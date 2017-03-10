Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА2 : 1Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула2 : 0Урал
Хоккей  ЦСКА3 : 4Локомотив
Футбол  Ювентус0 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мира

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дарья Виролайнен
Дарья ВиролайненИсточник: Global Look Press

Дарья Виролайнен показала лучший результат среди всех российских биатлонистов в первый день этапа Кубка мира в Контиолахти: она финишировала четвертой. Напомним, что сегодня Виролайнен появилась на Кубке мира впервые с начала сезона.

Для Дарьи Виролайнен это была первая гонка в сезоне на Кубке мира. Теоретически у нее был шанс выступить на чемпионате мира – она была включена в расширенный список команды, но так и осталась запасной. А когда соревнования в Хохфильцене шли полным ходом, заболела и покинула расположение сборной. Казалось, что после всего этого Виролайнен уже точно не появится на Кубке мира в этом сезоне – оставалось всего два этапа.

Однако перед Контиолахти тренеры значительно обновили состав – пригласили Викторию Сливко и вернули Дарью Виролайнен с Екатериной Шумиловой.

В спринте одна за другой наши девушки выключали себя из борьбы за высокие места. Вот Старых вроде бы резво пошла и сделала ноль на первой стрельбе, но стойка не получилось. Два промаха стразу отбросили ее во второй десяток.

Екатерина Шумилова четко отработала на рубеже, но скорость подвела.

– У меня три месяца не было стартов на Кубке мира, – сказала она после финиша. – Разложить скорость по дистанции было довольно трудно, плюс нужно было следить за пульсом и думать о стрельбе. С этим я справилось, а со скоростью… как вышло – так вышло. С другой стороны, свои ошибки я теперь знаю, может, получится их исправить.

Очень много думала о стрельбе и Дарья Виролайнен. Настолько много, что и у нее получилось сделать два ноля. Секундомер известил, что это позволит Дарье занять сегодня высокое место – не пьедестал, но около того, если не случится неприятностей на заключительном круге.

Виролайнен работала, как она сама выразилась, на всю катушку. Главной целью было устоять выше результата Сьюзан Данкли, которая держала промежуточное четвертое место. Тренеры бежали за Дашей и оповещали ее о секундах, которые ей никак нельзя проиграть. И четвертое место все-таки получилось занять. Виролайнен опередила Данкли лишь на одну десятую секунды. На мгновение!

– Как это все получилось, Дарья?
– Настраивалась на работу по полной программе, самочувствие было отличным, я понимала, что нужно отработать на рубеже, и тогда может получиться хороший результат, – первое телеинтервью для компании «Матч ТВ» Дарья давала с таким настроением, будто она оказалась на пьедестале. Ощущение и правда было таким.

– Все же это был дебют в сезоне – волновались?
– В этом-то сезоне да, дебют, но раньше я ведь бегала много на Кубке мира, поэтому не могу сказать, что у меня было прямо какое-то сильное волнение. Хотя легкий мандраж – он всегда присутствует.

– Что кричали вам тренеры на последнем круге?
– Тренерам большое спасибо, все кричали, все работали, давали информацию. И сервис-бригаде огромное спасибо – лыжи работали отлично.

– Какую цель ставили перед собой на эту гонку?
– Я просто выкладывалась на всю катушку. Мне неважно было, какой я заеду. Важно было выложиться на все сто.

– Какие планы у вас на гонку преследования?
– На пасьют ничего не хочу загадывать. Просто хочу справиться со стрельбой.

Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Спринт 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 19.18,4 (0+0=0 промахов)
2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание 18,3 (0+1=1)
3. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +20,4 (0)
4. Дарья Виролайнен (Россия) – +34, 8 (0)
5. Сьюзан Данкли (США) – +34.9 (1+0=1)
6. Лиза Витоцци (Италия) –+37,0 (0)
7. Селия Аймонье (Франция) – +39,8 (0+1=1)
8. Анаис Шевалье (Франция) – +42,7 (0)
9. Мари Дорен-Абер (Франция) – +45,3 (0+1=1)
10. Лиза Магнуссон (Швеция) – +46.0 (0)
...23. Екатерина Шумилова (Россия) – +1.08.2 (0)
24. Ирина Старых (Россия) – +1.09,3 (0+2=2)
...40. Ирина Услугина (Россия) – +1.35,4 (0+1=1)
...58. Виктория Сливко (Россия) – 2.03,3 (0+1=1)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнееРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.Дарья Домрачева: Любой хороший результат я воспринимаю как подарокБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии.Екатерина Шумилова: Со стрельбой справилась, с ходом – не оченьРоссийская биатлонистка Екатерина Шумилова подвела итоги спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира.Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что моглаРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен после спринта на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти сообщила, что у нее отличное самочувствие.Ирина Старых: Сегодня не смогла показать свой максимум, добавлю в следующем сезонеРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Контиолахти.Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертаяНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.Антон Шипулин: Прошу прощения у болельщиков за плохое выступлениеРоссийский биатлонист Антон Шипулин извинился перед болельщиками за свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.Кубок мира. Спринт. Женщины. Как это былоКубок мира. Спринт. Женщины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Матвей Елисеев: Хотелось бы вернуться к декабрьским результатамБиатлонист сборной России Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.Пиф-паф, ой-ой-ой. Российские биатлонисты опять провалили спринтПиф-паф, ой-ой-ой. Российские биатлонисты опять провалили спринтВ Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира.Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезонФранцуз Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону.Антон Шипулин: Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-стартеРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.М.Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, опередив Моравца на 0,6 секундыМ.Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, опередив Моравца на 0,6 секундыДвукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат – перейдет на самоподготовкуПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о ближайших перспективах Дмитрия Малышко.Кубок мира. Спринт. Мужчины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России ЧМ-2021 биатлону.Отец Шипулина: Трассу в Тюмени Антон может пройти с закрытыми глазамиВладимир Шипулин, отец биатлониста Антона Шипулина, рассказал, как отреагировал на то, что этап Кубка мира перенесли из Тюмени в финский Контиолахти.Расписание трансляций Кубка мира в КонтиолахтиСегодня в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.Пусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в КонтиолахтиПусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в КонтиолахтиСегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону – тот самый, что планировалось провести на российской земле, в Тюмени.Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-мСтал известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Биатлон
Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что могла
Футбол
Сергей Кирьяков: Как будем побеждать «Зенит»? Секрет
Хоккей
Кутейкин забросил вторую шайбу от красной линии в плей-офф (видео)
Футбол
Александр Тарханов: У «Урала» не было нужной концентрации и агрессии
все новости
Дарья Домрачева
Дарья Домрачевавсе новости
Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайервсе новости
Тириль Экхофф
Тириль Экхоффвсе новости
Дарья Виролайнен
Дарья Виролайненвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости