«Кутейкин забьет и от лицевой». Кто выиграл дуэль троллей: Орешкин или Знарок?
Сергей
Орешкин после поражения решил подначить Олега Знарка. Но тренер СКА не поддался
и ответил – вежливо, но жестко.
«Непросто выиграть, когда 22 минуты удалений»
Олег Знарок и после поражения в первом матче выглядел
гораздо бодрее и расслабленнее Сергея Орешкина. После победы тренер СКА тем
более доволен. На продолжительности его фраз это не отражается: по-прежнему
самый минимум. Зато в деле крутые ремарки.
– Добрый вечер всех, – нервный Орешкин аж оговаривается в
самой банальной фразе. – Не так просто выиграть, когда у тебя 22 минуты
удалений! Будем просматривать эти ошибки, недоработки.
И не очень понятно, это ошибки и недоработки его команды или
судей. В связке с целым периодом штрафа ощущение, что это завуалированная
критика судей.
–
Почему у Кутейкина нет установки больше бросать от красной линии, из своей
зоны? Фартит же человеку, – попытка пошутить с тренером «Динамо» в такой
момент – слишком авантюрный заход.
– Странные вопросы какие-то, – Орешкин реагирует с ухмылкой и все-таки развивает тему, троллит соперника. – Кутейкин делает свою работу: вчера от красной линии забил, сегодня от синей, завтра – от лицевой.
– Вряд ли, – вдруг Знарок реагирует на этот подкол, не отмалчивается.
– Посмотрим, – и Орешкин вежливо, сдержанно, но разжигает. Надо
признать, это очень любопытно выглядит. Никаких оскорблений, нападок – только правильный
нерв.
Непросто определить, кто выиграл эту дуэль троллей. Мнения наверняка разойдутся, как у болельщиков взгляды на спорные судейские эпизоды.
Кутейкин забивает от красной линии! Снова! #СКАДИН pic.twitter.com/4MamCY0Y7h— КХЛ (@khl) 10 марта 2017 г.
– Что
именно у «Динамо» не получилось в большинстве? Вы не только не забили, но и
пропустить могли.
– Я же сказал: 22 минуты! Мы больше оборонялись, поэтому и не получилось.
– Олег
Валерьевич, к Микко Коскинену могли быть вопросы и по первому матчу, во втором
этот гол с центра площадки.
– А кто говорит? – Знарку важно установить зрительный контакт с автором острого вратарского вопроса. За минуту до этого он попросил еще и оператора выключить фонарь камеры
Когда тренер СКА находит глазами того, с кем общается – отвечает
всего одним интригующим словом.
– Посмотрим, – и это уже в его системе значит, что доверие к финну неполное.
Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились
«Я без пульсометра, если честно»
СКА в серии против «Динамо» идеально соблюдает послематчевый
регламент КХЛ: говорят от команды аж три игрока – такого ни разу не было даже в
регулярке.
– Разве что-то у нас не получилось в
большинстве? Два гола забили ведь, – первым удивляется именинник Сергей Широков.
– Поначалу небольшая нервозность была, хотели начать по-другому вторую игру. Но
вратарь нас выручил. Дальше играли как хотели.
Последствие того, что СКА выводит к прессе правильное
количество игроков – говорят теперь даже те, чьего голоса никто и не знает.
Андрей Зубарев вообще общается в
микст-зоне чуть ли не первый раз в жизни!
– «Динамо» продолжает играть в своем
стиле, мы свои нюансы поменяли. Кто понимает хоккей, тот видел.
– Чем можно объяснить шайбу Кутейкина, пропущенную с центра
площадки?
– Сильным броском и удачным отскоком, вратаря нельзя винить, – Зубарев помнит мощь «Кутинатора» еще по совместной игре за СКА.
– Вам как специалисту по зачистке пятачков «Динамо» больше проблем
доставляет, больше калорий теряете?
– Я без пульсометра, если честно, играю (смеется).
– В большинстве вы что-то изменили? Показалось, два человека шли
на пятак, – тонкий тактический заход к другому
молчуну Никите Гусеву.
– Не скажу, – после пятисекундной паузы форвард качает головой и, не рассказав государственную тайну, с улыбкой уходит в привычную атмосферу раздевалки.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция