Бабаев: Надеюсь, Еременко вернется. В ЦСКА или в другой клуб – сложно сказать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с «Томью» (4:0) ответил на вопросы журналистов.

- Рады, что одержали уверенную победу. Но переоценивать результат по абсолютно понятным причинам я бы не стал. «Томь» играет, по сути, молодежным составом. Но ребята все равно молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не расслабились, продолжали атаковать, старались порадовать зрителей на трибунах. Поэтому идем дальше. И, повторюсь, никаких шапкозакидательс ких настроений от счета на табло нет. Впереди у нас очень серьезный матч с «Тереком», - говорит Бабаев.

- Игра с «Зенитом» вышла не слишком зрелищной. После сегодняшней победы есть повод для оптимизма?

- Сравнивать сегодняшний матч с игрой против «Зенита» неправильно. У «Томи» много молодежи, неопытных ребят. Было даже немного обидно за них, потому что уровень соперников несопоставим. С «Зенитом» же была, скажем так, лобовая игра. Никто не хотел «умирать», поэтому думал больше о сохранении своих ворот в неприкосновеннос ти. Поэтому это совершенно разные матчи – и по сюжету, и по сопротивлению.

- Недавно состоялось заседание по дисквалифицирова нному Роману Еременко. Приговор оставили в силе. Что скажете?

- Я и до заседания говорил, что особого оптимизма мы не испытываем. Очень обидно за Романа, за клуб. Но случившееся – уже факт. С этим нужно смириться, идти дальше. Надеюсь, Роман так или иначе найдет в себе силы пережить этот срок, вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, но, к сожалению, попал в тяжелую ситуацию. Всем надо с пониманием к этому отнестись. Заклеймить игрока в такой ситуации легче всего, но он много сделал для клуба и для футбола. Любой человек может оступиться. Главное, чтобы он выдержал это испытание.

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- Когда последний раз общались с ним?

- Точную дату не скажу. Но мы постоянно на связи, ребята тоже его поддерживают, звонят. Он сейчас находится в Финляндии. После апелляции общался с агентом Еременко. Я так понимаю, они планируют обратиться в CAS. Но мое мнение, повторюсь, такое, что особых надежд на то, что ситуация может изменится в лучшую сторону, не питаю. Практика подобного рода дел для нас пессимистична. Не думаю, что CAS сделает послабление.

- Что с контрактом Еременко и ЦСКА?

- Соглашения действует до конца сезона. Так вот совпало, что Романа дисквалифицирова ли на длительный срок и одновременно с этим у него истекает контракт. Если будет подана апелляция в CAS, то она будет рассмотрена где-то в конце календарного года. Прежде всего, желаем Роману стойкости и сил, чтобы вернуться в футбол. А будет это ЦСКА или другой клуб – сложно сказать.

- Василий Березуцкий приостановил выступление в сборной России. Как к этому отнеслись?

- С пониманием. Считаю, Василий поступил честно. Если он понимает, что в силу возраста и физического состояния не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде, то, наверное, стоит сказать об этом прямо. Но, насколько мне известно, если будет такая необходимость и он будет в состоянии, то он готов помочь и сыграть за сборную

- Сложно будет его заменить в сборной?

- У нас есть другие футболисты. Тот же Васин в ЦСКА. В других команда есть ребята. Думаю, Черчесов найдет правильный вариант.

- Витиньо прогрессирует?

- Сегодня неплохо сыграл. Дело не только в забитом мяче, но и в его игре в целом – много обострял, зарабатывал опасные штрафные. Думаю, он идет по нарастающей. Уверен, настоящего Витиньо мы еще увидим. Главное, что у него большое желание. Это единственное, что нас беспокоило – сложности адаптации и менталитета. А в футбол он играть умеет, это мы и так знали.

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- Есть желание сохранить Ионова? Он сегодня сделал дубль.

- Цыплят по осени считают. Давайте дождемся окончания сезона. Сегодня Алексей – молодец. Продуктивно сыграл.

- Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионате страны – голкипер в 161-й раз не пропустил.

- Обойти Яшина – это дорого стоит. Думаю, этот рекорд будет очень долго держаться. В последнее время, что радует, рекорды Акинфеева бьет сам Акинфеев. Уверен, у него впереди много достижений. Он игрок по вратарским меркам молодой.

- Ждете, когда Игорь закроет другой свой рекорд – в ЛЧ?

- Для начала надо попасть туда. А Игорь провел много прекрасных игр в Лиги чемпионов, в том числе и «сухих». Поэтому в этом случае главное участие. Ни для кого не секрет, что с учетом всех реформ, появилась большой разрыв между топ-клубами Европы и другими командами. Но мы очень хотим вернуться.