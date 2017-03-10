Игорь Шалимов: В голе на последних минутах никто не виноват
После матча 1/8 Лиги Европы «Сельта» – «Краснодар» (2:1) главный тренер российской команды Игорь Шалимов ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».
ИСПАНЦЫ ВПЕЧАТЛИЛИ
- Подберезкин в группе атаки, Жигулев
и Перейра в основе. «Краснодар» выглядел
в Виго как заново собранный конструктор.
Насколько кадровые проблемы сказались
на игре и результате?
- Конечно, отсутствие Смолова, Калешина и Каборе не может не влиять на игру. Из тех, кто остался, выбрали оптимальный вариант. Если бы были сомнения в Жигулеве, он не вышел бы в основе. Но он вышел и сыграл неплохо. Подберезкин уже играл правого инсайда в прошлом году. Другие кадровые решения диктовались требованиями к исполнителям на конкретных позициях. Игровую схему мы не меняем, но вот за этим следим. И во всех, кто вышел на поле в Виго, я не сомневался.
- Какова ситуация с Жоазиньо? Он здоров,
явно хочет играть, но и не играет даже
в условиях ограниченного выбора.
- Жо действительно восстановился после травмы, но замен всего три. Были позиции, на которых исполнителей менять не требовалось. А на других, напротив, требовалась свежесть.
- «Сельту» ожидали увидеть именно
такой?
- Испанцы впечатлили. Против «Шахтера» и «Эспаньола» они выглядели не так серьезно. В первом тайм мы находились под приличным прессом, соперник играл быстро, низом. Не знаю, что будет в Краснодаре, но в Виго, как и ожидалось, пришлось нелегко.
- Тренер испанцев Эдуардо
Бериссо сказал, что «Сельта» на выезде
играет лучше, и что он уверен в общем
успехе. Блефует?
- Откуда мне знать? Может, такой подход и правильный, чтобы настроить команду. Но вряд ли на выезде «Сельта», при ее козырях, играет лучше. «Шахтер», скажем, дома полностью владел преимуществом.
- Стал ли потрясением гол
на последних минутах?
- Не стал. Обидно, да. Но этот тот редкий случай, когда никто не виноват. Сложно было помешать подать, да и защитнику, у которого из-за спины выскочил на ближнюю бьющий игрок, тоже не предъявишь. Если бы пропустили из-за собственной ошибки, было бы намного обиднее. К тому же «Сельта», если судить по первому тайму, наиграла все же на победу.
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РЕЗУЛЬТАТ ВАЖНЕЙ ПРОЦЕССА
- Что вы изменили в тайме
втором, когда «Краснодар» слал лучше
контролировать игру? Или оно само?
- В таких противостояниях всегда четыре тайма. И когда выстояли в первом, - освоились. Плюс гол придал уверенности.
- Что-то поменяли бы теперь, если
отмотать время к началу игры?
- Нет. Замены сделали вовремя, все сыграли нормально.
- И Подберезкин?
- Не хочу говорить об отдельных игроках. Все молодцы.
- Чувствуете ли давление в
связи со стилевыми изменениями в игре
команды?
- Не чувствую. У «Краснодара» был один стиль — стал другой.
- Но осталась ли индивидуальность?
- Говоря о стиле, имею в виду позиционную атаку. Мы очень много времени проводим в ней, больше, чем любой другой клуб в РФПЛ, хотя бывает, что соперник просто не дает это делать: «Спартак», «Сельта»... Стремиться к позиционной атаке по-прежнему будем, не забывая, однако: есть позиционная оборона и быстрые атаки, - в тех случаях, когда иной сюжет невозможен. Вообще держать мяч на своей половине, когда тебя прессингуют, не просто опасно, - глупо. Потеря и гол в твои ворота, кому это нужно? Ведь играем ради результата, а не процесса.
- В последних трех матчах
«Краснодар» пропустил 7 мячей. Не
настораживает?
- Проблемы есть. Например, больше половины голов пропустили после стандартов, если считать от прошлогодней домашней игры с «Ростовом». Процентов 80 чужих атак стали следствием потерь на своей половине поля. Вот над чем нам надо работать. И мы работаем. При этом никогда умышлено не «садимся» сзади, а стараемся напрягать соперника при развитии его атак, - это тоже часть нашего сегодняшнего стиля, которого будем придерживаться и впредь. Исключение — если соперник затопчет и начнет гонять нас по собственной штрафной. Но пока такие нам не попадались.
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Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция