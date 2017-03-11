Малкин забил необычный гол, который… забил не он. Как это может быть? (видео)

Удивительное рядом. Казус произошел в матче «Эдмонтона» и «Питтсбурга». После броска Малкина шайбу в свои ворота запихал Коннор Макдэвид.

Центральный матч дня – «Питтсбург» приехал в Эдмонтон.



Сидни Кросби и Евгений Малкин – против Коннора Макдэвида, молодого и резвого.

К тому же у Малкина и Сида было по 70 очков, а Коннор лидирует среди лучших бомбардиров лиги (74). И был шанс его достать.

С первых же секунд Кросби и Макдэвид оказались в центре внимания. Сначала Сид запарковался на чужом пятачке и ожидал там получить пас, и сразу же Коннор на фирменной скорости вылетел на вратаря Марка-Андре Флери, но переиграть его не смог.

Счет открыл горячий форвард «Питтсбурга» Ник Бонино, который в прошлом матче сделал хет-трик.

А в конце периода отличился Евгений Малкин. Хотя там гол в свои ворота забил Коннор Макдэвид. После щелчка Джино шайба застряла на пятачке. Капитан «Эдмонтона» попытался выбить ее ногой, но попал в щиток своему вратарю Кэму Талботу.

Малкин даже засмеялся, как удачно все получилось. И кстати, Джино вышел на второе место среди лучших бомбардиров лиги (71), отставая на те же четыре очка от Макдэвида. Но это его 32-й гол, и Малкин отстает всего на две шайбы от Сидни Кросби (34).

Если Женя Малкин поднажмет, то может разом взять «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи». Это будет гениально.

Во втором периоде у «Эдмонтона» в сутолоке на пятачке забил Давид Дешарне.

А потом в большинстве отличился сам Макдэвид, к которому удачно отлетела шайба.

Телекамера сразу же выхватила Сидни Кросби: вот, мол, у Макдэвида есть гол, а у тебя – нет.

Кросби свою шайбу забросил, когда дело дошло до буллитов. Но и Макдэвид ответил тем же самым.

Все решил точный буллит Фила Кессела, и «Питтсбург» взял на выезде два очка. Ну а Коннор Макдэвид доказал, что его лидерство в гонке бомбардиров не виртуальное, и он ничем не хуже Сидни Кросби. Как минимум!

Еще надо отметить, конечно, вратаря «Пенс» Марка-Андре Флери, который сделал 40 сэйвов. А по поводу Малкина… Вот будет забавно, если он опередит Макдэвида и Кросби в гонках лучших бомбардиров и снайперов именно на одно очко (и один гол).

Все потом будут вспоминать, как Коннор сделал подарок Джино, забив ногой в свои ворота. Это был хит вечера.