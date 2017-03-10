«Локомотив» заработал фарт. Потому и выиграл

После матча лучший игрок армейцев Валерий Ничушкин и их главный тренер Дмитрий Квартальнов объяснили причины поражения

Победный клич, вырвавшийся из глоток счастливых железнодорожников на пути с площадки в раздевалку, по уровню громкости затмил не только гудок паровоза, но и финальную сирену. Его слышали все, собравшиеся в микст-зоне. Конечно, всем хотелось пообщаться с победителями. Не представитель «Локомотива» попросил руководителя пресс-службы ЦСКА побыстрее начать общение с тренерами. Ни о каких интервью с гостями речи не шло. А жаль…

А к журналистам вышел тот, кого очень ждали, - Валерий Ничушкин, забивший трудовой гол и отдавший чудо-передачу Александру Попову. Его встретили чуть ли не аплодисментами.

- Только два вопроса, только быстро спрашивайте и конкретно, - потребовал представитель хозяев.

- Валерий, ЦСКА играл не хуже чем в первом матче и не слабее «Локомотива». Почему уступил?

- Наверное, в первую очередь из-за большинства. Мы очень хорошо играли «пять на пять», заслужили удаления соперников, заставляли их удаляться, но не решили в большинстве, не реализовали моменты, а они свои пару шансов в большинстве реализовали.

- Оцените свою игру.

- Я не хочу оценивать свою игру. После сезона будем оценивать.

Пора бежать на пресс-конференцию.

- Пожал нас сегодня ЦСКА, хорошо, что выстояли, забили свои голы, в большинстве, готовимся к следующей игре, - главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был лаконичен.

- Очень много было большинства, но, к сожалению, пусто-пусто, - признался наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов, жадно отхлебывая из бутылки воду. – Если в прошлой игре забили два гола, большинство сыграло, то на этот раз не забили.

- Не беспокоит, что соперник уже во втором матче использует свое большинство?

- Согласен. Но соперник – хороший. Игроки сильные.

- Показалось, что от вратаря Ильи Сорокина ушел фарт…

- Так хочу сказать: многим нашим игрокам надо добавить. Добавить надо, добавить! Как фарт ушел? Не понимаю. Фарт ведь надо заработать. Вот «Локомотив» его заработал. Поэтому и выиграл. Соперник играл от ножа, он и в прошлом матче играл неплохо.

- Если уйти от результата, то какой матч по качеству игры вам понравился больше? – вопрос в тему Кудашову.

- Хорош тот матч, который выигран. О какой игре можно говорить в плей-офф?!

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