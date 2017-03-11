В «Барселону» Дибале рано. Главный вывод из матча «Ювентус» - «Милан»

Пауло Дибала

В стартовом матче 28-го тура серии А «Ювентус» обыграл «Милан» - 2:1. «Советский спорт» рецензирует эту встречу.

«ЮВЕ» В ПОЛОЖЕНИИ «БАРСЫ»

Что бывает, когда большой клуб злят на футбольном поле, на неделе показала «Барселона». На гостевое поражение от «ПСЖ» 0:4 она ответила более крупной победой - 6:1. Каталонцы дали понять всему миру, что в одном отдельно взятом матче они по-прежнему способны на большие дела.

В пятницу в Италии в похожей по эмоциям ситуации оказался «Ювентус». Уже дважды по ходу этого сезона «Милан» щелкнул действующему чемпиону по носу. Сначала в серии А. «Россонери» победили (1:0), а единственный гол забил на тот момент 18-летний полузащитник Локателли. Затем дружина из Милана оказалась сильнее коллектива из Турина в Суперкубке Италии (1:1 и 4:3 по пенальти).

Те игры против «Ювентуса» наставник «Милана» Винченцо Монтелла накануне очередного противостояния команд даже выделил: «Два лучших момента этого сезона пришлись на матчи против «Ювентуса». Но у этой медали две стороны - недооценивать нас теперь точно не станут. Считаю, что «Милан» - андердог».

Про «Барселону» и «ПСЖ» у Монтеллы спросили. Вывод из случившегося в середине недели он сделал такой: «Игра показала, что в футболе важен психологический подход. В свой успех нужно верить всегда».

НЕЙМАР - ЛИДЕР, ДИБАЛА - НЕТ

«Милан» не стал претендовать на инициативу. Гости благодушно отдали мяч хозяевам. Если команда Монтеллы в первом тайме вступала в прессинг, то не дальше центра поля. Этим она дала понять: в этот вечер нет ничего важнее результата.

Но большая численность игроков «Милана» на своей половине поля (при обороне гости использовали схему 4-5-1), «Ювентус» не испугала. Остроту хозяева создавали с первых же минут. Являющийся игроком ротации крайний полузащитник Пьяца мог отличиться дважды.

Но внимание приковывал не хавбек, а Пауло Дибала. Он играл второго нападающего в схеме Аллегри 4-4-1-1. Главное, что удавалось аргентинцу - получать мяч между средней и защитной линией соперника. Дальше Дибала придумывал продолжение.

Все у Дибалы было хорошо, кроме одного - КПД был низок. Ни разу он не был близок к голу с игры. При этом не создавал партнерам моментов, после которых зрители могли бы вскочить со своих зрительских мест. С натяжкой лишь удары Пьяцы в начале матча к таковым можно отнести.

При желании низкий КПД можно списать на неудачный день Дибалы. С каждым из нас такое бывает - не идет. Но вот что любопытно: в дни больших матчей неудачи у Дибалы бывают часто. В тех двух матчах против «Милана», про которые сказано в начале текста, Дибала тоже не отметился результативными действиями. В Суперкубке страны даже промах с 11-метровой отметки допустил. Уже дважды «Ювентус» сыграл против «Интера». И в этих играх Дибала не отличился. А еще была пустая встреча с «Ромой».

В плане оценки футболиста в матчах повышенной сложности не придумано ничего лучше, чем Лига чемпионов. В ней Дибала не блистает. В прошлом сезоне он забил один гол в семи матчах, в текущем розыгрыше - один в пяти. Голевых передач на свой счет аргентинец не записывал.

Умением делать результат Месси, Неймара и Суареса выгодно отличаются от Дибалы. Даже когда «Барселона» не блистает, один из них готов все сделать в одиночку. Не преодолела бы «Барса» «ПСЖ» без гениального Неймара. Бразилец дважды забил сам, сделал голевую передачу и заработал пенальти. По сути, Неймар предопределил победу своей команды. Дибала так не умеет. Быть может, пока не умеет. Время научиться есть - ему 23 года.

Как тут не вспомнить об интересе «Барселоны» и «Реала» к Дибале. По информации различных источников, оба клуба рады были бы видеть аргентинца. Только вот постоянно он бы там не играл. Есть основания полагать, что Дибала это понимает. Вот что игрок «Ювентуса» сказал осенью: «В «Барселоне» мне было бы сложно рассчитывать на игровую практику. Я стал бы четвертым форвардом».

Положительный момент в игре Дибалы - он готов брать на себя ответственность. Не сумев решить судьбу матча с «Миланом» с игры, он на 95-й минуте реализовал пенальти. Гол стал победным для его команды - 2:1. Момент был очень важный: на кону были не просто три очка, а победная серия команды в чемпионате Италии. Теперь она насчитывает 31 матч!

Результат встречи справедлив - туринцы были лучше. У проигравших жаль Джанлуиджи Доннарумму. Этот 18-летний парень украсил матч своими спасениями. Их набралось целых девять.