Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились
Армейцы исправились
за поражение в первой игре победой, а бело-голубые расширили свой список
претензий к судейству.
Знарок не ошибется в стиле Ржиги
Атмосфера вокруг первого матча напоминала то, что
происходило пять лет назад, когда СКА и «Динамо» впервые пересеклись в
плей-офф. Серия так же началась в Петербурге, команды сыграли овертайм, арбитры
отменили гол, а игрок «Динамо» забил три гола, один из которых – победный.
В 2012-м хет-трик оформил Денис Мосалев, который сейчас
думает вместе с партнерами по «Локомотиву», как остановить ЦСКА. Через пять лет
три шайбы в ворота СКА забросил Максим Карпов, которого «Трактор» четыре года
назад отпустил в «Динамо» «по политическим мотивам».
Нынешняя серия не должна повторить ход самой первой, хотя бы
потому что у СКА нет повода нервничать. Олег Знарок вряд ли это допустит, в
отличие от импульсивного Милоша Ржиги. Экс-армеец Патрик Торесен накануне
70-летия клуба вспоминал, что незасчитанная шайба Тони Мортенссона вытащила из
команды много сил, и на остаток серии СКА тогда не хватило.
В этом сезоне нет предпосылок, что история повторится, а
первые игры после паузы для игроков всегда проходят тяжело. Так было после пауз
на Евротур, когда СКА умудрился сыграть овертайм в Тольятти и проиграть
«Спартаку». Первая серия в нынешнем плей-офф против «Витязя» начиналась для
петербуржцев с трудной победы, а завершилась тремя разгромами с общим счетом
20:5.
Шипачева с Дадоновым ждут в Лас-Вегасе
8 марта Олегу Знарку не хватало Патрика Херсли. Швед
разыгрался в первом раунде Кубка Гагарина, но из-за микротравмы он не попал в
состав. Защитника нет в заявке и на вторую игру против «Динамо», как и Максима
Чудинова с Николаем Прохоркиным. Вместо них тренеры заявили Романа
Рукавишникова и Александра Хохлачева.
Эти замены у СКА больше ради ротации, а возвращение Мэта
Робинсона в «Динамо» очень ждали. Причем еще к первому матчу серии, но канадцу,
не игравшему с 23 января, дали еще пару дней для подготовки.
В первой смене защитник сталкивается со звеном Дадонов –
Шипачев – Гусев. О первых двух игроках тройки снова говорят в Северной Америке.
Правда, без конкретики. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман лишь
предположил, что Дадонов и Шипачев могли бы пригодиться дебютанту НХЛ «Вегасу»,
если команде нужна мощная атака.
Почему журналист упоминает именно армейцев? Если СКА летом
не заключит с форвардами новые контракты – они станут свободными агентами, а
«золотым рыцарям» (прозвище «Вегаса» – Прим.ред.) разрешено подписывать игроков
с таким статусом из европейских лиг.
Глядя на игру тройки Шипачева против «Динамо», генменеджер
«Вегаса» Джордж Макфи наверняка желает, чтобы СКА не переподписал игроков. Но в
Петербурге этого очень хотят – в интересах сборной, разумеется.
«Кутинатор» помог слишком поздно
После первой игры Иван Скобрев, работающий в «Динамо»
тренером по физподготовке, проболтался журналистам, что для его команды встреча
закончилась со счетом 4:2, а не 3:2. Так иронично игроки отреагировали на
решение судей не засчитать шайбу Якова Рылова в овертайме. Хотя КХЛ оправдала
арбитров, защитник уверен, что по нынешним правилам это чистый гол.
На некоторые решения во втором матче динамовцы реагируют
бурно. В середине первой 20-минутки Евгений Кетов на пятаке бьет по щитку
Александра Еременко, и шайба под вратарем проползает в ворота. Сергей Орешкин
рисует в воздухе прямоугольник – намекает на видеопросмотр. Пожелание тренера
остается без внимания. Арбитры не видят в этом моменте атаки вратаря.
Вопросы возникают у Юусо Хиетанена. Финн клюшкой
подталкивает клюшку к Еременко, и судьи наказывают защитника малым штрафом.
Динамовский легионер, похоже, не в курсе, что клюшку надо отдать руками.
Незнание наказывается голом Шипачева с фирменной передачи Гусева.
От объяснений судей капитану бело-голубых Алексею Терещенко
легче не становится. Команде тоже. Бело-голубые в два раза уступают армейцам по
броскам и не могут создать что-то опасное. На помощь мог прийти автогол СКА при
отложенном штрафе, но дважды хозяева не попадают в свои пустые ворота. Орешкин
снова ругается на судей за нарушение численного состава и даже не хочет
выпускать игроков на лед, но все-таки продолжает игру.
Повезло гостям, что у них есть Андрей Кутейкин. Защитник по
прозвищу «Кутинатор» бросает с центра площадки – и пробивает оттуда Коскинена! Это
просто невероятное совпадение, стечение обстоятельств. Голы с от красной линии
вообще бывают крайне редко, а у бывшего армейца Кутейкина это уже второй случай
в этом Кубке Гагарина! Предыдущий раз он таким мегаброском принес «Динамо»
победу в овертайме над «Торпедо», теперь за шесть минут до конца защитник
закручивает умирающую интригу.
Арена и игроки заводятся на концовку. Сергей Плотников и
Даниил Тарасов перед финальной сиреной готовы добавить драку для полной
картины, но мешают арбитры.
Маркетологи и Александр Медведев могут радоваться: серия затянется! А мы и не сомневались.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция