Пиф-паф, ой-ой-ой. Российские биатлонисты опять провалили спринт

В Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира. В первой гонке – мужском спринте – россияне финишировали так далеко, что некоторых с трудом удалось обнаружить в протоколе. Что же там произошло?

Три промаха Шипулина

Со стрельбой совсем швах. Только один из шестерых наших биатлонистов, стартовавших в финском спринте, разделался с мишенями на ноль. Это был Антон Бабиков, который на лыжне проиграл слишком много, чтобы претендовать на высокие места. Если быть точнее, то на лыжне Бабиков был 63-м, а его проигрыш ногами лидеру дорос почти до двух минут. Российский биатлонист в итоге спрятался в протоколе в конце четвертого десятка.

Один из лидеров по промахам – лидер сборной. У Антона Шипулина, как и на предолимпийской неделе, в этой графе значится 1+2.

В Пхнечхане такой же кошмар на стрельбе обернулся суперпогоней в пасьюте, где Антон прошел четыре рубежа без единого промаха и финишировал вторым за Фуркадом. По той же схеме пробежал Шипулин и связку в Хохфильцене, но там он чуть до пьедестала не добрался – стал четвертым. И вот – снова место в третьем десятке (29-е) и 1 минута 14 секунд, которые завтра предстоит отыгрывать. К слову, место хоть и далекое, но минута не кажется для Шипулина таким уж жутким отставанием. В Пхенчахне было полторы, и это не помешало ему завоевать серебро в преследовании. Посмотрим, как будет на этот раз.

Лапшин обошел всех россиян

Уже ничего не придется отыгрывать Дмитрию Малышко. Свое возвращение в сборную он отметил четырьмя промахами и в пасьют вообще не попал. Питерский биатлонист по-прежнему верен себе: по определению Гросса, он слишком хорош для Кубка IBU, но на Кубке мира с такой стрельбой он не котируется. 4 промаха и скорбные три с половиной минуты в минусе. На десяти-то километрах.

Перед этим этапом глава СБР Александр Кравцов заявил буквально следующее: «Если Малышко не покажет результат – уйдет на самостоятельную подготовку. Я подчеркиваю – на самостоятельную. Будет готовиться за счет своего региона или спонсоров, чтобы попасть в команду на общих основаниях». В общем, перспективы у Малышко теперь не очень.

Буквально устоял на обрыве Максим Цветков. Самый меткий наш биатлонист на этот раз промахнулся дважды и стал 60-м – ровно столько участников спринта получают право стартовать в гонке преследования.

А лучшими из российских парней стали Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Хотя нет, не так – их всех превзошел в этой гонке Тимофей Лапшин. С одной лишь поправкой – Тимофей вот уже второй этап подряд выступает за корейскую сборную. Две недели назад он похвалился своим корейским паспортом, и вот у него появилась посоревноваться с бывшими товарищами по команде. Результат – в протоколе. Лапшин – 18-й. Ни одного из наших в топ-20 нет.

Новый рекорд Фуркада

В 22 гонках победил 13 раз. То есть он выиграл больше гонок, чем все остальные, вместе взятые. Из оставшихся 9 гонок 2 достались нашим парням – Антону Бабикову (пасьют в Эстерсунде) и Антону Шипулину (индивидуалка в Антхольце).

Фуркад вообще мог не приезжать на этот этап – Большой хрустальный глобус он уже завоевал после первой же гонки в Пхенчхане. В олимпийской столице француз еще и повторил рекорд Уле-Айнара Бьорнадалена по количеству побед в сезоне, выиграв на тот момент 12-ю гонку. А в Контиолахти Мартен установил уже новый рекорд, который в обозримом будущем способен побить разве только он сам: теперь у него 13 побед и Фуркад может начать свои каникулы на неделю раньше. Тем более что от него этого требуют семейные обстоятельства – скоро у Мартена должен родиться второй ребенок.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

8-й этап

Мужчины

Спринт. 10 км. Два огневых рубежа

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.17,0 (0+1=1 промах)

2. Ондржей Моравец (Чехия) – отставание 0,6 (0 промахов)

3. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – +9,4 (0)

4. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) – +12,1 (0)

5. Арнд Пайффер (Германия) – +22,3 (0)

6. Симон Эдер (Австрия) – +23,0 (0+1=1)

7. Андрей Расторгуев (Латвия) – +25,1 (0+1=1)

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +30,2 (1+0=1)

9. Юлиан Эберхард (Австрия) – +42,0 (2+0=2)

10. Михаэль Реш (Бельгия) – +42,3 (0)

11. Доминик Ландертингер (Австрия) – +43,8 (1+0=1)

10. Михал Крчмар (Чехия) – +51,6 (0)

…16. Лоуэлл Бэйли (США) – +1.01,1 (0)

…23. Евгений Гараничев (Россия) – +1.07,3 (0+2=2)

…27. Матвей Елисеев (Россия) – +1.11,3 (1+0=1)

…29. Антон Шипулин (Россия) – +1.14,3 (1+2=3)

…38. Антон Бабиков (Россия) – +1.28,4 (0)

…60. Максим Цветков (Россия) – +2.15,9 (0+2=2)

…94. Дмитрий Малышко (Россия) – +3.30,4 (2+2=4)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. М.Фуркад – 20.10,1

2. Эберхард – +19,9

3. Моравец – +23,8

...11. Шипулин – +40,5

...14. Гараничев - +44,6

...34. Елисеев – +1.12,4

...63. Бабиков – +1.48,8

...71. Цветков – +1.55,9

...86. Малышко – +2.16,8