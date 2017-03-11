Вся мощь Бессмертных. Россиянин – третий в марафоне в Осло

Заключительная гонка норвежского этапа Кубка мира принесла сборной России бронзу – на самом финише марафона на 50 км классикой Александр Бессмертных пробился на третье место.

ПОСЛЕДНИЙ СТАРТ УСТЮГОВА

Сергей Устюгов устал? Он выиграл «Тур де Ски» в начале года. Он собрал коллекцию из пяти наград недавнего чемпионата мира. Всего неделю назад на том же «полтиннике» - только свободным стилем – выиграл в Лахти серебро, проиграв финиш лишь канадцу Алексу Харви. Обидные 0,6 секунды… Но кто год-два назад мог в принципе подумать, что Устюгов станет бороться в марафонах за медали? Ведь он же спринтер!

Как бы не так. Да, нынешний Устюгов – спец на любой дистанции. И, в общем-то, усталость – не про него.

Тренерский штаб заранее решил, что Сергей не поедет на заключительный этап Кубка в Канаду. Долгий перелет в Америку, отсутствие перспектив в борьбе за Большой хрустальный глобус (Мартин Сундбю оторвался слишком далеко), и без того чрезмерно плотный график стартов… Зачем гонять лидера сборной за океан? Все цели и задачи на нынешний сезон он уже выполнил. Скорее даже – перевыполнил. Так что и в отпуск можно отправиться чуть раньше. В итоге старты в Драммене и Осло стали последними для россиянина нынешней весной. 8 марта, в личном спринте, Устюгов уверенно вышел в финал, где в компании пяти норвежцев троих сумел опередить. Итог – еще одна медаль. А на субботу был намечен и заключительный аккорд. Долгий, тяжелой марафон на трассе в Холменколене.

Впрочем, Сергей – хоть и главная звезда команды, но не единственный российский лыжник, способный преподнести сюрприз. В Норвегии на старт вышли все лучшие – за исключением тех, кто до сих пор отстранен от соревнований (Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова). Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров, Сергей Турышев – собрались все. Правда, едва ли от кого-то ждали медали. За исключением вице-чемпиона Сочи-2014 и ЧМ-2017 в эстафетах. Речь о Бессмертных.

РЫВОК БЕССМЕРТНЫХ

Немного фактов – за всю карьеру на международном уровне Устюгов ни разу не бегал марафоны классикой. Один раз был заявлен тренерским штабом – кстати, тоже в Норвегии, три года назад… Но так тогда не стартовал. Да, впрочем, он и вольным их почти не бегал – пальцев одной руки достаточно, чтобы «полтинники» Сергея сосчитать. Взять серебро в Лахти это ему не помешало.

Впрочем, довольно быстро после старта становится понятно – шансы двукратного чемпиона мира на медаль невысоки. Финн Ииво Нисканен нагнетает темп, организуя небольшой рывок для группы лидеров. Здесь держатся Сундбю, Шюр Рете, Йенс Бурман, Никлас Дюрхауг… Но к отметке 10,5 км Устюгов отстает на 8,9 секунд. При это он – лучший из всех российских лыжников. Идет 8-м. Андрей Ларьков – 9-й. Бессмертных – за пределами ТОП-10.

А дальше – больше. К середине марафона Нисканен все еще идет лидером, оторвавшись от всех остальных…. Но кроме Сундбю – ведь лидер общего зачета висит у финна на плечах. Ближайшая группа преследователей – минимум в 20 секундах. Устюгова в ней нет. Устюгов – лишь 10-й. И с отставанием почти в минуту.

Зато есть Бессмертных! Александр держится в группе из пяти соперников, которые еще тешат себя надеждой догнать до финиша Нисканена с Сундбю. Им это, правда, не удастся. Но и состав пятерки не изменится – Рете, Дюрхауг, Харви, Ханс Кристер Холунн, Бессмертных. Именно эти парни разыграют бронзу.

Причем шансы россиянина долгое время кажутся минимальными. За 5 км до финиша он все еще седьмой. Даже немного отстает, когда канадец пытается организовать очередной рывок. Но 5 секунд до Дюрхауга – мелочь. Силы – остались. Медаль – она так близко! Пара мощных толчков в подъем – и Александр догоняет группу.

К этому времени Сундбю уходит от Нисканена, как от стоячего. Финн пролидировал почти весь марафон, но к финишу сил не осталось. Ииво понимает, что сегодня он - лишь серебряный призер. Даже не делает попыток удержаться за норвежцем, которого гонят к золоту родные зрители вдоль трассы.

А следом делает рывок Бессмертных. Не дожидаясь финишного створа, Александр возглавляет свою группу. И мощно катит последние пару сотен метров! У соперников есть шанс на то, чтобы немного сэкономить силы, а следом - выскочить из-за спины у россиянина и постараться выиграть бронзу. Но запас сил у Бессмертных достаточен. Спурт на последних метрах, последний шаг – и фотофиниш… И без которого прекрасно видно – Рете с Дюрхаугом остались сзади. Пусть на какие-то полботинка, но все же сзади!

Устюгов на финише – восьмой. Первый из плотной группы наших лыжников, в которую вошли Ларьков (9-й), Турышев (10), Виценко (11), Япаров (13) и Константин Главатских (15).

Да, нам удался этот марафон!