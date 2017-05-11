«Попало с поцелуем» – не пройдет!» Как чемпион мира из ФНЛ помогает футболистам
Дмитрий
Кортава из «Нефтехимика» не играл в премьер-лиге, но выделился вне
футбольного поля – создал группу с советами для футболистов. Мы выяснили, как
тяжелая травма мотивировала нападающего последней команды ФНЛ тратить свободное
время на советы коллегам, и узнали, что за клуб должен ему больше остальных.
«На просмотрах говорили: «О, это же ты создал группу»
Страница «Дела футбольные» существует в социальной сети «ВКонтакте» с января 2015-го, за два года на нее подписались больше семи тысяч человек. Неплохо для
сообщества, в котором только полезная информация для футболистов и никаких
картинок с котиками.
– Народ приходил по принципу сарафанного радио между
футболистами ФНЛ и второй лиги, – вспоминает Дмитрий Кортава. – Группа для тех
ребят, которые хотят пробиться выше, им нужны знания.
Три года назад Дмитрий получил травму, выступая за
«Факел». Два врача определили повреждение крестообразной связки колена. Форвард
не смирился и пошел на третье обследование: добрался до врача сборной России
Эдуарда Безуглова, и он успокоил – разрыва крестов нет. Кортава поехал на
процедуры в Москву и понял, что большинство футболистов его уровня даже не
знают о новых методах восстановления и тренировок.
– Когда поработал с лучшими специалистами России, понимаешь: все, чем занимаешься ты и твои друзья – древний век, – для игрока ФНЛ методы топ-врачей страны были чуть ли не революцией. – Мне захотелось передать эти знания. Информация в интернете есть, но в одном месте ее не найти. Поэтому я создал «Дела футбольные».
Кортава проходил восстановление у Марии Буровой, которая на тот момент была директором центра «Локомед». Там же осенью 2015-го поддерживал форму Александр Кержаков, отторгнутый Андре Виллаш-Боашем. С зимы этого года Бурова работает в тренерском штабе «Уфы» у Сергея Семака.
Кроме группы у «Дел футбольных» есть и сайт Footballcase.ru. Здесь те же полезные советы: не только
для футболистов, но и для тех, кто хочет стать тренером или спортивным
менеджером.
– Первое время я все делал для себя, это было как
хобби – занимался группой в свободное время на сборах. Потом друзья
заинтересовались, подкидывали информацию. Теперь мы вместе с друзьями, которые
мне помогают, на новый уровень стремимся. Скоро выпустим очень хорошую вещь, –
интригует Кортава. Но не признается, что именно задумал. Говорит, пока надо
оставить в секрете. – За все время ни одного плохого отзыва о группе не слышал.
Меня даже несколько раз на просмотрах узнавали: «О, это же ты создал группу».
«И в ФНЛ есть крутые вещи, только надо подавать«
– Чтобы что-то рассказывать, это должна твоя
«проблема», – объясняет Кортава. – У людей из премьер-лиги все хорошо, им это
неинтересно. Дело в заинтересованности. В ФНЛ тоже есть крутые вещи, это только
надо подавать. Человеку, к сожалению, больше интересно, что происходит в
«Ювентусе», а не в «СКА-Хабаровске». Хотя и в Хабаровске может быть спец уровня
«Ювентуса».
– В некоторых городах же население, например – полмиллиона,
и там одна спортивная команда, – продолжает Дмитрий с непониманием и даже
возмущением. – Отличная возможность развивать маркетинг, но людям это не нужно.
Они получают деньги из госбюджета, никто не просит отбить эти средства.
В ноябре в группе появился пост «Пять вещей, которые
хотелось бы изменить в российском футболе». Такую тему Кортаве подкинули его
друзья. Один из пунктов – найти финансирование для 30 команд РФПЛ и ФНЛ: профессиональные
клубы должны искать частных спонсоров.
–
В ваших предыдущих командах, которые скорее держались на региональных бюджетах,
приходилось выживать?
– В основном и выживали (смеется)! Все говорят только о тех, кто в РФПЛ зарабатывает по два миллиона евро в год. А про то, что в ФНЛ и ПФЛ 40 тысяч в месяц платят с задержками, молчат. Я и сам в такой ситуации был: жду, когда «Луч» погасит долги, – говорил футболист зимой 2017-го.
Дмитрий Кортава – как «Матч ТВ»: постоянно запускает
и новые форматы. Например, в ноябре провел первую видеоконференцию. Причем он
обязательно слушает своих читателей-зрителей: сначала провел опрос о том, на
какую тему провести эфир. Потом, как и обещал, целый час отвечал на вопросы.
«Нефтехимик» Кортавы закончил осеннюю часть сезона последней командой ФНЛ. К весеннему этапу нижнекамцы сменили главного тренера, но не улучшили положение и после поражения от «Тосно» гарантировали себе вылет во второй дивизион, а соперник вышел в премьер-лигу. Сам Дмитрий за 18 матчей ни разу не забил. Но в этом и парадокс: не самый выдающийся футболист действительно делает для коллег и для продвижения низших футбольных лиг больше клубов самих этих лиг. Правда, его активность в группе по ходу первенства снизилась, но теперь, когда судьба его команды понятна, можно и реализовать свои задумки.
Матч, в котором «Тосно» стало командой РФПЛ, а «Нефтехимик» вылетел в ПФЛ (фото)
Как игрок ФНЛ стал чемпионом мира
В
2016-м Кортава выступил на чемпионате мира среди непризнанных государств
за сборную Абхазии и стал победителем. Турнир провели в Сухуме и Гаграх, на нем
сыграли 12 команд, в том числе Лапландия, Западная Армения. В полуфинале и
финале Абхазия выиграла у Северного Кипра и индийского Пенджаба.
– Полный стадион, безумное представление, салют –
организация была на таком уровне, что многие позавидуют! – вспоминает Кортава. –
Треть сборной Абхазии – выступающие в России. Остальные – местные, но они вполне
на уровне ФНЛ. Я многих знаю, кто сильнее профи, но играет в любителях – это
вопрос психологии. Игроку из Абхазии, чтобы засветиться, нужно уехать в Россию
– в команду, которая даст жилье. Некоторым не повезло так сделать или они
просто не остались в России. В Абхазии есть отличные футболисты.
«Отговорки «попало с поцелуем» не проходят!»
В
декабре Дмитрий Кортава опубликовал в «Делах футбольных» большой список
лекарств с пояснениями о том, какие применять можно, а какие – нельзя.
Сформулировано максимально доступно.
– Для лечения простуд можно использовать «Терафлю» и
«Колдрекс» – они находятся под мониторингом, но разрешены.
– Капли в нос «Ринофлуимуцил» – запрещены! Из-за них
Алояна лишили медали ОИ!
Капли «Флуимуцил», «Ксимелин», «Отривин», «Назол» – разрешены.
– «Аскорил» – запрещен.
– «Редуксин» запрещен, «Редуксин-лайт» – разрешен (мало ли кто худеть надумает таким способом).
– Следы наркотиков сохранятся более недели. Отговорки: «я сидел рядом и вдохнул
случайно дым» точно не работают! И истории с «попало в организм с поцелуем,
кальяном» и прочими суперотговорками не проходят!