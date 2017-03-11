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Все хорошо, кроме одного. Михаил Борзыкин – о победе ЦСКА

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Все хорошо, кроме одного. Михаил Борзыкин – о победе ЦСКА
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, как ЦСКА одержал первую победу в официальном матче под руководством Виктора Гончаренко.

ЦСКА ожидаемо отлупил «Томь», но унижать – так чтобы с клубным рекордом, как в прошлом туре «Ростов» – не стал. Пощадил, оставив свою кровожадность для будущих жертв. Для армейцев это был тренировочный матч, вроде спаррингов на зимних сборах. Разница лишь в том, что теперь у поля выросли трибуны, на которые пришли зрители. В остальном все то же самое: шлифовка модели 3–5–2, игра исключительно от себя, без оглядки на соперника, и проведение некоторых кадрово-тактических экспериментов.

Поэтому какие-то глобальные выводы по такому матчу сделать невозможно. Что вы! Центральные защитники ЦСКА начинали атаки, располагаясь на чужой половине поля (сверхвысокая линия обороны), но со стороны «Томи» не было даже намека на какой-то организованный прессинг или просто отбор. Томичи в полном составе находились за линией мяча и, вероятно, воображали себя «Рубином», который только что повел в счете на «Камп Ноу». Хотя на самом деле это они пропустили уже на 34-й секунде.

И вот, представьте, эта команда, которая всем составом охраняет штрафную площадь, чтобы не пропустить еще, вдруг получает выход на свои ворота два в два. А потом еще и еще. Вы спросите – как у супероборонительной команды образовалась такая брешь? Разве это возможно? Для «Томи» – да. Тут даже о тактике заикаться неловко. До нее сибиряки еще даже не эволюционировали, а потому не знают, что это. И в этом вся суть нынешней «Томи»: игроки есть, а команды нет. И в обозримом будущем точно не появится.

ЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весны

* * *

ЦСКА, само собой, был раскрепощен. Играл легко, интересно, очень качественно. Второй гол – вообще шедевр. Домашняя заготовка розыгрыша штрафного удара. Исполнение – на пять с пятью плюсами. Хотя Виктору Гончаренко, должно быть, немного досадно, что пришлось раскрыть карты именно в этом матче. Ионов был активен и забил два. И вообще на позиции центрального нападающего от него толку несравнимо больше, чем на фланге. Особенно левом, где его использовали поначалу после перехода в ЦСКА.

Что еще? Витиньо забил первый гол после возвращения в Россию. Акинфеев установил очередной рекорд по сухим матчам – на этот раз в чемпионате страны. Теперь он выше Льва Яшина еще и по этому показателю. И вообще велик! Тошич вновь попробовал себя в роли левого латераля – и по-прежнему впечатления от его игры противоречивые. Хотя лучше Тошича на эту позицию, возможно, никого нет. А Гончаренко одержал первую победу в официальном матче в должности главного тренера ЦСКА. Вот и все итоги.

* * *

Единственное, что огорчило – стартовый состав. Домашний матч с дворовой командой, коей и является нынешняя «Томь». И против такого соперника Гончаренко, который зимой доверял молодежи, за что неоднократно награждался аплодисментами, не выпустил ни одного дублера. Молодежь получила всего 15 минут – на 75-й вышел Чалов. И все. Вот это как объяснить? Если не в таких матчах, то в каких тогда пробовать что-то новое и наигрывать ближайший резерв? Неужели страх возможной осечки столь велик?

Понятно, что все клубы на сборах тестируют молодежь. Даже «Зенит» в это время года вспоминает, что у него есть Академия и дубль. И мы уже привыкли, что это делается скорее для проформы: посмотрели – забыли. Но у ЦСКА зимой было все иначе. Во-первых, Гончаренко наигрывал парней в первом составе; например, в нападении основной была связка Чалов – Ионов. Во-вторых, у ребят действительно многое получалось. Помимо Чалова, здорово себя проявил Жамалетдинов, причем на разных позициях.

И вот возобновился сезон. Ничего не изменилось. С молодежью наши большие клубы работают и доверяют ей только на словах. И ЦСКА, увы, пока не стал исключением.

Матч

ЦСКА - Томь - 4:0 (3:0)

Голы

Витиньо 1 (1:0). Дзагоев 18 (2:0). Ионов 44 (3:0). Ионов 61 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов (Оланаре, 65), Натхо, Тошич, Головин (Миланов, 68), Дзагоев, Витиньо (Чалов, 76)

Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин (Букачев, 84), Соболев

Предупреждения:

нет - Чуперка, 22

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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