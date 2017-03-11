Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА4 : 0Томь
Хоккей  Авангард0 : 2Ак Барс
Футбол  Рубин0 : 0Оренбург
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург5 : 4 ОТБарыс
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бабаев: Надеюсь, Еременко вернется. В ЦСКА или в другой клуб – сложно сказать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с «Томью» (4:0) ответил на вопросы журналистов.

- Рады, что одержали уверенную победу. Но переоценивать результат по абсолютно понятным причинам я бы не стал. «Томь» играет, по сути, молодежным составом. Но ребята все равно молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не расслабились, продолжали атаковать, старались порадовать зрителей на трибунах. Поэтому идем дальше. И, повторюсь, никаких шапкозакидательских настроений от счета на табло нет. Впереди у нас очень серьезный матч с «Тереком», - говорит Бабаев.

- Игра с «Зенитом» вышла не слишком зрелищной. После сегодняшней победы есть повод для оптимизма?
- Сравнивать сегодняшний матч с игрой против «Зенита» неправильно. У «Томи» много молодежи, неопытных ребят. Было даже немного обидно за них, потому что уровень соперников несопоставим. С «Зенитом» же была, скажем так, лобовая игра. Никто не хотел «умирать», поэтому думал больше о сохранении своих ворот в неприкосновенности. Поэтому это совершенно разные матчи – и по сюжету, и по сопротивлению.

- Недавно состоялось заседание по дисквалифицированному Роману Еременко. Приговор оставили в силе. Что скажете?
- Я и до заседания говорил, что особого оптимизма мы не испытываем. Очень обидно за Романа, за клуб. Но случившееся – уже факт. С этим нужно смириться, идти дальше. Надеюсь, Роман так или иначе найдет в себе силы пережить этот срок, вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, но, к сожалению, попал в тяжелую ситуацию. Всем надо с пониманием к этому отнестись. Заклеймить игрока в такой ситуации легче всего, но он много сделал для клуба и для футбола. Любой человек может оступиться. Главное, чтобы он выдержал это испытание.

Все хорошо, кроме одного. Михаил Борзыкин – о победе ЦСКА

- Когда последний раз общались с ним?
- Точную дату не скажу. Но мы постоянно на связи, ребята тоже его поддерживают, звонят. Он сейчас находится в Финляндии. После апелляции общался с агентом Еременко. Я так понимаю, они планируют обратиться в CAS. Но мое мнение, повторюсь, такое, что особых надежд на то, что ситуация может изменится в лучшую сторону, не питаю. Практика подобного рода дел для нас пессимистична. Не думаю, что CAS сделает послабление.

- Что с контрактом Еременко и ЦСКА?
- Соглашения действует до конца сезона. Так вот совпало, что Романа дисквалифицировали на длительный срок и одновременно с этим у него истекает контракт. Если будет подана апелляция в CAS, то она будет рассмотрена где-то в конце календарного года. Прежде всего, желаем Роману стойкости и сил, чтобы вернуться в футбол. А будет это ЦСКА или другой клуб – сложно сказать.

- Василий Березуцкий приостановил выступление в сборной России. Как к этому отнеслись?
- С пониманием. Считаю, Василий поступил честно. Если он понимает, что в силу возраста и физического состояния не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде, то, наверное, стоит сказать об этом прямо. Но, насколько мне известно, если будет такая необходимость и он будет в состоянии, то он готов помочь и сыграть за сборную

- Сложно будет его заменить в сборной?
- У нас есть другие футболисты. Тот же Васин в ЦСКА. В других команда есть ребята. Думаю, Черчесов найдет правильный вариант.

- Витиньо прогрессирует?
- Сегодня неплохо сыграл. Дело не только в забитом мяче, но и в его игре в целом – много обострял, зарабатывал опасные штрафные. Думаю, он идет по нарастающей. Уверен, настоящего Витиньо мы еще увидим. Главное, что у него большое желание. Это единственное, что нас беспокоило – сложности адаптации и менталитета. А в футбол он играть умеет, это мы и так знали.

ЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весны

- Есть желание сохранить Ионова? Он сегодня сделал дубль.
- Цыплят по осени считают. Давайте дождемся окончания сезона. Сегодня Алексей – молодец. Продуктивно сыграл.

- Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионате страны – голкипер в 161-й раз не пропустил.
- Обойти Яшина – это дорого стоит. Думаю, этот рекорд будет очень долго держаться. В последнее время, что радует, рекорды Акинфеева бьет сам Акинфеев. Уверен, у него впереди много достижений. Он игрок по вратарским меркам молодой.

- Ждете, когда Игорь закроет другой свой рекорд – в ЛЧ?
- Для начала надо попасть туда. А Игорь провел много прекрасных игр в Лиги чемпионов, в том числе и «сухих». Поэтому в этом случае главное участие. Ни для кого не секрет, что с учетом всех реформ, появилась большой разрыв между топ-клубами Европы и другими командами. Но мы очень хотим вернуться.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Васин: «Томь» была, как раненый зверьЗащитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.Роман Бабаев: То, что Акинфеев обошел Яшина, – дорогого стоитГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - о рекордах Акинфеева.Акинфеев не пропускает на протяжении 604 минутВ матче 19-го тура премьер-лиги ЦСКА дома разгромил «Томь» – 4:0. Отметим, что Игорь Акинфеев провел шестой матч чемпионата кряду «на ноль».Роман Бабаев: Березуцкий поступил честноГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - об уходе Березуцкого из сборной России.Все хорошо, кроме одного. Михаил Борзыкин – о победе ЦСКАВсе хорошо, кроме одного. Михаил Борзыкин – о победе ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» рассказывает, как ЦСКА одержал первую победу в официальном матче под руководством Виктора Гончаренко.ЦСКА примет решение по Ионову по окончании сезонаЦСКА примет решение о подписании полноценного соглашения с полузащитником Алексеем Ионовым в конце нынешнего сезона, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.Роман Бабаев: Шансы Еременко на положительное решение в CAS невысокиГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что шансы на положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции отстраненного полузащитника команды Романа Еременко невысоки.Виктор Гончаренко: Молодым игрокам нужно заслужить довериеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).Валерий Петраков: Прогресс есть: с «Ростовом» – шесть мячей пропустили, с ЦСКА – четыреГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков – по итогам матча 19-го тура ЦСКА – «Томь» (4:0).Валерий Петраков: У нас прогресс: В Ростове шесть, в Москве – четыреГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура чемпионата России.ЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весныЦСКА, где молодежь? Что омрачило лучший матч весныЦСКА победил «Томь» в матче, который сложно забыть и легко потерять.Виктор Гончаренко: В целом хорошо сыграли как в атаке, так и в оборонеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России.Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах РоссииГолкипер московского ЦСКА Игорь Акинфиев в матче 19-го тура РФПЛ против «Томи» побил рекорд вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных мячей в чемпионатах страны.ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Томи»ЦСКА дома одержал крупную победу над «Томью» (4:0) в 19-м туре чемпионата России.Игнашевич сравнялся с Семаком по количеству матчей в чемпионатах РоссииЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич, вышедший сегодня в стартовом составе армейцев на встречу 19-го тура РФПЛ с «Томью», сравнялся по количеству матчей в чемпионатах России с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.ЦСКА – «Томь» - 4:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Томью».Александр Бубнов: ЦСКА уступает сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Томь».Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)Потеря «Спартака», язык Дзюбы и заявление Березуцкого. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилец«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилецНападающий «Тосно» Антон Заболотный не ушел в команду топ-8 РФПЛ, чтобы стать первым в ФНЛ и точно сыграть с родным ЦСКА на новом стадионе.Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной РоссииРоссийский футбольный союз сообщил о том, что защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную сборную страны по согласованию с тренерским штабом команды.
Футбол
Роман Бабаев: Шансы Еременко на положительное решение в CAS невысоки
Футбол
«Молодежка» «Спартака» разгромила сверстников из «Анжи», забив девять мячей
Футбол
Виктор Гончаренко: Молодым игрокам нужно заслужить доверие
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости