«Кутейкин забьет и от лицевой». Кто выиграл дуэль троллей: Орешкин или Знарок?

Сергей Орешкин после поражения решил подначить Олега Знарка. Но тренер СКА не поддался и ответил – вежливо, но жестко.

«Непросто выиграть, когда 22 минуты удалений»

Олег Знарок и после поражения в первом матче выглядел гораздо бодрее и расслабленнее Сергея Орешкина. После победы тренер СКА тем более доволен. На продолжительности его фраз это не отражается: по-прежнему самый минимум. Зато в деле крутые ремарки.

– Добрый вечер всех, – нервный Орешкин аж оговаривается в самой банальной фразе. – Не так просто выиграть, когда у тебя 22 минуты удалений! Будем просматривать эти ошибки, недоработки.

И не очень понятно, это ошибки и недоработки его команды или судей. В связке с целым периодом штрафа ощущение, что это завуалированная критика судей.

– Почему у Кутейкина нет установки больше бросать от красной линии, из своей зоны? Фартит же человеку, – попытка пошутить с тренером «Динамо» в такой момент – слишком авантюрный заход.

– Странные вопросы какие-то, – Орешкин реагирует с ухмылкой и все-таки развивает тему, троллит соперника. – Кутейкин делает свою работу: вчера от красной линии забил, сегодня от синей, завтра – от лицевой.

– Вряд ли, – вдруг Знарок реагирует на этот подкол, не отмалчивается.

– Посмотрим, – и Орешкин вежливо, сдержанно, но разжигает. Надо признать, это очень любопытно выглядит. Никаких оскорблений, нападок – только правильный нерв.

Непросто определить, кто выиграл эту дуэль троллей. Мнения наверняка разойдутся, как у болельщиков взгляды на спорные судейские эпизоды.

– Что именно у «Динамо» не получилось в большинстве? Вы не только не забили, но и пропустить могли.

– Я же сказал: 22 минуты! Мы больше оборонялись, поэтому и не получилось.

– Олег Валерьевич, к Микко Коскинену могли быть вопросы и по первому матчу, во втором этот гол с центра площадки.

– А кто говорит? – Знарку важно установить зрительный контакт с автором острого вратарского вопроса. За минуту до этого он попросил еще и оператора выключить фонарь камеры – чтобы всех хорошо видеть.

Когда тренер СКА находит глазами того, с кем общается – отвечает всего одним интригующим словом.

– Посмотрим, – и это уже в его системе значит, что доверие к финну неполное.

Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились

«Я без пульсометра, если честно»

СКА в серии против «Динамо» идеально соблюдает послематчевый регламент КХЛ: говорят от команды аж три игрока – такого ни разу не было даже в регулярке.

– Разве что-то у нас не получилось в большинстве? Два гола забили ведь, – первым удивляется именинник Сергей Широков. – Поначалу небольшая нервозность была, хотели начать по-другому вторую игру. Но вратарь нас выручил. Дальше играли как хотели.

Последствие того, что СКА выводит к прессе правильное количество игроков – говорят теперь даже те, чьего голоса никто и не знает.

Андрей Зубарев вообще общается в микст-зоне чуть ли не первый раз в жизни!

– «Динамо» продолжает играть в своем стиле, мы свои нюансы поменяли. Кто понимает хоккей, тот видел.

– Чем можно объяснить шайбу Кутейкина, пропущенную с центра площадки?

– Сильным броском и удачным отскоком, вратаря нельзя винить, – Зубарев помнит мощь «Кутинатора» еще по совместной игре за СКА.

– Вам как специалисту по зачистке пятачков «Динамо» больше проблем доставляет, больше калорий теряете?

– Я без пульсометра, если честно, играю (смеется).

– В большинстве вы что-то изменили? Показалось, два человека шли на пятак, – тонкий тактический заход к другому молчуну Никите Гусеву.

– Не скажу, – после пятисекундной паузы форвард качает головой и, не рассказав государственную тайну, с улыбкой уходит в привычную атмосферу раздевалки.