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«Барсы» украсили 1000-й матч Билла победой

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Барсы» украсили 1000-й матч Билла победой
Источник: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» взял верх и во втором матче серии с «Авангардом» (2:0) благодаря голу Федора Малыхина. Отличный подарок Зинэтуле Билялетдинову, для которого эта игра стала 1000-й в тренерской карьере.

Билялетдинову ныне больше сочувствуют – мол, возится с детским садом, с таким составом серьезных задач не решить. Команда у него и впрямь помолодела. И порой молодежь и не только грешит чудовищными ошибками, «нарушает законы хоккея», как любит говорить Билл.

Вот и во втором матче с «Авангардом» лидеры казанцев Джастин Азеведо и Иржи Секач совершили обрезы, едва не стоившие гола. Особенно опасным получился выпад Николая Лемтюгова и Илья Зубова в самом начале третьего периода. Когда нули на табло изрядно утомили. Но пас на дальнюю штангу омского Лемье оказался чуть неточным. Шайба, облизав клюшку Зубова, ушла в сторону от ворот.

И все-таки омичей надо похвалить – после блеклого первого матча они прибавили в агрессии, заставив гостей обороняться. В первом периоде хозяева превзошли соперника в бросках – 11 против трех. Но «барсы» зорко стерегли пятачок, не позволяя добивать отраженные Эмилем Гариповым шайбы.

Наставник «Авангарда» Федор Канарейкин после позавчерашенго поражения отправил в запас инертного ветерана Александра Пережогина, выпустив молодого активного Данила Файзуллина.

Чтобы изменить сценарий игры, Азеведо решил залезть под кожу Лемтюгову. Судьи оперативно погасили конфликт в зародыше.

После перерыва у гостей стали проходить контратаки. Денис Голубев и Федор Малыхин оказывались с глазу на глаз с вратарем Домиником Фурхом, но, словно по мановению волшебной палочки, на разящий бросок так и не сподобились. Особенно огорчил Билялетдинова промах технаря Малыхина по пустым воротам на экваторе матча, вратаря-то форвард уже обыграл.

А чуть раньше жесткий защитник «Ак Барса» Степан Захарчук попал плечом в голову оппонента Михаила Григорьева, за что заслужил (2+10) минут штрафа. Для нарушителя эта «десятка» стала второй, так что дисквалификации он избежал. А вот у Григорьева, скорее всего, помутился рассудок. Ничем иным нельзя объяснить его вояж за свои ворота, когда за три с половиной минуты до финальной сирены «ястребы» держали оборону в меньшинстве. Примеру Григорьева почему-то последовал защитник Виталий Меньшиков. Оба, кстати, приглашались в сборную России. Оба проиграли борьбу за шайбу Владимиру Ткачеву и Азеведо. Канадец переправил ее на оголившийся пятачок, и Малыхин открыл счет. А численное преимущество, кстати, единственный для гостей раз в матче, заработал капитан «Ак Барса» и воспитанник «Авангарда» Александр Свитов.

Позавчера хозяева усилиями своего капитана Евгения Медведева (бывшего подопечного Билялетдинова) перевели игру в овертайм. На этот же раз шайба еще раз побывала в хозяйских воротах, уже пустых. В итоге 2:0 в матче и серии – к радости тренера-юбиляра и огорчению 10170 зрителей, до отказа заполнивших трибуны. Неужели Омск попрощался с сезоном?

А Билл остался верен себе, сухо прокомментировав в телеинтервью победу:

– Вся команда играла хорошо в обороне, ребята молодцы. В Казани будем придерживаться своей игры.

Матч

Авангард - Ак Барс - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 56:39 (0:1). Йордан 59:20 (0:2).

Место и дата

11 марта 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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