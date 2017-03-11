Класс бьет порядок. «Магнитка» и «Барыс» сыграли в догонялки

Впервые в серии с «Магниткой» «Барыс» вел по ходу матча, но победить «сталеваров» команде из Астаны вновь оказалось не по силам. В составе уральцев хет-триком отметился лучший бомбардир текущего плей-офф Данис Зарипов, а победную точку в овертайме поставил Ярослав Косов.

– Если мы прошли в следующий раунд, настроены биться и проходить дальше. Иначе зачем все это? – сказал после первого матча в Магнитогорске главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец.

И в подтверждение этих слов перетряхнул линию обороны перед второй игрой. Больше всех досталось Роману Савченко. Он был на льду, когда «Магнитка» забивала три гола из четырех, и с показателем «-2» был сослан в запас. Вместо него в защите появился молодой Роман Рачинский, который занял место седьмого игрока обороны.

Пока «Барыс» пытается собрать «фулл-хаус» во второй линии, тренерский штаб «Металлурга» уверенно выкладывает на стол «флеш-рояль» в атаке. В состав вернулся Сергей Мозякин, а ведь без него «сталевары» смогли забить четыре раза! К слову, это изменение стало не единственным в составе «Магнитки». Вне заявки оказались братья Казионовы, зато Богдан Потехин получил возможность дебютировать в Кубке Гагарина-2017.

Поддержать «Барыс» прибывает автобус с фанатами – ко второй игре полуфинала им все-таки удалось добраться до Магнитогорска. Полсотни фанатов занимают места в гостевом секторе, заряжая традиционное: «Мы приехали, чтобы победить».

«Не тут-то было»! – заявляет первое звено «Магнитки». Коварж пасом из-за своих ворот (!) находит на острие атаки Зарипова. В фирменном «кошачьем» стиле 25-й номер «Магнитки» отправляется пробивать импровизированный буллит. И в привычной манере «раздевает» Карлссона: показал, убрал, завел. 1:0!

Разъяренный провальным стартом «Барыс», мчит отыгрываться. 12:7 – практически вдвое чаще в стартовой 20-минутке гости бросают в створ. Но Кошечкин – стена. Окрыленный шат-аутом в стартовой встрече, вратарь «Магнитки» намерен продлить сухую серию по максимуму. И ему это удается – несколько спасений однозначно попадут в топ-сейвов недели!

После перерыва на «Магнитку» обрушивается ледяной душ. «Барыс» играет в большинстве, после броска Старченко шайба рикошетит от черенка Осалы обратно на крюк 48-му номеру. Тот не промахивается по пустым воротам – мгновением раньше Кошечкин переместился на пас к другому углу. 1:1.

На экваторе встречи Антипин завершает проход по правому краю навесом посылает снаряд в сторону ворот и удивляет Карлссона – голкипер пытается выудить шайбу, которая скачет, что горячая картошка в детской игре, но она все-таки перепрыгивает ленточку. Это подтверждают и арбитры после видеопросмотра – 2:1.

С ног на голову игру ставит момент на 33-й минуты: Баркер фолит на Тимкине, но «сталевары» столь рьяно хотят реализовать отложенный штраф, что играют вшестером, когда Кошечкин еще не покинул лед. В итоге – вместо большинства – игра в формате «4 на 4», в итоге которой в воротах «Металлурга» дважды горит красный свет. Доус демонстрирует снайперскую точность, а следом Сен-Пьер дорабатывает с добивания. И впервые в серии «Магнитка» начинает третий период в роли догоняющей – 2:3.

– Заря! Заря! Заря! – разносится по стадиону песня группы «Любе». В Магнитогорске – это фирменный знак того, что забил Данис Зарипов.

А в этот вечер он еще и заставил выбросить на лед несколько десятков бейсболок, хет-трик, и «Металлург» – снова на коне. Чем не повод расстаться с головным убором?

Но ведь и казахстанские «барсы» впервые почувствовали чемпионскую кровь. Доус за пару минут до сирены спасает своих, переводя выяснение отношений в овертайм.

И тут уральцы буквально растаптывают «Барыс». Кто поставит точку? Мозякин, перед которым пустой угол ворот? Семин, убегающий один на один? Как бы не так: Косов, который замыкает классический поперечный пас Тимкина и заставляет Арену «Металлург» бесноваться от счастья. Это и называется – победа на классе! Его у «Магнитки», которая давно перестала быть командой одного звена, очевидно больше.