подлости. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о матче «Ростов» – «Манчестер Юнайтед».Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.Игорь Гамула: В ответном матче с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумаетТренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайд» (1:1).Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Ростов» поднялся на 87-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-йВчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.«Ростов» – лидер России по набранным очкам в таблицу коэффициентовВчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.Александр Ерохин: После матча с «МЮ» меня и Полоза вызвали на допинг-контрольНападающий «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Генрих Мхитарян: Спасибо всем нашим болельщикам и моим соотечественникамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточкиПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» комментирует результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовУ России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовНаша страна удерживается на шестой позиции рейтинга и уже, можно сказать, недосягаема для Португалии.Иван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудоИван Данильянц: Поедем в Англию с надеждой на чудоГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.Жозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решенЖозе Моуринью: Исход противостояния с «Ростовом» не решенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги встречи с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.Полузащитник ростовского СКА опроверг свою причастность к перепродаже билета на матч «Ростов» – «МЮ»Полузащитник ростовского СКА Никита Саламатов написал в своем инстаграме, что не имеет отношения к перепродаже билета на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Исход поединка с «Ростовом» не решенГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.
Биатлон
Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат – перейдет на самоподготовку
Футбол
Станислав Черчесов: В случае крайней необходимости Березуцкий может вернуться в сборную
MMA
Федор Емельяненко посетит поединок Джексон – Лаваль
Футбол
Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика