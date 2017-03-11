ЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весны

ЦСКА победил «Томь» в матче, который сложно забыть и легко потерять.

Пожалуй, это был лучший матч чемпионата России этой весны. Нет, ну, правда. Игру «Краснодар» – «Спартак» давайте вынесем за скобки. Лично я до сих пор не уверен, что это было наяву. Слишком большой контраст с привычной действительность ю – чудо-стадион Галицкого, атмосфера как в АПЛ, скорости как в АПЛ, драматургия, звезды кино на трибунах. Это точно были не съемки нового фильма Данилы Козловского?

В игре на «ВЭБ Арене» добротной начинки тоже хватало, но ощущение реальности происходящего не покидало ни разу. Так что же порадовало?

Во-первых, антураж уютного стадиона. Да, трибуны не были заполнены полностью, но посмотреть на томский креатив пришло довольно много людей. Порадовало, что по дороге к стадиону часто встречались дети в шарфах ЦСКА, идущие об руку с родителями. Мило, черт возьми!

Во-вторых, интрига. Пусть она держалась всего 33 секунды – до первого гола Витиньо. Зато распределенная так неравномерно по всем 90 минутам она пробирала насквозь. Между первым и вторым пропущенным голами «Томь» даже нанесла пару ударов, судорожно, но подержала мяч на чужой половине поля. И это против боевого состава ЦСКА! По сравнению с «Зенитом» Гончаренко сделал лишь одно изменение – вместо Оланаре вышел как раз Витиньо.

В-третьих, красивые атаки и голы. Болельщикам ведь этого так не хватало после матча ЦСКА и «Зенита». Вот – получите и распишитесь.

В-четвертых, эмоции диктора «ВЭБ Арены». После третьего гола ЦСКА его надрывный крик «Алексей», требовавший от фанатов прокричать в ответ «Ионов», казалось, мог разогнать небольшие тучи над Москвой. Забегая немного вперед, не разогнал.

В-пятых, доверие к молодым в «Томи». Пока другие только изобретают велосипед, в Томске на нем уже вовсю – весело и с песней – катаются. Бизнес-план «На месте разберемся» приносит свои плоды – в игре с ЦСКА на поле вышло сразу пять человек в возрасте 21 год и младше. Это, конечно, заслуживает уважения. Изменчивый мир сам под нас не прогнется – нужно этому поспособствовать .

И в этом контексте очень благородно выглядит жест Василия Березуцкого, который вчера объявил об уходе из сборной. Вы думаете, это было случайно сделано за день до игры с Томском? Не поверю. Думается, Василий просто поддержал руководство «Томи» в ее намерениях – дать дорогу молодым. А особенно благородно это выглядит потому, что Березуцкий – это лучший защитник России. Безальтернативно . И тех, кто его должен был подвинут, пока не видно.

В-шестых, характер игроков «Томи». Несмотря на пугающе белые футболки команды, выглядевшие с трибуны коллективным белым флагом, «Томь» боролась. Уж как могла.

Единственное, что немного расстроило в этот день – это появление первого и последнего молодого игрока армейцев лишь на 75-й минуте (Головин все-таки уже перешел из разряда молодых в железные игроки основы).

На сборах активно наигрывались Чалов, Жамалетдинов, периодически подключались Гордюшенко, Кучаев. А в итоге с «Томью», когда, казалось, самое время проверить в деле молодежь, сыграл только Чалов. Первые две замены Гончаренко потратил на Оланаре и Миланова.

Логика в этом есть. И довольно простая. Лидерам ЦСКА нужно быть в тонусе к следующим матчам, поэтому им нужно играть. Если бы кто-то из опытных игроков сегодня не вышел на поле, уступив место молодежи, то это вылилось бы в две недели без игровой практики. Работа на сборах пошла бы насмарку. Поэтому ЦСКА даже против Томска пришлось играть основой.