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Три рубежа точно, а четвертый… Еще одна драма Шипулина на последней стрельбе

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три рубежа точно, а четвертый… Еще одна драма Шипулина на последней стрельбе
Источник: Getty Images

Антон Шипулин претендовал на золотую медаль в гонке преследования, которую начинал на 29-м месте, но два промаха на последнем рубеже лишили его не только первого места, но любой другой награды тоже.

«Буду бороться до конца»

Что в Южной Корее, что в Северной Карелии Антон Шипулин выдал шикарное преследование. Три подряд стрельбы на ноль привели к тому, что в Контиолахти россиянин мог навязать борьбу за золото немцу Арнду Пайфферу, который первым ушел на финишный круг. Перед стрельбой номер 4 Антон Шипулин был седьмым, но пятеро из шести биатлонистов, шедших впереди, отправились на штрафные круги, и Мартен Фуркад тоже.

Стой, стреляй, беги, Антон! Но – боги! – опять последняя стрельба Шипулина не сложилась. Промахнулся вторым, потом еще раз, и – все. Учитывая, какая компания уже отматывала штрафные круги, никакой надежды на пьедестал вмиг не стало.

Вот что значит без конца заваливать спринт – накануне у лидера сборной было три промаха, за что вечером он попросил прощения у болельщиков в собственном инстаграме и пообещал бороться в преследовании до конца. Вот как выглядело его послание под фотографией с сыном, который следил за своим папой по телевизору.

«Сегодня я опять выступил плохо! Прошу прощения за это у болельщиков!!! Завтра, возможно, будет лучше... В этом и есть весь спорт. Я был очень расстроен результатом, но когда приезжаешь в отель и жена скидывает такое фото, забываешь обо всем, понимая, что в этом твоя главная победа! И пусть сегодня не повезло, пусть сегодня ты хуже других... А вот есть где-то там далеко-далеко человечек, ради которого ты готов стараться и забыть все неудачи... В мыслях только одно: завтра я встану и буду бороться до конца, до победного, чтоб сын, жена, семья мной гордились!!!»

Для повторения подвига, совершенного на олимпийской трассе, не хватило чуть-чуть. В Пхенчхане, напомним, Шипулину в подобной погоне удалось закрыть все двадцать мишеней и взойти на второе место вслед за Фуркадом.

Цветков и Малышко на отдыхе, Гараничев и Елисеев – в топ-20

Лидер мирового биатлона сегодня не в пример себе остался без пьедестала. Подъехав к коврикам на последнюю стойку, Фуркад сцепился лыжами с Эмилем-Хегле Свендсеном. Не упали, но споткнулись оба и потеряли по нескольку секунд. И концентрацию тоже. Когда вместо годами отработанного движения перед изготовкой ты летишь куда-то в сторону, а потом возвращаешься в исходное положение, – это не может не повлиять на качество стрельбы. Оба промахнулись и всех обошел Пайффер, стрелявший сегодня идеально.

Что же касается двоих оставшихся наших участников… А почему двоих? Как двоих?

Именно так. Из вчерашней шестерки один спортсмен Дмитрий Малышко в преследование не попал. Они занял 94-место. Для олимпийского чемпиона Сочи это не означает ничего хорошего, поскольку президент СБР Александр Кравцов накануне этапа заявил, что в случае провального выступления Дмитрий будет отправлен на самоподготовку, и в сборную будет пробиваться через многочисленные сита.

Еще двое Бабиков и Цветков в число 60-ти лучших по итогам спринта попали (Цветков как раз 60-м и финишировал), но их скорость не сулила ничего хорошего в преследовании. Проще и полезнее было просто не выходить на старт и отдохнуть перед смешанными эстафетами, которые ждут участников Кубка мира в воскресенье.

Поэтому Шипулину компанию в пасьюте составили только Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Оба спортсмена также в продолжение гонки хорошо атаковали позиции в первой десятке, но оба схватили по два штрафных круга на второй половине дистанции. Это позволило им выбраться из третьего десятка, но не позволило добраться до первого. Гараничев – 12-й, Елисеев – 19-й.

Кубок мира
8-й этап
Контиолахти (Финляндия)
Мужчины
Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.

1 (5). Арнд Пайффер (Германия) – 30.35,0 (0 промахов)
2 (6). Симон Эдер (Австрия) – отставание 0,3 (0+0+1+1=2)
3 (3). Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – +2,3 (0+0+1+1=2)
4 (2). Ондржей Моравец (Чехия) – +9,8 (0+0+1+1=2)
5 (1). Мартен Фуркад (Франция) – +25,5 (0+1+1+2=4)
...10 (29). Антон Шипулин (Россия) – +50,9 (0+0+0+2=2)
...12 (23). Евгений Гараничев (Россия) – +58,3 (0+0+2+0=2)
...19 (27). Матвей Елисеев (Россия) – +1.24,8 (0+0+1+1=2)

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