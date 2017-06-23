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Стадион, который круче арены на Крестовском. Тут тренировался Криштиану Роналду

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Одна из тренировочных площадок Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 – «Турбостроитель». «Советский спорт» рассказывает, почему он круче стадиона на Крестовском.

О существовании стадиона «Турбостроитель», который попал в список тренировочных площадок к чемпионату мира-2018, многие даже не знали. Он находится в спальном Красногвардейском районе Петербурга и, честно говоря, в последние годы на стадион был похож очень отдаленно.

Апрель 2016-го
Апрель 2016-гоФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Фотография сделана год назад. По дорожкам гуляют женщины с колясками, бабушки обсуждают свои дела. Они пока даже не представляют, что скоро здесь будет тренироваться одна из футбольных сборных. Но вообразить здесь Криштиану Роналду весьма проблематично.

Стадион с двух сторон окружен домами: с одной – на улице Александра Ульянова – красивые здания в стиле сталинского неоклассицизма, с другой – по Шепетовской улице – пятиэтажные хрущевки. Оттуда наблюдать за тренировками команд будет одно удовольствие, но отправить тренироваться лучшие сборные мира в Красногвардейский район Петербурга решили не сразу.

Здесь когда-то были ворота стадиона «Турбостроитель». Апрель 2016-го
Здесь когда-то были ворота стадиона «Турбостроитель». Апрель 2016-гоФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Сначала в качестве одной из тренировочных площадок предлагали легендарный и удобный расположением стадион «Динамо»на Крестовском острове. Но в 2015 году общество «Динамо» отказалось финансировать дополнительное строительство за счет собственных средств. Городские власти нашли альтернативу: «Турбостроитель» находится в городской собственности, а расходы на реконструкцию предложили поделить пополам между федеральным и городским бюджетом. Правда, в июне 2015-го предполагалось, что на работы потратят 134,37 млн рублей, а контракт в итоге заключили на 367 млн.

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Строительство без договора

Строительство нового «Турбостроителя» – история отдельная. Несмотря на то, что о выборе стадиона тренировочной площадкой стало известно еще в конце 2015-го, работы начались только в сентябре 2016-го. Причем на объект компания «ГидроПромСтрой» вышла без заключенного контракта: иначе сроки были бы сорваны.

С «ГидроПромСтроем» в Петербурге уже работали: петербургский филиал компании строил Многопрофильную клинику Военной медицинской академии, работал на участках Западного скоростного диаметра. А вообще организация зарегистрирована в Севастополе и ведет деятельность по всей России.

Генподрядчиком ее выбрали только в ноябре 2016-го. В это же время, кстати, крымскую компанию определили генподрядчиком и на другую тренировочную площадку к ЧМ-2018 – в Ломоносове.

Во втором случае не обошлось без проблем: до заключительного этапа конкурса допустили только «ГидроПромСтрой», три другие компании отсеяли по формальным признакам. Простой пример: в техническом задании указано, что напряжение питания блока должно составлять от 10 до 30 Вольт. В заявке претендент указывает 20 Вольт. Ее отклоняют из-за того, что указан не промежуток.

Среди кандидатов была компания «Трансепт групп», 75% которой принадлежит Борису Ротенбергу. «Трансепт групп» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой отменить результат конкурса на реконструкцию стадиона в Ломоносове. УФАС признала, что процедура была нарушена, но отметила: нарушение не оказало существенного влияния на процедуру аукциона в целом. Так «ГидроПромСтрой» стал обладателем двух контрактов по реконструкции площадок к чемпионату мира – ломоносовского «Спартака» и «Турбостроителя».

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Две легенды «Зенита» – с «Турбостроителя»

У «Турбостроителя» богатая история. Спортивный комплекс открыли в середине 1950-х как часть инфраструктуры Ленинградского металлического завода – для массовых занятий спортом: два футбольных поля, площадки для волейбола и баскетбола, трибуны на 5000 зрителей. Внутри – залы для бокса, борьбы, волейбола, баскетбола, гимнастики. А зимой открывали каток для всех желающих.

В 1990-е здесь даже петербургский «Зенит» провел две игры! Домашнюю против ижевского «Зенита»и гостевую – с местным «Локомотивом». Стадион оказался счастливым: дважды «Зенит» выиграл. Фотографии с того матча, к сожалению, не сохранились.

В 1992-м футбольный клуб «Турбостроитель» арендовал площадку у ЛМЗ. До 2003 года здесь занимались ребята из детских школ. В числе воспитанников «Турбостроителя» – Игорь Денисов и Алексей Игонин.

Когда у клуба закончились деньги, площадка стала приходить в запустение. Шанс на реконструкцию появился, когда «Газпром» планировал возвести в этом районе «Охта-Центр». Но башня переехала в Лахту, и реконструкция снова отменилась. Как оказалось, до 2017 года.

После того как пройдут все международные соревнования, комплекс планируют передать СДЮСШОР «Зенит», а также здесь позволят заниматься футболистам ДЮСШ №2 Красногвардейского района.

Апрель вместо декабря

До старта Кубка конфедераций меньше трех месяцев, а на информационном щите пугающая надпись: окончание работ – 27 декабря 2017 года. Эта дата – формальность, работы завершат в апреле. Чтобы на площадке появилось поле – по требованию ФИФА, оно должно быть натуральным – траву нужно посадить к 30 апреля.

Уже смонтирован обогрев поля, система заполнена водой: прогрев не нужен из-за плюсовой температуры. В нее зальют этиленгликоль, когда уложат газон. И это тоже произойдет скоро: после того, как уложат верхний слой поля – песок вперемешку с гумусом, компания «КвинсИнтернешэнл» займется его рекультивацией. А уже после 10 апреля можно будет стелить газон.

Строительство стадиона «Турбостроитель». Апрель 2017-го
Строительство стадиона «Турбостроитель». Апрель 2017-го

Работы на стадионе на 80-90% завершили к апрелю. Основные объекты возвели за пару месяцев до Кубка конфедераций: корпус с раздевалками команд плюс здание с конференц-залом и буфетом. По словам начальника участка, на объекте тогда трудились 250-300 человек – это действительно много.

За четыре с половиной месяца здесь с нуля появился целый спортивный комплекс. Никаких увеличений смет, переносов сроков. Контрпример стадиону на Крестовском скромный, но он в Петербурге теперь есть.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

23 июня здесь тренировалась сборная Португалии: с игроком «Барселоны» Андре Гомешем, защитником «Реала» Пепе и просто главной звездой футбольного лета Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду на стадионе «Турбостроитель». И это не сон (видео)

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