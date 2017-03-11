Опять без Мозякина? Превью матчей субботы
Сегодня на Востоке вновь встретятся «Магнитика» с «Барысом» и «Авангард» с «Ак Барсом».
«Металлург» Мг (1) – «Барыс» (5)
В первом матче не принял участие Сергей Мозякин. Вечером накануне матча он потренировался, а утром почувствовал недомогание, обратился к врачу. Было принято решение дать ему отдых. По моей информации, капитан «сталеваров» и главный бомбардир КХЛ не выйдет на лед и сегодня. Но в Астану должен полететь.
Интересно, что и капитан «Барыса» Брэндон Боченски вопреки прогнозам не принял участия в первом матче серии. А ведь главный тренер казахстанцев Эдуард Занковец уверял, что Боченски залечил травму и готов играть.
Впрочем, «Магнитка» справилась и без Мозякина. Заменивший его в первом звене Томаш Филиппи забил и отдал, а ударное звено записало на свой счет три шайбы из четырех.
Столь безвольное поражение базового клуба сборной Казахстана породило слухи о том, что «барсы» приберегают силы для чемпионата мира в первом дивизионе, который стартует 22 апреля в Киеве. Задача ведь стоит сложная – вернуться в элиту.
Но все это досужие домыслы. И «Барыс» это докажет.
Начало – 15.00 мск. КХЛ-ТВ HD
Травмированные: Вольски – нет
Счет в серии: 1-0 (4:0)
Матч
Место и дата
11 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
«Авангард» (2) – «Ак Барс» (3)
Омичи, забившие в двух последних матчах с «Адмиралом», восемь шайб, неприятно удивили скудностью атаки, при богатом ресурсе форвардов. Ушли в тень лидеры Владимир Соботка и Антон Бурдасов.
Встреча завершилась бы минимальной сухой победой гостей, если бы не дальнее попадание капитана хозяев и бывшего «барса» Евгения Медведева на последней минуте третьего периода. Проницательные болельщики мысленно перенеслись в 2009-й, когда лидер казанцев Илья Никулин за 15 секунд до финальной сирены спас свою команду от вылета из плей-офф. В овертайме хозяева дожали «ястребов».
Но позавчера четвертый период длился меньше двух минут. Артем Лукоянов неожиданным броском застал врасплох вратаря хозяев Доминика Фурха. Тотчас всплыл в памяти прошлогодний гол уфимца Максма Майорова имени Фурха, закрывший омичам дорогу в финал конференции.
Чтобы побеждать, «Авангарду» надо оживить атаку. Чем порадует-удивит главный тренер омичей Федор Канарейкин? Его казанский оппонент Зинэтула Билялетдинов, будьте уверены, себе не изменит.
Начало – 14.00 мск. КХЛ-ТВ
Травмированные: нет - Е.Григоренко
Счет в серии: 0-1 (1:2 ОТ)
Матч
Место и дата
11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция