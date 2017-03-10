Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА2 : 1Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула2 : 0Урал
Хоккей  ЦСКА3 : 4Локомотив
Футбол  Ювентус0 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

И гениальный Ничушкин ЦСКА не спас! Как москвичи уступили ярославцам

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Ничушкин
Валерий НичушкинИсточник: КХЛ

Одержать победу во втором матче серии (4:3) ярославцам не помешал даже дубль вернувшегося в состав армейцев Валерия Ничушкина.

Накануне поединка ЦСКА мог почувствовать некоторое удовлетворение, поскольку СДК рассмотрел спорный эпизод, приведший к травме армейца Скотта и принял решение в пользу москвичей.

Напомню, что в первом периоде первого матча серии молодые ярославцы Кадейкин и Рафиков взяли опытного Скотта в «коробочку» у борта. И Рушан провел мощный силовой прием врезав канадцу плечом в челюсть. Удар был столь силен, что Грег долго не мог встать. На лед вывезли носилки. И потом врачи его буквально оттащили в раздевалку.

А Рафиков не получил за этот эпизод даже двух минут штрафа! После матча СДК встал на сторону ЦСКА. Выписал ярославцу вдогонку 5+20 и дисквалифицировал на одну игру. В итоге второй поединок оба соперника пропустили. Хотя Скотт, скорее всего, в этой серии на лед уже не вернется.

Из-за травм в составе хозяев последовали замены. Кроме Скотта матч пропустил и Муршак, сильно ударившийся подбородком о лед во время драки с Красковским в первом поединке. Зато в заявку вернулся Ничушкин, который по слова Квартальнова пропустил прошлый матч из-за болезни. И известный бойцовскими качествами Панин.

На первой минуте второго матча гости поразили беспечностью. Контиола схлопотал штраф уже через 32 секунды после начала встречи. И это при том, что в прошлом поединке Светлаков реализовал два первых же большинства хозяев. И, кстати, когда удалялся именно Контиола!

Однако, на этот раз ярославцы выстояли. И продолжили тактику, взятую за основу в предыдущей встрече – заиграли максимально агрессивно, не упуская случая протаранить соперника.

Правда, при этом железнодорожники и фолы получали чаще. На 8-й минуте ЦСКА вновь получил право реализовать лишнего. И вновь не сумел довести до гола пару опасных моментов.

Первую шайбу в этом поединке логичной точно не назовешь. Апальков набрасывал шайбу на пятачок, хотя никого из ярославцев там не было. Ее принял на крюк Денисов и… неожиданно точно замкнул эту «передачу».

Вот так подарок для «Локомотива»! Особенно, если учесть, что капитан ЦСКА в этот момент еще и движение клюшкой сделал в сторону своих ворот. В общем, расстрелял Сорокина в упор.

В такой ситуации ярославцы по идее должны были до перерыва быть бдительными, как никогда. Но обычная хоккейная логика в плей-офф вновь не сработала – гости пропустили гол в раздевалку.

Правда, этом эпизоде гениально действовал Ничушкин. Валерий один в один обыграл на чужом пятачке Пашнина. Вытянул на себя голкипера. Оценил ситуацию и скинул шайбу на клюшку Попову, который переправил ее уже в пустой угол.

Да… Вот такое личное мастерство стоит действительно большого контракта!

Однако гол на последних секундах периода пошел на пользу не армейцам, а их соперникам. После перерыва ярославцы стали проверять Сорокина на прочность гораздо чаще. И хотя их гол вновь не выглядит логичным…

Это цена вбрасывания, которое Локтионов чисто выиграл в зоне ЦСКА. Его партнер Аверин получив и шайбу, и время на подготовку к броску с хорошей дистанции, не промахнулся.

В третьем периоде соперники дважды обменялись голами. Причем, гости два раза получали большинство и два раза его реализовали. Надежду армейским фанатам вернули сперва Плэтт, а на предпоследней минуте – Ничушкин, который вновь выиграл борьбу за шайбу на чужом пятачке и у защитников, и у Мурыгина. Но даже гениальной игры Валерия в этом матче для победы армейцев оказалось мало. 

Матч

ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы:

Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).

Место и дата

10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинствеГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин поделился мнением о поражении от СКА (:) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.Олег Знарок: Подумаем, сыграет ли Коскинен в МосквеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.Андрей Зубарев: В серии СКА – «Динамо» все может перевернуться в любой моментЗащитник СКА Андрей Зубарев поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубилисьЭтот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубилисьАрмейцы исправились за поражение в первой игре победой, а бело-голубые расширили свой список претензий к судейству.Сергей Широков: СКА не ждал легкой серии с «Динамо»Нападающий СКА Сергей Широков поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.«Локомотив» переиграл ЦСКА в Москве и сравнял счет в серииВо втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА на домашнем льду уступил «Локомотиву» со счетом 2:4.СКА обыграл «Динамо» и сравнял счет в серииСКА во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Динамо» со счетом 2:1.Кутейкин забросил вторую шайбу от красной линии в плей-офф (видео)Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин во втором матче плей-офф КХЛ против СКА забросил шайбу от красной линии.Алексей Терещенко: В первом периоде матча против СКА «Динамо» подвели удаленияНападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о первом периоде второго матча плей-офф КХЛ против СКА.СКА – «Динамо» - 2:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала плей-офф КХЛ в Западной конференции между СКА и московским «Динамо».ЦСКА – «Локомотив» - 3:4. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала плей-офф КХЛ в Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом».СКА – «Динамо». Еременко – в воротах, Робинсон сыграет во втором звенеТренерский штаб московского «Динамо» определился с составом команды на второй матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА.Ничушкин сыграет во втором матче с «Локомотивом»После первого матча серии с «Локомотивом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов внес изменения в состав.СКА – «Динамо». Коскинен – в воротах, Чудинов и Херсли вне заявкиТренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».Леонид Вайсфельд: Ожидания от приглашения Захаркина не оправдалисьГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Игорем Захаркиным.Несправедливый у нас плей-офф! Верните старую формулуНесправедливый у нас плей-офф! Верните старую формулуДмитрий Пономаренко поддерживает предложение Павла Лысенкова вернуться к прежней, более объективной схеме проведения Кубка Гагарина.День в истории. Сергею Широкову – 31!Сегодня, 10 марта, день рождения празднует нападающий СКА и сборной России Сергей Широков. Хоккеисту исполняется 31 год.«Трактор» продлил контракт с Щехурой на два годаФорвард Пол Щехура продолжит играть в «Тракторе». Клуб из Челябинска объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним канадцем.Чем ответит Знарок своей бывшей команде? Превью матчей пятницыЧем ответит Знарок своей бывшей команде? Превью матчей пятницыСегодня вторые матчи полуфинала Западной конференции.Революция 17-го. В российском хоккее пора провести серьезную реформуРеволюция 17-го. В российском хоккее пора провести серьезную реформуОбозреватель «Советского спорта» предлагает КХЛ перейти на новую схему плей-офф Кубка Гагарина, от которой выиграют все – особенно телезрите
Биатлон
Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что могла
Футбол
Сергей Кирьяков: Как будем побеждать «Зенит»? Секрет
Хоккей
Кутейкин забросил вторую шайбу от красной линии в плей-офф (видео)
Футбол
Александр Тарханов: У «Урала» не было нужной концентрации и агрессии
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина