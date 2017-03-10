Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились

Армейцы исправились за поражение в первой игре победой, а бело-голубые расширили свой список претензий к судейству.

Знарок не ошибется в стиле Ржиги

Атмосфера вокруг первого матча напоминала то, что происходило пять лет назад, когда СКА и «Динамо» впервые пересеклись в плей-офф. Серия так же началась в Петербурге, команды сыграли овертайм, арбитры отменили гол, а игрок «Динамо» забил три гола, один из которых – победный.

В 2012-м хет-трик оформил Денис Мосалев, который сейчас думает вместе с партнерами по «Локомотиву», как остановить ЦСКА. Через пять лет три шайбы в ворота СКА забросил Максим Карпов, которого «Трактор» четыре года назад отпустил в «Динамо» «по политическим мотивам».

Нынешняя серия не должна повторить ход самой первой, хотя бы потому что у СКА нет повода нервничать. Олег Знарок вряд ли это допустит, в отличие от импульсивного Милоша Ржиги. Экс-армеец Патрик Торесен накануне 70-летия клуба вспоминал, что незасчитанная шайба Тони Мортенссона вытащила из команды много сил, и на остаток серии СКА тогда не хватило.

В этом сезоне нет предпосылок, что история повторится, а первые игры после паузы для игроков всегда проходят тяжело. Так было после пауз на Евротур, когда СКА умудрился сыграть овертайм в Тольятти и проиграть «Спартаку». Первая серия в нынешнем плей-офф против «Витязя» начиналась для петербуржцев с трудной победы, а завершилась тремя разгромами с общим счетом 20:5.

Шипачева с Дадоновым ждут в Лас-Вегасе

8 марта Олегу Знарку не хватало Патрика Херсли. Швед разыгрался в первом раунде Кубка Гагарина, но из-за микротравмы он не попал в состав. Защитника нет в заявке и на вторую игру против «Динамо», как и Максима Чудинова с Николаем Прохоркиным. Вместо них тренеры заявили Романа Рукавишникова и Александра Хохлачева.

Эти замены у СКА больше ради ротации, а возвращение Мэта Робинсона в «Динамо» очень ждали. Причем еще к первому матчу серии, но канадцу, не игравшему с 23 января, дали еще пару дней для подготовки.

В первой смене защитник сталкивается со звеном Дадонов – Шипачев – Гусев. О первых двух игроках тройки снова говорят в Северной Америке. Правда, без конкретики. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман лишь предположил, что Дадонов и Шипачев могли бы пригодиться дебютанту НХЛ «Вегасу», если команде нужна мощная атака.

Почему журналист упоминает именно армейцев? Если СКА летом не заключит с форвардами новые контракты – они станут свободными агентами, а «золотым рыцарям» (прозвище «Вегаса» – Прим.ред.) разрешено подписывать игроков с таким статусом из европейских лиг.

Глядя на игру тройки Шипачева против «Динамо», генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи наверняка желает, чтобы СКА не переподписал игроков. Но в Петербурге этого очень хотят – в интересах сборной, разумеется.

«Кутинатор» помог слишком поздно

После первой игры Иван Скобрев, работающий в «Динамо» тренером по физподготовке, проболтался журналистам, что для его команды встреча закончилась со счетом 4:2, а не 3:2. Так иронично игроки отреагировали на решение судей не засчитать шайбу Якова Рылова в овертайме. Хотя КХЛ оправдала арбитров, защитник уверен, что по нынешним правилам это чистый гол.

На некоторые решения во втором матче динамовцы реагируют бурно. В середине первой 20-минутки Евгений Кетов на пятаке бьет по щитку Александра Еременко, и шайба под вратарем проползает в ворота. Сергей Орешкин рисует в воздухе прямоугольник – намекает на видеопросмотр. Пожелание тренера остается без внимания. Арбитры не видят в этом моменте атаки вратаря.

Вопросы возникают у Юусо Хиетанена. Финн клюшкой подталкивает клюшку к Еременко, и судьи наказывают защитника малым штрафом. Динамовский легионер, похоже, не в курсе, что клюшку надо отдать руками. Незнание наказывается голом Шипачева с фирменной передачи Гусева.

От объяснений судей капитану бело-голубых Алексею Терещенко легче не становится. Команде тоже. Бело-голубые в два раза уступают армейцам по броскам и не могут создать что-то опасное. На помощь мог прийти автогол СКА при отложенном штрафе, но дважды хозяева не попадают в свои пустые ворота. Орешкин снова ругается на судей за нарушение численного состава и даже не хочет выпускать игроков на лед, но все-таки продолжает игру.

Повезло гостям, что у них есть Андрей Кутейкин. Защитник по прозвищу «Кутинатор» бросает с центра площадки – и пробивает оттуда Коскинена! Это просто невероятное совпадение, стечение обстоятельств. Голы с от красной линии вообще бывают крайне редко, а у бывшего армейца Кутейкина это уже второй случай в этом Кубке Гагарина! Предыдущий раз он таким мегаброском принес «Динамо» победу в овертайме над «Торпедо», теперь за шесть минут до конца защитник закручивает умирающую интригу.

Арена и игроки заводятся на концовку. Сергей Плотников и Даниил Тарасов перед финальной сиреной готовы добавить драку для полной картины, но мешают арбитры.

Маркетологи и Александр Медведев могут радоваться: серия затянется! А мы и не сомневались.