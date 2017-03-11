Невезение Светлакова и надежность Мурыгина. Видеообзор матчей Кубка Гагарина

Самые яркие моменты вторых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Западной конференции.

4. Промах Светлакова (ЦСКА)

В первом матче серии против «Локомотива» нападающий ЦСКА Андрей Светлаков оформил дубль и стал автором победной шайбы. Во второй игре 20-летний нападающий армейцев мог сравнять счет в матче, но умудрился с линии вратарской не попасть в пустые ворота.





3. 2000-й гол ХК СКА в КХЛ

Автором юбилейной 2000-й шайбы стал нападающий Вадим Шипачев, паралельно установивший новый рекорд СКА по набранным очкам за сезон. На счету одного из лидеров питерских армейцев теперь 83 (28+55) очка.

Стоит отметить отличную передачу на партнера нападающего СКА Никиты Гусева. Шипачеву оставалось лишь попасть в пустой угол.





2. Гол Кутейкина («Динамо» Мск) от красной линии

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин сумел застать врасплох вратаря СКА Микко Коскинена мощным щелчком от красной линии. Шайба, подпрыгнув, влетела в сетку, лишив финна возможности отстоять первый матч «на ноль» в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Отметим, что, несмотря на то, что шла 14-я минута третьего периода, это был первый бросок «Динамо» по воротам питерской команды. Всего же за третий отрезок времени динамовцы побеспокоили Коскинена лишь трижды.





1. Серия сэйвов Мурыгина («Локомотив»)

Непросто подсчитать количество бросков московских армейцев, которые отразил голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин всего за десять секунд в конце второго периода. Ярославский вратарь поочередно справился с выстрелами Дмитрия Кугрышева, Дениса Денисова и Валерия Ничушкина. Добавим, что в течение всей встречи Мурыгин отразил 49 из 52бросков хоккеистов ЦСКА, что во многом предопределило исход матча.



