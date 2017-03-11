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Уже и олимпионику Виталию Давыдову штрафом рот заткнули. Лига, не позорься!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Уже и олимпионику Виталию Давыдову штрафом рот заткнули. Лига, не позорься!
Источник: Photo.khl.ru

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко категорически не согласен с штрафами КХЛ за публичное обсуждение спорных судейских решений в СМИ.

Сегодня КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тысяч рублей. Вроде бы обычное дело. Идет плей-офф, нервы у соперников на пределе. Тем более в таком знаменательном противостоянии, как у «Динамо» со СКА…

Но когда я узнал, за что был оштрафован московский клуб, то понял, что чаша лично моего терпения переполнена. Я серьезно сейчас обращаюсь и к лиге, и к СМИ, и к клубам.

Давайте, наконец, обсудим одну давно наболевшую проблему. Потому что жить так дальше просто нельзя.

«Динамо» оштрафовали за высказывание в прессе почетного вице-президента клуба Виталия Давыдова. Трехкратный олимпийский чемпион, вишь ты, посмел публично не согласиться с решениями арбитров после первого матча серии СКА – «Динамо» и даже пожурил их слегка, мол, неприлично так работать.

И лига тут же не задумываясь всадила нашему олимпийскому чемпиону кляп в глотку: «А ну заткнись, динамовский дедуля! Не имеешь права на наших судей голос поднимать».

Да, я намеренно утрирую сейчас. И прошу лигу не обижаться на резкие слова. Не высокомерничать, а понять, что вот именно так и выглядят ее штрафы за критику судей. И просто наболело уже.

Ведь уже накинули удавки на горло тренерам, игрокам руководителям клубов.

У нас люди боятся говорить правду о хоккее. Потому что знают – обязательно от лиги тут же прилетит финансовая оплеуха.

Тренеры на пресс-конференциях прячут глаза в стол на вопросы об острых моментах: «Без комментариев».

Пресс-атташе порой истерики журналистам закатывают: «Зачем вопросы о судействе задаете?! Нас за любое неосторожное слово штрафуют!»

Игроки тоже самое – о судьях ни слова. И только по глазам, да и по губам на видео из штрафного бокса или во время горячего эпизода на площадке можно прочесть, что они сами об этом думают.

И вот, наконец, добрались уже до наших святая святых – до ветеранов-олимпиоников. Уже и им говорить о хоккее правду запрещаем.

Куда мы катимся с этими полицейскими нормами в спорте?

Ведь сколько разговоров о том, что из хоккея надо делать шоу. Но как?!

Как сделать его популярным видом? Как показать жесткую и бескомпромиссную борьбу, если лига сама бьет по губам своих самых авторитетных ньюсмейкеров, самых заслуженных и авторитетных в хоккее людей, ведущих тренеров и игроков?

Я сейчас не обсуждаю – прав Давыдов или нет.

Наверняка, многие с его мнением не согласны. И я лично бываю не согласен. Но разве это повод затыкать олимпийскому чемпиону рот?!

Не согласен – выскажи свою позицию, докажи свою правоту, обсуди претензии Давыдова, Квартальнова, Скудры, Разина, Ковальчука и любого другого известного в хоккее человека на СДК и вынеси свой вердикт.

Почему люди не имеют права говорить о судейских ошибках? Я сейчас не говорю об оскорблениях. Но именно об ошибках и о своем несогласии с решением арбитров почему говорить нельзя?

Ведь судьи ошибаются. Это не секрет. В современном спорте, с видеоповторами моментов не видеть эти ошибки, порой грубейшие и влияющие на исход матча просто невозможно. И СДК чуть ли не после каждого поединка эти судейские ляпы исправляет.

Так почему их нельзя обсуждать публично? Что в этом плохого? Чего мы боимся? Правды, что ли?

Вместо того, чтоб штрафовать, надо спасибо говорить и Давыдову и тренерам на пресс-конференциях, игрокам в микст-зоне, которые не боятся высказывать свою точку зрения на проблему.

Потому что они говорят о том, что волнует и их, и болельщиков. Привлекают внимание к важным вещам, в которых можно и нужно разбираться. Причем, именно публично!

Потому что такие заявления – еще и мощная раскрутка спорта в СМИ. Привлечение к нему внимания и новых зрителей.

Ведь людей волнует в первую очередь то, что царапнуло по сердцу, ранило душу. А сильнее всего ее ранит несправедливость. Пусть порой и невольная.

А мы людям, который ковали славу нашего хоккея и продолжают его сейчас пропагандировать через свою любовь и неравнодушное отношение к спорту рты затыкаем…

Абсурд. Так нельзя.

Матч

СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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