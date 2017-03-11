Хрустальная крошка. 23-летняя Лаура Дальмайер получит Большой хрустальный глобус

После гонки преследования в Контиолахти, где проходит предпоследний этап Кубка мира, Лаура Дальмайер стала недосягаемой в общем зачете Кубка мира. Большой хрустальный глобус 23-летняя немка получит впервые в карьере. Российским биатлонисткам финский пасьют успеха не принес.

«Лаура – увенчанная славой»

Как вы яхту назовете,

Так она и поплывет!

Назовите геркулесом -

И скомандуйте: Вперед! -

И она без ледореза

Льды на Полюсе пробьет!

Когда 23 года назад в одной немецкой семье родилась девочка, ей дали имя Лаура, что означает «увенчанная лавром». А лавр – это символ славы.

Последние два сезона принесли Лауре Дальмайер огромную славу. Учитывая ее детский для биатлона возраст (23 года) и невероятную стабильность – то ли еще будет.

В начале этого сезона казалось, что интрига в борьбе за женский хрустальный глобус будет держаться до последнего этапа. Но уже после Контиолахти Лаура Дальмайер стала недосягаема в общем зачете для главной конкурентки Габриэлы Коукаловой.

Серия первых-вторых мест, которую выдала Дальмайер, начиная с этапа в Антхольце, завораживает: ни разу она не опустилась ниже второго места, а в 10-ти из 13 гонок у нее была золотая медаль. Космос!

В этот отрезок вписался, конечно же, и чемпионат мира, где Лаура установила рекорд, завоевав пять золотых медалей. Только лишь в спринте в Хохфильцене-2017 у нее было серебро.

Вообще самое ужасное место у Лауры в этом сезоне – седьмое. «Несчастье» произошло в декабре в гонке преследования. Еще трижды раза у нее были четвертые места, а на всех остальных стартах ее ждали исключительно пьедесталы.

Чтобы воспеть эти подвиги Лауры, нужно как минимум перо Петрарки. Именно – перо, поскольку воспевать при помощи клавиатуры – это, конечно, немного не то.

Лаура Дальмайер станет великой биатлонисткой. Пока ее еще так не называют, поскольку слишком молода и у нее нет олимпийских побед. Но они, безусловно, будут. Остался год.

Пока Лаура стесняется, когда ее сравнивают с титулованной соотечественнице й Магдаленой Нойнер. Но скоро придется стесняться Магдалене, если ее продолжат называть великой при живой-то Дальмайер.

Что помогает Лауре? Помимо природного таланта, который необходимо правильно развить, -- еще и спортивное детство, и нынешние увлечения. Прежде всего – альпинизм. Что для этой девушки знаменитая гора-стена на трассе в Контиолахти, если Лаура на каникулах пляжному отдыху предпочитает восхождение на Эльбрус и другие вершины.

Все после финиша говорили про эту гору. Лаура, кажется, ее не заметила. Выиграла 10-ю личную гонку в сезоне и забронировала за собой главный приз Кубка мира.

Виролайнен обошла Слепцову в тотале

Российские спортсменки в тотале имеют совсем невзрачные позиции. Долгое время державшаяся в десятке Татьяна Акимова из-за последних неудач была оттуда вытеснена. Остальных следует искать в пятом десятке тотала и ниже.

В этом, впрочем, нет ничего удивительного. Женская команда проводит странный и сумбурный сезон. Ставка на опыт не сыграла, молодежь привлекалась урывками, светлые пятна можно пересчитать на пальцах одной руки.

Вот таким светлым пятном стало выступление в Конитолахти Дарьи Виролайнен – самой обсуждаемой биатлонистки прошлого сезона. В этом году Виролайнен в команду не попадала, а после того, как она победила в общем зачете Кубка IBU, ее вызвали в первую сборную, и она сходу стала четвертой в спринте.

По сути это была настоящая сенсация. Но сегодня гонку с четырьмя рубежами ей не удалось пройти так же успешно. Тем не менее за два старта Виролайнен обошла в общем зачете Светлану Слепцову, которая провела в сборной пять этапов, включая чемпионат мира и предолимпийскую неделю.

Кубок мира

Контиолахти (Финляндия)

Женщины

Гонка преследования. 10 км

Текстовая трансляция

1 (2). Лаура Дальмайер (Германия) – 29.54,4 (0+1+0+0=1)

2 (9). Мари Дорен-Абер (Франция) – отставание 16,5 (1+0+0+1=2)

3 (6). Лиза Витоцци (Италия) –+19,9 (0+1+0+0=1)

4 (3). Дарья Домрачева (Белоруссия) – +21,9 (2+1+0+0=3)

5 (37). Паулина Фиалкова (Словакия) – +23,9 (0+0+0+0=0)

6 (29). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +27,8 (0+0+0+0=0)

7 (33). Ирина Варвинец (Украина) – +32,6 (0+0+0+0=0)

8 (7). Селия Аймонье (Франция) – +38,1 (0+0+1+1=2)

9 (8) . Анаис Шевалье (Франция) – +39,0 (0+0+0+0=0)

10 (13). Габриэла Коукалова (Чехия) – +44,8 (0+0+0+2=2)

...15 (1). Тириль Экхофф (Норвегия) – +1.12,0 (1+1+2+2=6)

...17 (4). Дарья Виролайнен (Россия) – +1.19,3 (0+1+1+1=3)

...19 (24). Ирина Старых (Россия) – +1.38,6 (0+1+1+1=3)

...32 (40). Ирина Услугина (Россия) – +2.12,9 (0+0+0+1=1)

...38 (58). Виктория Сливко (Россия) – 2.51,3 (0+1+0+0=1)

...42 (23). Екатерина Шумилова (Россия) – +3.21.5 (2+0+1+1=4)