И Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 лет

Хроника становления личности и карьеры великого боксера Бернарда «Палача» Хопкинса глазами журналиста-современника.

17 декабря прошлого года завершилась карьера легендарного «Палача» Бернарда Хопкинса. 51-летний боксер не справился с годящимся ему в сыновья Джо Смитом, и впервые в жизни проиграл досрочно.

Но историческое наследие выдающегося американца никто не сможет умалить или оспорить. В числе поверженных Бернардом соперников – Феликс Тринидад, Рой Джонс-младший, Антонио Тарвер, Келли Павлик, Рональд «Уинки» Райт, Оскар де ла Хойя, Глен Джонсон, Саймон Браун…

Хопкинс 20 раз защищал титул чемпиона мира в среднем весе, что является абсолютным рекордом. Но главное, он удерживал в своих руках два пояса (IBF и WBA) в полутяжах, когда ему было уже 49! О том, как Бернарду удалось совершить невозможное – фактически остановить биологические часы, написано уже немало, и к наиболее обстоятельным статьям на эту тему сложно что-либо добавить.

Но значительный интерес представляет голос из далекого 1992 года, когда о Хопкинсе впервые рассказал культовый боксерский журнал The Ring.

Отдельные факты из данной публикации объясняют, каким образом трудный подросток и уличный грабитель, отсидевший немалый срок в одной из самых жутких колоний страны, смог стать непревзойденным фанатом тренировок и законопослушным гражданином США.

Доказывают они и то, насколько велика в нашей жизни роль случая. Даже потенциально великая карьера может быть раздавлена в зародыше при неблагоприятном стечении обстоятельств.

В нужный момент молодому, способному, но никому не известному Бернарду протянули руку помощи. И в дальнейшем боец не выпускал свою жизнь из тисков железной воли уже никогда.

Рубрика «Новые лица»*

Бернард Хопкинс родился в Северной Филадельфии, где высшую ценность имеют только две вещи – бокс и выживание. На этих улицах прошло становление таких бойцов, как «Цыган» Джо Харрис, Бенни Бриско, Циклон Харт и Мелдрик Тэйлор. В Северной Филадельфии молодым людям советуют научиться боксировать, чтобы они могли себя защитить в столкновениях с местным криминалитетом. Но когда на ринге впервые оказался Хопкинс, он лишь поддержал семейную традицию.

- Бокс заключен в моих генах. Я всегда хотел биться. Помню тренировочный зал ровно столько времени, сколько помню себя, - рассказывал Бернард.

Конечно, он внимательно наблюдал за поединками с участием своего отца, Бернарда Хопкинса-старшего, и трех его братьев. Один из них, Арт Маклауд, был довольно известной личностью в Филадельфии: в 1977 году он встретился с будущим претендентом на чемпионский титул в среднем весе Фрэнком «Зверем» Флетчером и нанес ему первое поражение в карьере.

Три бойцовские легенды Филадельфии: Джо Фрейзер (слева), Бернард Хопкинс и хоккейный тафгай Дэйв «Кувалда» Шульц



Еще будучи ребенком, Хопкинс покинул родной округ и обосновался в Джермантауне, где вскоре началась его успешная любительская карьера. Бернард выиграл два юниорских олимпийских титула и национальный чемпионат AAU (Любительского атлетического союза), прежде чем ему исполнилось 16. В этот период ему довелось соперничать с Тэйлором, Робертом Хайнсом и Джеймсом Шулером. В силу того, что большие надежды подавали все четверо, Хопкинс испытывал недостаток поддержки со стороны тренеров, необходимой для того, чтобы громко заявить о себе на национальном уровне.

Не сумев пройти отбор на Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелес, разочарованный молодой боец уходит из спорта. Проведя некоторое время в исправительном учреждении**, он впоследствии получил диплом учебного заведения в Джермантауне (Germantown High School) и начал работать кровельщиком.

Тюремный бой Бернарда Хопкинса



- В то время я был неприлично беден. Я всегда знал, что хочу биться на ринге. Но также мне были нужны кроссовки и куртки, для покупки которых требовались живые наличные деньги, а не кубки и трофеи, - вспоминает боксер.

Вскоре Хопкинс свел нужные знакомства в местном профсоюзе рабочих, и новые друзья согласились инвестировать начальный этап его профессиональной карьеры. Бернард просто не мог упустить такую возможность: и он дебютировал в полутяжелом весе. Проблема заключалась в том, что, несмотря на высокий рост (185 см), он был природным средневесом.

«Эти ребята заставляли меня нажираться до бесчувствия, чтобы я стал полутяжем. А затем, после тренировки, вес падал до 164 фунтов (74,4 кг). Они не знали о боксе абсолютно ничего, стремясь лишь заработать быстрые и легкие деньги» Бернард Хопкинс

В своем дебютном профессиональном бою филадельфиец уступил MD Клинтону Митчеллу, который имел «рекорд» 5-0 и был настоящим полутяжеловесом. После этого, в сердцах, он снова бросил спорт, который обожал. Чуть позже Хопкинса уволили с работы, и ему пришлось устроиться на кухню в отель «Пенн Тауэрс».

Проведя девять месяцев вне ринга, Бернард обедал в Честер Хилле, где случайно натолкнулся на Грегори Тернера из промоутерской компании Ring Warriors. Хопкинс поведал ему грустную историю о том, как он остался без какого-либо менеджмента, и Тернер отправил молодого человека к Бобу Мюррэю и Фариду Ахмеду, которые славились эффективной работой с талантливыми начинающими бойцами.

Таким образом, Хопкинс все-таки стал частью большой боксерской семьи, войдя в нее через заднюю дверь.

- Я сказал Бернарду, что если он хочет должным образом развить свою карьеру, он должен посвятить достижению этой цели всего себя. И что если Роб и Фарид поверят в него, я тоже окажу всю возможную поддержку, - вспоминает Тернер.

Хопкинсу не потребовалось много времени для того чтобы впечатлить новых покровителей. Уже в пятом бою под руководством Мюррэя и Ахмеда он уверенно победил по очкам Перси Харриса – известного проспекта с «рекордом» 8-0. С момента своего возвращения на ринг Бернард выиграл 14 поединков кряду. В данный момент он занимает 11-ю строчку в рейтинге IBF, и уже назначен его бой с недавним претендентом на чемпионский титул Деннисом Милтоном: его будет транслировать ESPN.

- Прямо сейчас в Филадельфии взошел замечательный урожай молодых бойцов. И, возможно, Бернард – лучший из них, он действительно готов к прорыву, - считает Найджел Коллинз, корреспондент британского Boxing News и бывший главный редактор The Ring.

Пока трудно определить, насколько хорош Бернард Хопкинс, он просто не дает возможности себя рассмотреть. На его счету – 11 досрочных побед, и 10 из них одержаны уже в первом раунде.

- Меня впечатляет его плавный, тягучий, расчетливый стиль. Бернард очень логичен и последователен в том, что он делает в ринге. Кроме того, он хороший панчер, - продолжает Коллинз.

Найджел Коллинз вручает уже всемирно известному Хопкинсу пояс журнала The Ring



Хопкинс обладает поставленным ударом с обеих рук, но, как и у большинства филадельфийских боксеров, его главное оружие – левый хук. Он наглядно продемонстрировал свою силу в сентябре 1991 года, эффектно отправив в нокаут ветерана Ральфа Монкрифа уже в первой трехминутке.

Сопромоутерами 27-летнего Хопкинса являются компании Ring Warriors и Top Rank. В декабре Боб Арум предоставил ему возможность заявить о себе во весь голос. Поединок с участием Бернарда транслировался по национальному телевидению: он выступил в андеркарте у Джеймса Тони и Майка Маккалума.

Соперник, обычно агрессивный и напористый Вилли Кемп, ощутил на себе мощь Хопкинса уже в дебюте 10-раундового боя, но не сдался, показав себя настоящим бойцом. Бернард уверенно победил единогласным решением судей, а его менеджеры были даже рады тому, что их подопечный, наконец, прошел всю дистанцию. Никто ни на что не жаловался, за исключением самого Хопкинса.

- Я ожидал от Кемпа гораздо больше активности. Я смотрел, изучал его бои, и он всегда наседал, прессинговал своих оппонентов. Куда что подевалось? Их план состоял лишь в том, чтобы пережить первые 5 раундов, а затем я мог бы устать и спалить самого себя.

Никогда не планировал боксировать все 10 или 12 раундов – мне платят одинаково как за нокаут на 32-й секунде, так и за двухчасовое представление, - заявил Бернард.

46-летний Хопкинс решил поотжиматься во время титульного боя с Жаном Паскалем (2011)



Хопкинс тренируется в легендарном Зале Чемпионов в Северной Филадельфии под руководством Бу Фишера. Он регулярно спаррингует с чемпионом мира IBF в полутяжелом весе «Принцем» Чарльзом Уильямсом и непобедимым бойцом второго полусреднего веса Джоном Дэвидом Джексоном***. Вы всегда можете увидеть Бернарда в тренировочном зале уже через 2 или 3 дня после очередного боя. Да, он настолько голоден.

«У меня во рту нет серебряной ложки. Со мной не нянчится большой, влиятельный промоутер. Я полагаюсь только на свои боевые навыки и мускулы. И я заслужу уважение каждого» Бернард Хопкинс

Пока ни один средневес не смог даже приблизиться к тому, чтобы остановить его.

Примечания:



*Журнал The Ring, май 1992 года. Стр. 16 и 70.

**Будущий «Палач» отсидел в Грэйтерфордской тюрьме почти 5 лет за участие в серии из девяти вооруженных ограблений.

***В 1997 году Хопкинс нокаутирует Джексона в седьмом раунде и в очередной раз защитит титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. А 17 лет спустя Джон Дэвид уже в качестве тренера будет готовить к поединку с Бернардом Сергея Ковалева.