Четвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мира

Дарья Виролайнен показала лучший результат среди всех российских биатлонистов в первый день этапа Кубка мира в Контиолахти: она финишировала четвертой. Напомним, что сегодня Виролайнен появилась на Кубке мира впервые с начала сезона.

Для Дарьи Виролайнен это была первая гонка в сезоне на Кубке мира. Теоретически у нее был шанс выступить на чемпионате мира – она была включена в расширенный список команды, но так и осталась запасной. А когда соревнования в Хохфильцене шли полным ходом, заболела и покинула расположение сборной. Казалось, что после всего этого Виролайнен уже точно не появится на Кубке мира в этом сезоне – оставалось всего два этапа.

Однако перед Контиолахти тренеры значительно обновили состав – пригласили Викторию Сливко и вернули Дарью Виролайнен с Екатериной Шумиловой.

В спринте одна за другой наши девушки выключали себя из борьбы за высокие места. Вот Старых вроде бы резво пошла и сделала ноль на первой стрельбе, но стойка не получилось. Два промаха стразу отбросили ее во второй десяток.

Екатерина Шумилова четко отработала на рубеже, но скорость подвела.

– У меня три месяца не было стартов на Кубке мира, – сказала она после финиша. – Разложить скорость по дистанции было довольно трудно, плюс нужно было следить за пульсом и думать о стрельбе. С этим я справилось, а со скоростью… как вышло – так вышло. С другой стороны, свои ошибки я теперь знаю, может, получится их исправить.

Очень много думала о стрельбе и Дарья Виролайнен. Настолько много, что и у нее получилось сделать два ноля. Секундомер известил, что это позволит Дарье занять сегодня высокое место – не пьедестал, но около того, если не случится неприятностей на заключительном круге.

Виролайнен работала, как она сама выразилась, на всю катушку. Главной целью было устоять выше результата Сьюзан Данкли, которая держала промежуточное четвертое место. Тренеры бежали за Дашей и оповещали ее о секундах, которые ей никак нельзя проиграть. И четвертое место все-таки получилось занять. Виролайнен опередила Данкли лишь на одну десятую секунды. На мгновение!

– Как это все получилось, Дарья?

– Настраивалась на работу по полной программе, самочувствие было отличным, я понимала, что нужно отработать на рубеже, и тогда может получиться хороший результат, – первое телеинтервью для компании «Матч ТВ» Дарья давала с таким настроением, будто она оказалась на пьедестале. Ощущение и правда было таким.

– Все же это был дебют в сезоне – волновались?

– В этом-то сезоне да, дебют, но раньше я ведь бегала много на Кубке мира, поэтому не могу сказать, что у меня было прямо какое-то сильное волнение. Хотя легкий мандраж – он всегда присутствует.

– Что кричали вам тренеры на последнем круге?

– Тренерам большое спасибо, все кричали, все работали, давали информацию. И сервис-бригаде огромное спасибо – лыжи работали отлично.

– Какую цель ставили перед собой на эту гонку?

– Я просто выкладывалась на всю катушку. Мне неважно было, какой я заеду. Важно было выложиться на все сто.

– Какие планы у вас на гонку преследования?

– На пасьют ничего не хочу загадывать. Просто хочу справиться со стрельбой.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 19.18,4 (0+0=0 промахов)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 18,3 (0+1=1)

3. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +20,4 (0)

4. Дарья Виролайнен (Россия) – +34, 8 (0)

5. Сьюзан Данкли (США) – +34.9 (1+0=1)

6. Лиза Витоцци (Италия) –+37,0 (0)

7. Селия Аймонье (Франция) – +39,8 (0+1=1)

8. Анаис Шевалье (Франция) – +42,7 (0)

9. Мари Дорен-Абер (Франция) – +45,3 (0+1=1)

10. Лиза Магнуссон (Швеция) – +46.0 (0)

...23. Екатерина Шумилова (Россия) – +1.08.2 (0)

24. Ирина Старых (Россия) – +1.09,3 (0+2=2)

...40. Ирина Услугина (Россия) – +1.35,4 (0+1=1)

...58. Виктория Сливко (Россия) – 2.03,3 (0+1=1)