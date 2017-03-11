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Чем ответят Новосибирск, Кемерово, Ульяновск и Архангельск?

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чем ответят Новосибирск, Кемерово, Ульяновск и Архангельск?
Источник: «СКА-Нефтяник»

В четвертьфинальных сериях до трех побед три фаворита выиграли по две домашние встречи и отправляются на третьи встречи в отличном настроении. И лишь в противостоянии «Уральский Трубник» - «Водник» счет 1:1.

Убедительнее других пока играет «СКА-Нефтяник». Хабаровчане, похоже, преодолели небольшой кризис, связанный с ЧМ-2017. С «Сибсельмашем» дальневосточники играли в свой хоккей. Восемь мячей в двух матчах забил Артем Бондаренко. Под стать ему сыграли Павел Рязанцев (5 голов в двух матчах), Юрий Шардаков (4) и Максим Ишкельдин(3). Но наставник «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев требует от своих подопечных большей отдачи и упорно ставит им «четверки» даже за выигранный с разницей в 10 мячей матч.

Самая упорная борьба, как и предполагалось, развернулась между четвертой и пятой командами второго этапа. В гости к «Уральскому трубнику» приехал «Водник». В первом матче гости вели 1:0, затем пропустили три гола подряд и в итоге уступили.

Вчера «Водник» открыл счет уже на 10-й минуте. Затем Вячеслав Маркин и Дмитрий Черных вывели хозяев вперед (2:1). Гости вновь взвинтили темп, забили дважды (Сергей Перминов и Евгений Дергаев) и вышли к перерыву вперед (2:3), а во втором тайме сохранили и приумножили преимущество (2:7).

Нападающий «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин забил «Кузбассу» в двух матчах пять мячей и теперь на его счету 997 голов в 556 матчах чемпионата России. Свою «1000» Евгений может выбить уже 14 марта в Кемерове.

СТАТИСТИКА

Четвертьфиналы. Вторые матчи. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 10:6 и 15:5. Счет в серии – 2-0. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 9:4 и 8:2. Счет в серии – 2-0. «Енисей» (Красноярск) – «Волга» (Ульяновск) – 7:3 и 9:4. Счет в серии – 2-0. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Водник» (Архангельск) - 2:7 и 3:2. Счет в серии – 1-1.

Третьи и, если потребуются, четвертые встречи пройдут 14 и 15 марта в Новосибирске, Кемерове, Ульяновске и Архангельске. «Финал четырех» пройдет 23-26 марта в Хабаровске.

КСТАТИ

В турнире VIII зимней Спартакиады учащихся России победила команда Новосибирской области, которая переиграла в финале Кировскую область (3:1). Бронзовые медали завоевали хозяева соревнований, сборная Ульяновской области, одолевшая соперников из Красноярского края 3:1.

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