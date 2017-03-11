Увидимся в Пекине!

10 марта в Москве в конгресс-парке отеля «Рэдисон Ройал Москва» прошел V Российско-китайс кий туристический форум, на котором ключевым вопросом для обсуждения стало создание современных механизмов взаимодействия между Россией и Китаем в сферах международного туризма и спорта.

Мероприятие прошло под патронажем Российско-китайс кого Комитета дружбы, мира и развития при поддержке Ростуризма и Государственного управления по делам туризма КНР. Особое внимание участники форума уделили продвижению событийного и спортивного туризма в преддверии проведения в России Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. В рамках сессии «Тенденции развития спортивного туризма: ключевые события 2017-2022 годов» эксперты спортивной отрасли двух стран обсудили специфику подготовки к приему болельщиков из Китая. В сессии приняли участие более 150 делегатов Форума.

Ларри Джэн, вице-президент компании Shankai Sports International обозначил следующий вектор развития российско-китайс ких отношений: «Во-первых, я увидел желание российских компаний и организаций развивать отношения в индустрии спорта и туризма, во-вторых, я удостоверился, что для данного развития есть все необходимое!»

Булат Янборисов, директор по развитию международного ралли «Шелковый Путь» поделился своими наблюдениями, опираясь на почти десятилетнюю историю проекта: «Туристический бизнес живет, и сегодня я в очередной раз убедился, что туристический обмен между Россией и Китаем обладает огромными перспективами».

Вадим Прасов, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент»: «Мы все выступаем за развитие российско-китайс ких отношений в индустрии спорта, особенно учитывая масштабные мировые спортивные события, которые будут проходить в России и Китае в ближайшие годы».

Игорь Столяров, заместитель генерального директора ИД «Советский спорт», выступивший модератором сессии, рассказал о ближайших планах ИД «Советский спорт» и коммуникационног о агентства «Eventica», в число которых входит Российско-китайс кий форум «Партнерство в спорте», который пройдет 11-12 мая в преддверии официального визита Президента РФ В.В. Путина в КНР, в Пекине. Ключевым вопросом для обсуждения форума станет индустрия спорта как эффективная платформа для делового сотрудничества: «Учитывая глобальные спортивные события, которые будут проходить в России и Китае в ближайшие пять лет, перспективы развития спортивного туризма между этими двумя державами колоссальны! Увидимся в Пекине!»

Организаторами Форума выступила Туристическая ассоциация «Мир без границ», китайская ассоциация туристического сервиса и издательский дом «Советский спорт». Соорганизатором спортивной сессии в рамках V Российско-китайс кого туристического форума выступило коммуникационное агентство «Eventica Sport», которое состоит в стратегическом альянсе с ИД «Советский спорт».