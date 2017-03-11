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Love-story про Эжени Бушар

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Love-story про Эжени Бушар
Источник: Sports Illustrated

Обозреватель «Советского спорта» очень личностно воспринял зарождающуюся историю любви канадской теннисистки и простого болельщика.

Когда я был совсем юным и меня на игру в Петровском парке приводил за руку папа, я думал, что все переживания на стадионе – это исключительно на тему, победит или нет твоя футбольная команда. Спустя несколько лет, в период активного полового созревания, случайно заглянул в погожий денек на легкоатлетический турнир – и жизнь моя, жизнь спортивного болельщика, заиграла совсем иными красками: я увидел юных легкоатлеток – бегуний и прыгуний. И на некоторое количество времени уже они стали видеться в неспокойных юношеских снах. А обсудить их экипировку, которая своим минимализмом в те времена партийно-коммунистического максимализма казалась чем-то запредельно-интригующим, было вроде и не с кем. Ну, не обсуждать же их трусы и топики с одноклассниками!

Шли годы. Со временем менялись вкусы. Понимал, что легкоатлетки весьма себе могут быть и костлявенькие. Потому они как-то оказались в моем сознании вытеснены представительницами других видов спорта. Были фигуристки, пока я не осознал, что, к примеру, в парном катании они все преимущественно крохотулечки (чтоб партнёру было удобно их поднимать и кидать), были пляжные волейболистки, пока я не убедился, что размер их груди соответствует тому же самому минимализму в изобразительных средствах, были теннисистки – ведь у них так игриво развеваются юбочки. Если бы я знал в ту пору, что под этими юбочками, совмещенными с шортиками, вообще ничего нет, я бы волновался, наверное, еще больше. Но рассказала мне об этом одна из теннисисток много позже. Но я уже в том возрасте, что спорт для меня снова – лишь очки, медали и секунды.

А вот один мой коллега, тоже пишущий и говорящий журналист, все свои детские спортивные мечты реализует до сих пор: то у него были гандболистки, то хоккеистки, то лыжницы. До сих пор помню, как в редакции все веселились его рассказу:

– Лежит она, ну явно ж неудобно ей и она мне так искренне-искренне… как крикнет: «Лыжню!»

Спрашиваю не так давно у него:

– Как твои лыжницы?

– Извини, я сейчас шахматами занялся…

Вот ведь жизнь увлекательная у человека. И по блеску в глазах у тершейся неподалеку одной шахматистки в статусе гроссмейстера, было видно, что занятие это обоюдоатакующее.

К чему это я всё? Может, зря я только про очки, медали и секунды? Освещал я тут в прошлом году для одного СМИ в одной соседней стране теннисные состязания на Майорке. Болел – в соответствии с правилами репортажа – за Анастасию Севастову. Но как-то не слишком искренне получалось. Настя – девушка крепко сложенная, коренастая, с хорошим количеством нормальных килограммов. И просто вынесла с корта она хрупкую канадскую соперницу. И я с плохо скрываемым сожалением вынужден был констатировать ее победу. Я завершал репортаж, а глазами провожал не победительницу одной восьмой, а ту, что грустно покидала корт. Хотелось ее утешить и приголубить. С тех пор Эжени Бушар стала моей любимицей.

И каково ж было мое разочарование, когда услышал я на днях, что у нее тут развивается чуть ли не настоящая лав-стори? Помните, как на Супербоуле случился камбэк неожиданный? И помните, наверняка, историю с тем, как Эжене опростоволосилась со своим прогнозом? И как отчаянный фанат своей команды стал настаивать: ошибешься – идешь со мной на свидание?

Да, ошиблась.

И как честная девушка – пошла.

– После такого внимания со стороны СМИ я уже не могла от этого отвертеться, – заявила спортсменка The Telegraph. – Однако я переживала, так как поначалу, открыв страницу этого парня в твиттере, увидела, что там стоит фото Тайгера Вудса. Я подумала: «Это один из фанатов из твиттера. Я даже не знаю, как он выглядит. Что же будет?» Но он оказался очень милым парнем.

В итоге молодые люди сходили на игру НБА между «Бруклином» и «Милуоки». Джон назвал свидание лучшим в его жизни.

Казалось бы, ну на этом истории конец. Отработала свою ошибку – поставила галочку в выполненной опции. Ан-нет. Парень не из робких оказался и позвал девушку на новое свидание. Ну а она… А что она? Согласилась!

«Будет ли у меня еще одно свидание с ним? Конечно!»

И вот оно случилось. Это уже не баскетбол – тут куда больше романтики:


А если вы до сих пор парню не завидуете, то посмотрите на фотосессию девушки. И покой потеряете точно:

💚💚💚 @si_swimsuit

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

So my bikini had a zip...

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

А вот тут Эжени рассказывает, как ее учат игриво прикрывать грудь:

@geniebouchard is AMAZING!

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Вешаю специально это с утра. Потому что на ночь… эх, это было совсем неправильно.

И почему у меня нет твиттера? Почему ей написал этот 20-летний паренек, а не я?

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