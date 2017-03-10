«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилец

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный не ушел в команду топ-8 РФПЛ, чтобы стать первым в ФНЛ и точно сыграть с родным ЦСКА на новом стадионе.

«Ни в чем не уступали «Локомотиву»

Воспитанник ЦСКА играет за клуб из Ленобласти с января 2016 года. Первые полгода он провел в команде на правах аренды, а летом «Тосно» выкупило игрока у «Факела» и заключило с ним контракт до 30 июня 2018 года.

С приобретением угадали. Заболотный начинает вторую половину сезона как лучший бомбардир команды. Он забил десять голов в ФНЛ, в то время как у остальной тройки форвардов – 11 мячей. Правда, первые официальные матчи в 2017 году атака «Тосно» проводит нерезультативно: поражение от «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России (0:1) и нулевая ничья с «Шинником» в ФНЛ. Однако футболистов это не нервирует.

– В команде все спокойно. Мы наигрываем свой футбол, паники нет, – позитивно размышляет Заболотный. – Первые матчи всегда получаются скомканными, проходят на волнении из-за долгого перерыва без официальных игр. У «Тосно» это тенденция – осторожно играть в первых матчах, и главное – не проигрывать. Так что в первенстве минимальную задачу выполнили.

– Что касается «Локомотива», это была хорошая проверка для нашей команды, – продолжает игрок. – За счет этого матча можно позитивно смотреть в будущее. Очень приятно сыграть с таким соперником. Это хорошая проверка своих сил, того, как мы смотримся на фоне команды премьер-лиги, крепкого середняка. Думаю, «Тосно» смотрелось очень уверенно, ни в чем не уступало. Каждый игрок подчерпнул для себя, что хочет играть в премьер-лиге. Поэтому весеннюю часть надо провести очень хорошо, выигрывать каждый матч и выходить в РФПЛ.

«Каждый тур смотрим, как играет «Динамо»

– Максим Палиенко говорил, что у «Тосно» впереди 13 финалов. Согласны с этим?

– У нас единый коллектив, и если спросить любого игрока – он скажет то же самое. Впереди 13 финалов, и на каждую игру мы выходим как на последнюю.

– Выделяете для себя встречу с «Динамо» в Великом Новгороде? Первая игра в Химках получилась нервной, да и матч в Кубке был запоминающимся.

– Естественно. В «Динамо» много высказываются, что те результаты – это ошибки, это была не их игра. Им такие ходы интересны, а нам – нет. Для нас интереснее готовиться. Мы будем доказывать не словами, а своими действиями.

– Из-за этого еще сильнее хочется опередить «Динамо» в таблице?

– Я раньше говорил, что приоритет «Тосно» – это победа в ФНЛ. Мы не только хотим оторваться от команд ниже нас, но и обогнать именно «Динамо». Каждый тур смотрим, как они играют, сколько очков остается до них. То, что там о нас говорят, не настолько задевает, чтобы было больно. Просто есть спортивный интерес опередить «Динамо».

– В Ярославле «Тосно» играло на не самом лучшем поле. Если бы Жозе Моуринью приехал на стадион «Шинника» – ужаснулся бы как в Ростове?

– Он не просто бы ужаснулся, а не вывел бы свою команду на такую поляну – даже для пробежки. Мы играем там, где скажут, тут от футболистов ничего не зависит. В матче с «Шинником» поле сыграло большую роль. Игры надо как-то переносить, вообще нужно думать. Мы стремимся улучшать футбол в России, а у нас поля никуда не годятся для игры. Один раз играл в Хабаровске, где поле было полностью залито, ни одной травинки не видно. В Ярославле хотя бы мягко было, только грязь прилипала.

«Звали клубы первой восьмерки РФПЛ»

– Александр Кутьин считает, что линия атаки «Тосно» не затерялась бы в РФПЛ. Для вас это самая серьезная конкуренция со времен игр за ЦСКА?

– В ЦСКА, разумеется, была самая сильная конкуренция. «Тосно» можно поставить на второе место. Сейчас у нас очень хорошие форварды, отличный подбор игроков. По нашему нападению нет вопросов.

– Появление Артема Милевского дополнительно мобилизовало?

– Артем добавляет мотивации каждому игроку, который с ним выходит на поле. Он футболист с великим прошлым, с ним приятно работать и находиться в команде. Когда такие люди играют рядом, сам совершенствуешься.

– Он говорил, что еще выстрелит.

– Мы все верим в Артема, что он не раз результативно себя проявит. Его конец еще не близок, Милевский долго будет играть.

– Зимой вас спрашивали по поводу интереса от клубов РФПЛ, вы просили задать этот вопрос агенту. От него все-таки узнали о предложениях из высшего дивизиона?

– Был интерес, разговоры, но так как окно закрылось, уже неактуально об этом говорить. Вся концентрация ушла на первенство, на выход в премьер-лигу с «Тосно».

– То есть вам интереснее пробиться в премьер-лигу с нынешней командой, чем сразу переходить в высший дивизион и, грубо говоря, оказаться в запасе?

– Самое лучшее для футболиста – играть в основном составе своей команды. Тем более когда контракт рассчитан надолго. Мы разговаривали с гендиректором «Тосно» Вячеславом Матюшенко и расставили все точки: я нужен клубу, а клуб – мне (смеется). Мы действуем в одной команде и идем дальше.

– Звали во вторую восьмерку РФПЛ?

– Были предложения из первой. Это середнячки. Обойдемся без названий клубов.

«Слуцкий мог больше подпускать меня к основе»

– Ваш друг и одноклубник Артур Нигматуллин участвовал в закладке камня на стадионе ЦСКА. Вы тоже там были?

– В закладке участвовал весь наш год. Мы стояли в метре от того места, где разбивали камень. Можно сказать, на наших куртках были брызги шампанского (смеется). Тогда над всем этим смеялись, а теперь вот во что превратилось это место. Грандиозно.

– С нетерпением ждете поездки на арену? Не на экскурсию, а чтобы сыграть.

– Я бы сказал, что это мечта – сыграть против ЦСКА на этом стадионе.

– Играя в «Факеле», вы отмечали, что Евгений Гинер предпочитает иностранных нападающих. Сейчас чувствуете, что у российских игроков, воспитанников ЦСКА больше шансов попасть в команду?

– Да, видно, что теперь доверяют русским нападающим, и очень приятно на это смотреть. Я рад, что пошла тенденция смотреть на своих молодых и перспективных игроков. У них большие шансы играть в премьер-лиге.

– Вам не жалко, что такого акцента не было в ваше время пребывания в клубе?

– Я не жалею ни о чем. Считаю, что почерпнул многое для себя, когда был рядом с такими великими нападающими, как Вагнер Лав, Жо. Находясь с ними, тоже прибавляешь. Жалко, что было мало игровой практики, зато она есть сейчас, и я знаю в каком направлении двигаться вперед.

– Вас включали в заявку на памятный матч против «Бешикташа» в Лиге чемпионов. Самое приятное воспоминание из ЦСКА?

– Один из лучших моментов. Даже не из-за того, что мы вышли в 1/8 финала, а из-за стадиона, который был заряжен против нас. Писали, что та арена – самая громкая, и хотелось это услышать. Правда, когда он болел против тебя, не очень приятно было сидеть. Там кричали что-то вроде «ЦСКА, умри». Было приятно, когда ребята решили исход матча.

– Вспоминается, как Леонид Слуцкий прыгал по полю, всех обнимал.

– Бегал как ребенок, да (смеется). У меня даже старая фотография есть, где он обнимает Евгения Алдонина с таким детским лицом. Тогда у Слуцкого все только начиналось. Через эти моменты он поднимался на свой легендарный уровень.

– При нем были шансы пробиться в основу ЦСКА?

– Леонид Викторович давал шансы. Где-то я их упускал, где-то он мог меня больше подпускать. Но работать с таким тренером – одно из приятнейших событий в жизни. Он очень классный специалист.

– Когда уходили из ЦСКА, давали себе обещание, что еще вернетесь в этот клуб?

– Роману Юрьевичу (Бабаеву, гендиректору ЦСКА – Прим.ред.) не обещал, но себе говорил, что еще посмотрим, кто и где окажется, и я обязательно вернусь. У меня еще много времени, чтобы это реализовать.