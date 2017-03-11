«Не всегда – в одну калитку». Что говорили после матча «Магнитки» и «Барыса»
В стане «сталеваров» отмечали, что не нужно терять концентрации, а также поправить прицел. Астанчане же сетовали на обидное поражение.
«Металлургу» эта победа далась тяжелее, чем все прежние в плей-офф. Это ощущается у раздевалки победителей. Данис Зарипов, автор хет-трика, возглавляющий кубковую бомбардирскую гонку, вежливо отказывает: давайте после серии. Стесняется и Ярослав Косов, автор победного гола в овертайме – он привык доказывать делом, а не распыляться на слова. Что тоже похвально, с другой стороны.
Класс бьет порядок. «Магнитка» и «Барыс» сыграли в догонялки
– Говорите, много мимо створа шло сегодня? – смеется Евгений Тимкин – именно он выдал шикарный пас на Косова в дополнительной 20-минутке. – Да, мы заметили. Надо попадать, соглашусь. Исправимся перед следующими матчами!
– Игра, конечно, складывалась тяжеловато – провалили второй период. Но в итоге победа, так что все хорошо.
– Сегодня «Барыс» был другим, нежели в первом матче? В чем больше всего изменилась
команда Астаны за эти два дня?
– Наверняка они переосмыслили какие-то моменты, посмотрели видео, лезли на ворота. Изменилась команда, я согласен. Это плей-офф.
– Бросилось в глаза, что соперник
изменил игру в обороне. Это как-то ощущалось для вас конкретно, как для
нападающего?
– Сегодня было потяжелее прорваться к воротам, много блокированных бросков.
– «Металлург» крайне неудачно сыграл
вторую треть матча. Что случилось с командой во втором периоде и что говорили
тренеры перед третьим периодом?
– Потеряли где-то концентрацию, где-то хотели побольше забить, но вместо этого получили сами. Надо учесть эти ошибки в следующих матчах, и больше их не повторять!
– Тяжело ли психологически пропускать
шайбы за пару минут до финальной сирены?
– Естественно. И неприятно. Но это хоккей и надо играть с первой до последней секунды. Хорошо, что выиграли в овертайме.
– Хорошая игра уровня плей-офф, – отмечает на пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. – Давненько мы не видели овертаймов. Сегодня для нас был первый. Готовимся дальше.
– Почему «Металлург», хорошо отыграв в
первом периоде, сник во втором? Что случилось?
– Это плей-офф. Мы так привыкли в одну калитку? Давайте тоже понимать – хорошая команда играет против нас. Может быть, забыли с прошлого года, как все было в одну шайбу.
– После первого матча вы сказали, что «Барыс» где-то недоработал, например, в атаке, – напоминают Эдуарду Занковцу журналисты. – Сегодня довольны атакой? Четыре гола забили.
– Я говорил, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу, – поправляет репортеров главный тренер «Барыса». – Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов.
– Что скажете в целом об этом матче?
– Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм.
– Сегодня у вашего коллеги Евгения
Корешкова, знакомого магнитогорской публике, день рождения. Сделать ему подарок
– это был дополнительный стимул для команды?
– Командой мы его конечно поздравили, но, конечно, не умаляя заслуг именинников – вряд ли во время игры об этом кто-то думал. Команда играла на результат в первую очередь.
Матч
Металлург Мг - Барыс - 5:4 О.Т. (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)
Голы:
Зарипов (Коварж), 4:26 (1:0). Старченко (Баркер, Иванов), 20:47 (1:1 - бол.). Антипин (Мозякин, Коварж), 31:24 (2:1). Доус 33:16 (2:2). Сен-Пьер (Семёнов), 33:51 (2:3). Зарипов (Мозякин, Антипин), 41:48 (3:3 - бол.). Зарипов (Мозякин, Ли), 48:00 (4:3 - бол.). Доус (Баркер), 57:31 (4:4). Косов (Тимкин, Ли), 68:40 (5:4).
Место и дата
11 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция