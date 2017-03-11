Уже и олимпионику Виталию Давыдову штрафом рот заткнули. Лига, не позорься!
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий
Пономаренко категорически не согласен с штрафами КХЛ за публичное обсуждение
спорных судейских решений в СМИ.
Сегодня КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тысяч рублей. Вроде бы обычное дело. Идет плей-офф,
нервы у соперников на пределе. Тем более в таком знаменательном противостоянии,
как у «Динамо» со СКА…
Но когда я узнал, за что
был оштрафован московский клуб, то понял, что чаша лично моего терпения
переполнена. Я серьезно сейчас обращаюсь и к лиге, и к СМИ, и к клубам.
Давайте, наконец, обсудим
одну давно наболевшую проблему. Потому что жить так дальше просто нельзя.
«Динамо» оштрафовали за
высказывание в прессе почетного вице-президента клуба Виталия Давыдова.
Трехкратный олимпийский чемпион, вишь ты, посмел публично не согласиться с
решениями арбитров после первого матча серии СКА – «Динамо» и даже пожурил их
слегка, мол, неприлично так работать.
И лига тут же не
задумываясь всадила нашему олимпийскому чемпиону кляп в глотку: «А ну заткнись,
динамовский дедуля! Не имеешь права на наших судей голос поднимать».
Да, я намеренно утрирую
сейчас. И прошу лигу не обижаться на резкие слова. Не высокомерничать, а
понять, что вот именно так и выглядят ее штрафы за критику судей. И просто
наболело уже.
Ведь уже накинули удавки
на горло тренерам, игрокам руководителям клубов.
У нас люди боятся
говорить правду о хоккее. Потому что знают – обязательно от лиги тут же
прилетит финансовая оплеуха.
Тренеры на пресс-конференциях
прячут глаза в стол на вопросы об острых моментах: «Без комментариев».
Пресс-атташе порой
истерики журналистам закатывают: «Зачем вопросы о судействе задаете?! Нас за
любое неосторожное слово штрафуют!»
Игроки тоже самое – о судьях
ни слова. И только по глазам, да и по губам на видео из штрафного бокса или во
время горячего эпизода на площадке можно прочесть, что они сами об этом думают.
И вот, наконец, добрались
уже до наших святая святых – до ветеранов-олимпиоников. Уже и им говорить о
хоккее правду запрещаем.
Куда мы катимся с этими
полицейскими нормами в спорте?
Ведь сколько разговоров о
том, что из хоккея надо делать шоу. Но как?!
Как сделать его
популярным видом? Как показать жесткую и бескомпромиссную борьбу, если лига
сама бьет по губам своих самых авторитетных ньюсмейкеров, самых заслуженных и
авторитетных в хоккее людей, ведущих тренеров и игроков?
Я сейчас не обсуждаю –
прав Давыдов или нет.
Наверняка, многие с его
мнением не согласны. И я лично бываю не согласен. Но разве это повод затыкать
олимпийскому чемпиону рот?!
Не согласен – выскажи
свою позицию, докажи свою правоту, обсуди претензии Давыдова, Квартальнова,
Скудры, Разина, Ковальчука и любого другого известного в хоккее человека на СДК
и вынеси свой вердикт.
Почему люди не имеют
права говорить о судейских ошибках? Я сейчас не говорю об оскорблениях. Но
именно об ошибках и о своем несогласии с решением арбитров почему говорить
нельзя?
Ведь судьи ошибаются. Это
не секрет. В современном спорте, с видеоповторами моментов не видеть эти ошибки,
порой грубейшие и влияющие на исход матча просто невозможно. И СДК чуть ли не
после каждого поединка эти судейские ляпы исправляет.
Так почему их нельзя
обсуждать публично? Что в этом плохого? Чего мы боимся? Правды, что ли?
Вместо того, чтоб
штрафовать, надо спасибо говорить и Давыдову и тренерам на пресс-конференциях,
игрокам в микст-зоне, которые не боятся высказывать свою точку зрения на
проблему.
Потому что они говорят о
том, что волнует и их, и болельщиков. Привлекают внимание к важным вещам, в которых
можно и нужно разбираться. Причем, именно публично!
Потому что такие
заявления – еще и мощная раскрутка спорта в СМИ. Привлечение к нему внимания и
новых зрителей.
Ведь людей волнует в
первую очередь то, что царапнуло по сердцу, ранило душу. А сильнее всего ее
ранит несправедливость. Пусть порой и невольная.
А мы людям, который
ковали славу нашего хоккея и продолжают его сейчас пропагандировать через свою
любовь и неравнодушное отношение к спорту рты затыкаем…
Абсурд. Так нельзя.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция