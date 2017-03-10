«Локомотив» заработал фарт. Потому и выиграл
После матча лучший игрок армейцев Валерий Ничушкин и их главный тренер Дмитрий Квартальнов объяснили причины поражения
Победный клич, вырвавшийся из глоток счастливых железнодорожников на пути с площадки в раздевалку, по уровню громкости затмил не только гудок паровоза, но и финальную сирену. Его слышали все, собравшиеся в микст-зоне. Конечно, всем хотелось пообщаться с победителями. Не представитель «Локомотива» попросил руководителя пресс-службы ЦСКА побыстрее начать общение с тренерами. Ни о каких интервью с гостями речи не шло. А жаль…
А к журналистам вышел тот, кого очень ждали, - Валерий Ничушкин, забивший трудовой гол и отдавший чудо-передачу Александру Попову. Его встретили чуть ли не аплодисментами.
- Только два вопроса, только быстро спрашивайте и конкретно, - потребовал представитель хозяев.
- Валерий,
ЦСКА играл не хуже чем в первом матче и
не слабее «Локомотива». Почему уступил?
- Наверное, в первую очередь из-за большинства. Мы очень хорошо играли «пять на пять», заслужили удаления соперников, заставляли их удаляться, но не решили в большинстве, не реализовали моменты, а они свои пару шансов в большинстве реализовали.
- Оцените
свою игру.
- Я не хочу оценивать свою игру. После сезона будем оценивать.
Пора бежать на пресс-конференцию.
- Пожал нас сегодня ЦСКА, хорошо, что выстояли, забили свои голы, в большинстве, готовимся к следующей игре, - главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был лаконичен.
- Очень много было большинства, но, к сожалению, пусто-пусто, - признался наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов, жадно отхлебывая из бутылки воду. – Если в прошлой игре забили два гола, большинство сыграло, то на этот раз не забили.
- Не
беспокоит, что соперник уже во втором
матче использует свое большинство?
- Согласен. Но соперник – хороший. Игроки сильные.
- Показалось,
что от вратаря Ильи Сорокина ушел фарт…
- Так хочу сказать: многим нашим игрокам надо добавить. Добавить надо, добавить! Как фарт ушел? Не понимаю. Фарт ведь надо заработать. Вот «Локомотив» его заработал. Поэтому и выиграл. Соперник играл от ножа, он и в прошлом матче играл неплохо.
- Если
уйти от результата, то какой матч по
качеству игры вам понравился больше?
– вопрос в тему Кудашову.
- Хорош тот матч, который выигран. О какой игре можно говорить в плей-офф?!
И гениальный Ничушкин ЦСКА не спас! Как москвичи уступили ярославцам
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция