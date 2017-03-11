«Не всегда – в одну калитку». Что говорили после матча «Магнитки» и «Барыса»

В стане «сталеваров» отмечали, что не нужно терять концентрации, а также поправить прицел. Астанчане же сетовали на обидное поражение.

«Металлургу» эта победа далась тяжелее, чем все прежние в плей-офф. Это ощущается у раздевалки победителей. Данис Зарипов, автор хет-трика, возглавляющий кубковую бомбардирскую гонку, вежливо отказывает: давайте после серии. Стесняется и Ярослав Косов, автор победного гола в овертайме – он привык доказывать делом, а не распыляться на слова. Что тоже похвально, с другой стороны.

Класс бьет порядок. «Магнитка» и «Барыс» сыграли в догонялки

– Говорите, много мимо створа шло сегодня? – смеется Евгений Тимкин – именно он выдал шикарный пас на Косова в дополнительной 20-минутке. – Да, мы заметили. Надо попадать, соглашусь. Исправимся перед следующими матчами!

– Игра, конечно, складывалась тяжеловато – провалили второй период. Но в итоге победа, так что все хорошо.

– Сегодня «Барыс» был другим, нежели в первом матче? В чем больше всего изменилась команда Астаны за эти два дня?

– Наверняка они переосмыслили какие-то моменты, посмотрели видео, лезли на ворота. Изменилась команда, я согласен. Это плей-офф.

– Бросилось в глаза, что соперник изменил игру в обороне. Это как-то ощущалось для вас конкретно, как для нападающего?

– Сегодня было потяжелее прорваться к воротам, много блокированных бросков.

– «Металлург» крайне неудачно сыграл вторую треть матча. Что случилось с командой во втором периоде и что говорили тренеры перед третьим периодом?

– Потеряли где-то концентрацию, где-то хотели побольше забить, но вместо этого получили сами. Надо учесть эти ошибки в следующих матчах, и больше их не повторять!

– Тяжело ли психологически пропускать шайбы за пару минут до финальной сирены?

– Естественно. И неприятно. Но это хоккей и надо играть с первой до последней секунды. Хорошо, что выиграли в овертайме.

– Хорошая игра уровня плей-офф, – отмечает на пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. – Давненько мы не видели овертаймов. Сегодня для нас был первый. Готовимся дальше.

– Почему «Металлург», хорошо отыграв в первом периоде, сник во втором? Что случилось?

– Это плей-офф. Мы так привыкли в одну калитку? Давайте тоже понимать – хорошая команда играет против нас. Может быть, забыли с прошлого года, как все было в одну шайбу.

– После первого матча вы сказали, что «Барыс» где-то недоработал, например, в атаке, – напоминают Эдуарду Занковцу журналисты. – Сегодня довольны атакой? Четыре гола забили.

– Я говорил, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу, – поправляет репортеров главный тренер «Барыса». – Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов.

– Что скажете в целом об этом матче?

– Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм.

– Сегодня у вашего коллеги Евгения Корешкова, знакомого магнитогорской публике, день рождения. Сделать ему подарок – это был дополнительный стимул для команды?

– Командой мы его конечно поздравили, но, конечно, не умаляя заслуг именинников – вряд ли во время игры об этом кто-то думал. Команда играла на результат в первую очередь.