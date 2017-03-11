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Голов, Благо, не было. «Рубин» и «Оренбург» сыграли самый унылый матч весны

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Голов, Благо, не было. «Рубин» и «Оренбург» сыграли самый унылый матч весны
Источник: ФК «Рубин»

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в рамках 19-го тура РФПЛ. Каким оказалось прощание со стадионом «Центральный» – в репортаже «Советского спорта».

Отсутствие диспетчера

В «Рубине» все еще отсутствует главный придумщик. Канунников или Жемалетдинов на эту роль не подходят, хотя по позиции зачастую именно они оказываются на позиции десятки. Поэтому игрокам атаки остается ждать интересного паса от М'Вила или кого-то из защитников. На поле в первой половине игры явно не хватает Карадениза или Лестьенна.

Та же история у «Оренбурга». Команда Роберта Евдокимова – сугубо контратакующая. Возможно, при таком тактическом подходе фантазер в составе и не нужен, либо его роль исполняет Благо, отличавшийся креативной мыслью весьма редко. Но татуированный болгарин, как только он оказывается с мячом, моментально переводит снаряд на Дюриша, а там уж как получится.

Фланговая игра как идеал

Что «Рубин», что «Оренбург» стараются атаковать одинаково – при помощи флангов. И если хозяева могут рассчитывать на классовое превосходство при атаке с краю, то гостям остается уповать лишь скорость и точность передач.

Ужасное качество поля не позволяет командам играть в мелкий пас, комбинировать с мячом внизу, поэтому они во многом действуют от противного – как можно проще, чтобы ошибки не становились фатальными.

«Стандартный» подход

План Б для обоих коллективов – удачная игра при стандартах. К дополнительным возможностям забить «Оренбург» прибег на 29-й минуте – опасный удар Дюриша –, а «Рубин» пару минут спустя – едва не отличился Жонатас. При столь унылом течении обстоятельств пробить издали для команд за счастье. Но в первом тайме единственный такой удар совершил только вышеупомянутый Жонатас. И попал в Кержакова.

Не силой, так хитростью

Во втором тайме главной тактической новинкой стала свободная позиция Григорьева, который то и дело смещался с фланга в центр, Максим стал опасен не только при прострелах, но и в единоличных проходах, а его передача на Дюриша едва не привела к голу. Хоть какая-то искорка вспыхнула у гостей. Хозяевам о таком стоит только мечтать.

Хитрых манипуляций в составе «Рубина» во втором тайме так и не случилось. Обыденно на поле вместо Камболова появился Цакташ, столь же обыденно Ткачука сменил Карадениз. В целом, предсказуемые замены Хави Грасии подтверждают предсказуемую игру его подопечных. Единственное светлое пятно в игре казанцев во втором тайме – финальный, пусть безголевой, но волевой, пятиминутный навал на владения Кержакова.

«Рубин» и «Оренбург» голов не забили не потому что не смогли. А потому что не захотели. Главным образом соперники в течение всего матча лишали друг друга явных возможностей отличиться, забыв о главной задаче – постараться забить. Но идея не пропустить ни при каких обстоятельствах стала главным лейтмотивом этой встречи.

Таким образом, рыхлый газон «Центрального» подарил публике рыхлый футбол в исполнении двух рыхлых по конструктиву команд. Не более.

Туманные перспективы

На рыхлом поле обычно принято что-то сеять. Но посеяно ли что-то в казанском клубе, сказать сложно. Если «Оренбург», исходя из финансовых возможностей и первого опыта игры в РФПЛ, комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы, то «Рубин», как двукратного чемпиона страны, подобное положение дел устраивать не должно.

Прощание с со стадионом «Центральный», где не могли победить «Интер», «Барселона», получилось блеклым. Будет ли праздник футбола в матче с «Зенитом» на «Казань Арене» – увидим 30 марта.

Матч

Рубин - Оренбург - 0:0

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Мвила, Ткачук (Карадениз, 68), Камболов (Цакташ, 66), Канунников, Жонатас, Жемалетдинов

Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Воробьёв (Драгун, 83), Георгиев, Афонин, Коронов, Сиваков, Григорьев, Дюриш (Саная, 89)

Предупреждения:

Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90 - Дюриш, 61; Малых, 75; Афонин, 78

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

11 марта 16:30, Центральный, Текстовая трансляция

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