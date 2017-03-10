Алу Алханов: Фестиваль молодежи в Сочи – как подарок судьбы

Алу Алханов и двукратные чемпионы НСФЛ – студенты Кубанского государственного университета. Фото НСФЛ

В кабинете заместителя министра юстиции РФ и президента Международного студенческого футбольного союза Алу Алханова многое напоминает о его спортивных увлечениях. В шкафах – журналы «Самбо» и «Дзюдо» соседствуют с юридической литературой, здесь же книга о Льве Яшине из серии «Жизнь замечательных людей» – похоже, хозяин кабинета ее недавно раскрывал, в углу – целая коллекция футбольных мячей, один из которых расписан автографами знаменитых тренеров и футболистов.



ЕДИНОБОРСТВА И ФУТБОЛ

– Какое место футбол занимает в жизни мастера спорта по дзюдо?

– Честно скажу, хотя занимался спортивными единоборствами – вольной борьбой, самбо, дзюдо, к футболу всегда испытывал особое отношение. И в школе, и в армии, как только появлялось свободное время, с удовольствием выходили с друзьями на поле и гоняли мяч. Футбол, наверное, у подавляющего большинства российских граждан один из самых любимых видов спорта. Я не исключение.

– А на какой позиции играли?

– В основном в нападении. Пару раз пробовал в воротах, но это не мое. На уровне дворовой команды играл прилично, много забивал!

– Любимый клуб «Терек»?

– «Терек», конечно, поддерживаю – радуюсь победам, расстраиваюсь, когда он проигрывает. Успехи его не случайны – в последнее время многое сделано в чеченском футболе. Но, тем не менее, с юношества мой клуб ЦСКА, хотя симпатизирую «Динамо» и «Локомотиву», потому что служил в структурах, которые они представляют.

РЕШАЛИ ПО СОВЕСТИ

– В свое время вы в течение почти полутора лет возглавляли комитет по этике РФС. Какие воспоминания остались о том периоде?

– Для меня это была хорошая практика в плане познания того, как устроен наш футбол, его внутренний мир, где порой кипят нешуточные страсти. Когда мне предложили возглавить комитет, поначалу несколько настороженно к этому отнесся. Во-первых, для меня это была совершенно новая сфера. Во-вторых, я понимал, что у нас непростая ситуация в футболе. И, в-третьих, это была колоссальная ответственность. Мне не хотелось разочаровать людей, которые на меня надеялись и ждали изменений в лучшую сторону. В комитет вошли известные и авторитетные в нашей стране люди не только из мира спорта. Например, бывший заместитель генерального прокурора России Сергей Герасимов, народный артист России Сергей Шакуров, Юрий Розанов, телекомментатор, бывшие члены Верховного суда РФ... То есть, очень профессиональные, грамотные, принципиальные люди с большим жизненным опытом и каждый из них имел свое мнение. Поэтому приходилось рассматривать то или иное дело по 3–5 часов и все решения принимать коллегиально. Со всей ответственностью могу сказать, что мы принимали решения, во-первых, по совести, во-вторых, по убеждениям. К сожалению, времени катастрофически не хватало. И я был вынужден принять решение об уходе в связи с занятостью на государственной службе.

«ПРОИГРАТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА»

– Но долго вне футбола все равно не остались. Помните тот день, когда согласились возглавить Международный студенческий футбольный союз?

– В начале 2012 года Андрей Стукалов (президент Национальной студенческой футбольной лиги – прим.ред.) предложил мне заняться студенческим футболом. Я поначалу колебался, но он в апреле месяце пригласил меня на международный турнир студенческих команд, который называется «Кубок героев Чернобыля» в Киев. И вот в ходе этого турнира судьба первого места решалась в матче Украина-Россия. Говорю перед встречей Стукалову: «Если наша команда выиграет турнир, возглавлю Международный студенческий футбольный союз». В тот момент вокруг было много высоких гостей, большинство из которых не сомневалось, что Украина, которая действительно играла хорошо, победит. После первого тайма мы проигрывали 0:1. А я завелся и говорю Стукалову: «Сходи в раздевалку в перерыве. Скажи ребятам что угодно, но так, чтобы поняли, что проиграть мы не имеем права». Не знаю, какие слова Андрей Николаевич нашел, но во втором тайме наши футболисты играли с таким напором, что на последней минуте вырвали победу. Слово не воробей – пришлось возглавить Международный союз. Но если серьезно, к тому времени уже было заметно, что у нас все большее внимание уделяется и детско-юношескому, и студенческому футболу. Если у президента страны болит голова за массовый спорт, значит, и нам, государственным служащим, нужно находить время, чтобы работать в этой области. Задача ведь – увести молодых людей от криминальной среды, а для этого надо создать условия для занятий спортом и футболом в частности. От компьютера оторвать. Не говорю, что компьютер плохое дело, он тоже развивает, но любое развитие без спорта и культуры – путь в никуда.

СТУДЕНТ СЕЛИХОВ

– Сегодня студенческий футбол в России – отлаженная система. Есть Премьер-группа, есть Первая группа. Какие ваши любимые команды в НСФЛ?

– С огромным уважением отношусь к командам, с которых все начиналось – Орловского ГУ, который выиграл тот самый «Кубок героев Чернобыля», Южного федерального университета, Саратовского, Тамбовского, Кубанского университетов. Во многом благодаря их энтузиазму мы имеем сегодня 16 участников соревнований НСФЛ в Премьер-группе и 10 – в Первой. Еще около 30 вузов подали заявки на следующий сезон. Это показатель того, что студенческий футбол стал в России заметным явлением. Спасибо ректорам, которые поддержали идею НСФЛ. Футбол ведь дорогой вид спорта. Он требует вложений в спортивную инфраструктуру. И далеко не каждому университету под силу создать футбольную команду – 25 игроков плюс тренерский состав.

– Есть ли звезды в студенческом футболе?

– Конечно. Вратарь «Спартака» Александр Селихов, например. На него ведь обратили внимание после матча между Орловским университетом и тульским «Арсеналом», которые 5 лет назад играли в КФК. «Арсенал» тогда возглавил Дмитрий Аленичев и пригласил в команду Егора Титова, Александра Филимонова и других известных спартаковцев. Сыграли с ними вничью 0:0, а героем матча стал Селихов. Через неделю он подписал контракт с «Амкаром». В НСФЛ важно еще и то, что в ней заложен дух соперничества. Каждая команда хочет расти, хочет побеждать. А как изменился внешний вид игроков! На первые матчи НСФЛ ребята выходили в разного цвета трусах и гетрах. Сегодня у всех своя форма, профессиональные мячи. Игроки стали техничней, заметно, что больше тренируются. Комличенко, Батютин, Захарян, Федяев – имена этих футболистов хорошо известны не только в студенческой среде.

А тренеры? В Чеченском ГУ работает Дени Гайсумов, один из самых популярных футболистов республики. Команду Крымского федерального университета тренирует Сергей Леженцев, игравший за «Динамо» (Киев) и сборную Украины, а Кубанского ГУ – Сергей Горбачев, выступавший за «Памир» (Душанбе) и «Кубань» (Краснодар).



Алу Алханов прививает любовь к футболу не только студентам, но и совсем юному поколению. Фото НСФЛ

НУЖНА МИРОВАЯ ЛИГА

– В России уже создана система проведения студенческих футбольных соревнований. Надо двигаться дальше.

– Мы уже создали и зарегистрировали в Российской федерации Международный студенческий футбольный союз. Он объединяет пока 10 стран, но будет расширяться – в этом нет сомнений. Мы определили для себя задачи по созданию мировой структуры студенческого футбола. Не просто собрать 16 ведущих мировых студенческих команд и начать играть как в Премьер-группе НСФЛ, а создать условия для проведения сезонных соревнований сначала на каждом континенте, а впоследствии и в каждой стране. В идеале провести чемпионат мира среди студентов по аналогии с чемпионатом мира ФИФА. МСФС, зарегистрированный в России, должен стать локомотивом развития международного студенческого футбола. И это не из области фантастики! Работа в этом направлении уже идет.

– Может ли Фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи, стать площадкой для проведения пробного турнира, опыт которого мог бы быть использован в дальнейшем?

– Фестиваль – как подарок судьбы. Это площадка, на которой мы хотели бы провести Межконтинентальный турнир, пригласив лучших футболистов студенческих чемпионатов стран, входящих в Международную федерацию студенческого спорта (FISU). Тренеры с мировым именем могли бы сформировать сборные Азии, Америки, Африки и Европы. Кроме того, из участников Фестиваля можно было бы собрать любительские сборные разных стран и провести соревнования по мини-футболу. Реализация этого проекта, как ни что другое, поможет нам объединить представителей всех 150 стран-участниц Всемирного фестиваля.

– Есть ли понимание со стороны Международной федерации студенческого спорта, которую возглавляет Олег Матыцин, насколько важен сегодня футбол для студентов?

– Олег Васильевич, будучи президентом Российского студенческого спортивного союза, принимал личное участие в становлении НСФЛ. Он не один раз вместе с нами открывал турниры и участвовал в награждении победителей. У него есть понимание наших идей по развитию студенческого футбола, и он всегда оказывает НСФЛ и МСФС большую поддержку.

– В мае завершится третий чемпионат НСФЛ. Где пройдет заключительный турнир?

– Он будет сыгран в спортивном комплексе «Арена-Крым» в Евпатории. В прошлом году мы провели в Крыму первый турнир, который вызвал большой интерес у крымчан. Матчи транслировались по местному телевидению. В этом году договорились, что завершением сезона НСФЛ станет матч на Кубок ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского между сборной Лиги и сборной Крыма. Хотим, чтобы крымский футбол стал частью нашего студенческого футбола.

ЧТО ТАКОЕ НСФЛ

Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) учреждена Российским футбольным союзом в 2011 году и проводит сезонные соревнования при поддержке Минспорта России, Минобрнауки России, Российского футбольного союза, Российского студенческого спортивного союза.



Председатель Попечительского совета – Алу Алханов, президент – Андрей Стукалов.



Соревнования проходят по системе трехдневных мини-турниров. Каждый университет организует свой домашний турнир, где четыре команды играют по круговой системе.



В сезоне-2014/15 в чемпионате участвовало 8 команд, в сезоне-2015/16 – 16 команд, а сезоне-2016/17 первенство оспаривают 26 команд, разделенных на Премьер-группу (16) и Первую группу (10). Они представляют 22 региона России.



Чемпионом НСФЛ дважды становился Кубанский государственный университет – КубГУ (Краснодар).