И гениальный Ничушкин ЦСКА не спас! Как москвичи уступили ярославцам

Валерий Ничушкин Источник: КХЛ

Одержать победу во втором матче серии (4:3) ярославцам не помешал даже дубль вернувшегося в состав армейцев Валерия Ничушкина.

Накануне поединка ЦСКА мог почувствовать некоторое удовлетворение, поскольку СДК рассмотрел спорный эпизод, приведший к травме армейца Скотта и принял решение в пользу москвичей.

Напомню, что в первом периоде первого матча серии молодые ярославцы Кадейкин и Рафиков взяли опытного Скотта в «коробочку» у борта. И Рушан провел мощный силовой прием врезав канадцу плечом в челюсть. Удар был столь силен, что Грег долго не мог встать. На лед вывезли носилки. И потом врачи его буквально оттащили в раздевалку.

А Рафиков не получил за этот эпизод даже двух минут штрафа! После матча СДК встал на сторону ЦСКА. Выписал ярославцу вдогонку 5+20 и дисквалифицировал на одну игру. В итоге второй поединок оба соперника пропустили. Хотя Скотт, скорее всего, в этой серии на лед уже не вернется.

Из-за травм в составе хозяев последовали замены. Кроме Скотта матч пропустил и Муршак, сильно ударившийся подбородком о лед во время драки с Красковским в первом поединке. Зато в заявку вернулся Ничушкин, который по слова Квартальнова пропустил прошлый матч из-за болезни. И известный бойцовскими качествами Панин.

На первой минуте второго матча гости поразили беспечностью. Контиола схлопотал штраф уже через 32 секунды после начала встречи. И это при том, что в прошлом поединке Светлаков реализовал два первых же большинства хозяев. И, кстати, когда удалялся именно Контиола!

Однако, на этот раз ярославцы выстояли. И продолжили тактику, взятую за основу в предыдущей встрече – заиграли максимально агрессивно, не упуская случая протаранить соперника.

Правда, при этом железнодорожники и фолы получали чаще. На 8-й минуте ЦСКА вновь получил право реализовать лишнего. И вновь не сумел довести до гола пару опасных моментов.

Первую шайбу в этом поединке логичной точно не назовешь. Апальков набрасывал шайбу на пятачок, хотя никого из ярославцев там не было. Ее принял на крюк Денисов и… неожиданно точно замкнул эту «передачу».

Вот так подарок для «Локомотива»! Особенно, если учесть, что капитан ЦСКА в этот момент еще и движение клюшкой сделал в сторону своих ворот. В общем, расстрелял Сорокина в упор.

В такой ситуации ярославцы по идее должны были до перерыва быть бдительными, как никогда. Но обычная хоккейная логика в плей-офф вновь не сработала – гости пропустили гол в раздевалку.

Правда, этом эпизоде гениально действовал Ничушкин. Валерий один в один обыграл на чужом пятачке Пашнина. Вытянул на себя голкипера. Оценил ситуацию и скинул шайбу на клюшку Попову, который переправил ее уже в пустой угол.

Да… Вот такое личное мастерство стоит действительно большого контракта!

Однако гол на последних секундах периода пошел на пользу не армейцам, а их соперникам. После перерыва ярославцы стали проверять Сорокина на прочность гораздо чаще. И хотя их гол вновь не выглядит логичным…

Это цена вбрасывания, которое Локтионов чисто выиграл в зоне ЦСКА. Его партнер Аверин получив и шайбу, и время на подготовку к броску с хорошей дистанции, не промахнулся.

В третьем периоде соперники дважды обменялись голами. Причем, гости два раза получали большинство и два раза его реализовали. Надежду армейским фанатам вернули сперва Плэтт, а на предпоследней минуте – Ничушкин, который вновь выиграл борьбу за шайбу на чужом пятачке и у защитников, и у Мурыгина. Но даже гениальной игры Валерия в этом матче для победы армейцев оказалось мало.