«Попало с поцелуем» – не пройдет!» Как чемпион мира из ФНЛ помогает футболистам

Дмитрий Кортава из «Нефтехимика» не играл в премьер-лиге, но выделился вне футбольного поля – создал группу с советами для футболистов. Мы выяснили, как тяжелая травма мотивировала нападающего последней команды ФНЛ тратить свободное время на советы коллегам, и узнали, что за клуб должен ему больше остальных.

«На просмотрах говорили: «О, это же ты создал группу»

Страница «Дела футбольные» существует в социальной сети «ВКонтакте» с января 2015-го, за два года на нее подписались больше семи тысяч человек. Неплохо для сообщества, в котором только полезная информация для футболистов и никаких картинок с котиками.

– Народ приходил по принципу сарафанного радио между футболистами ФНЛ и второй лиги, – вспоминает Дмитрий Кортава. – Группа для тех ребят, которые хотят пробиться выше, им нужны знания.

Три года назад Дмитрий получил травму, выступая за «Факел». Два врача определили повреждение крестообразной связки колена. Форвард не смирился и пошел на третье обследование: добрался до врача сборной России Эдуарда Безуглова, и он успокоил – разрыва крестов нет. Кортава поехал на процедуры в Москву и понял, что большинство футболистов его уровня даже не знают о новых методах восстановления и тренировок.

– Когда поработал с лучшими специалистами России, понимаешь: все, чем занимаешься ты и твои друзья – древний век, – для игрока ФНЛ методы топ-врачей страны были чуть ли не революцией. – Мне захотелось передать эти знания. Информация в интернете есть, но в одном месте ее не найти. Поэтому я создал «Дела футбольные».

Кортава проходил восстановление у Марии Буровой, которая на тот момент была директором центра «Локомед». Там же осенью 2015-го поддерживал форму Александр Кержаков, отторгнутый Андре Виллаш-Боашем. С зимы этого года Бурова работает в тренерском штабе «Уфы» у Сергея Семака.

Кроме группы у «Дел футбольных» есть и сайт Footballcase.ru. Здесь те же полезные советы: не только для футболистов, но и для тех, кто хочет стать тренером или спортивным менеджером.

– Первое время я все делал для себя, это было как хобби – занимался группой в свободное время на сборах. Потом друзья заинтересовались, подкидывали информацию. Теперь мы вместе с друзьями, которые мне помогают, на новый уровень стремимся. Скоро выпустим очень хорошую вещь, – интригует Кортава. Но не признается, что именно задумал. Говорит, пока надо оставить в секрете. – За все время ни одного плохого отзыва о группе не слышал. Меня даже несколько раз на просмотрах узнавали: «О, это же ты создал группу».

«И в ФНЛ есть крутые вещи, только надо подавать«

– Чтобы что-то рассказывать, это должна твоя «проблема», – объясняет Кортава. – У людей из премьер-лиги все хорошо, им это неинтересно. Дело в заинтересованности. В ФНЛ тоже есть крутые вещи, это только надо подавать. Человеку, к сожалению, больше интересно, что происходит в «Ювентусе», а не в «СКА-Хабаровске». Хотя и в Хабаровске может быть спец уровня «Ювентуса».

– В некоторых городах же население, например – полмиллиона, и там одна спортивная команда, – продолжает Дмитрий с непониманием и даже возмущением. – Отличная возможность развивать маркетинг, но людям это не нужно. Они получают деньги из госбюджета, никто не просит отбить эти средства.

В ноябре в группе появился пост «Пять вещей, которые хотелось бы изменить в российском футболе». Такую тему Кортаве подкинули его друзья. Один из пунктов – найти финансирование для 30 команд РФПЛ и ФНЛ: профессиональные клубы должны искать частных спонсоров.

– В ваших предыдущих командах, которые скорее держались на региональных бюджетах, приходилось выживать?

– В основном и выживали (смеется)! Все говорят только о тех, кто в РФПЛ зарабатывает по два миллиона евро в год. А про то, что в ФНЛ и ПФЛ 40 тысяч в месяц платят с задержками, молчат. Я и сам в такой ситуации был: жду, когда «Луч» погасит долги, – говорил футболист зимой 2017-го.

Дмитрий Кортава – как «Матч ТВ»: постоянно запускает и новые форматы. Например, в ноябре провел первую видеоконференцию. Причем он обязательно слушает своих читателей-зрителей: сначала провел опрос о том, на какую тему провести эфир. Потом, как и обещал, целый час отвечал на вопросы.

«Нефтехимик» Кортавы закончил осеннюю часть сезона последней командой ФНЛ. К весеннему этапу нижнекамцы сменили главного тренера, но не улучшили положение и после поражения от «Тосно» гарантировали себе вылет во второй дивизион, а соперник вышел в премьер-лигу. Сам Дмитрий за 18 матчей ни разу не забил. Но в этом и парадокс: не самый выдающийся футболист действительно делает для коллег и для продвижения низших футбольных лиг больше клубов самих этих лиг. Правда, его активность в группе по ходу первенства снизилась, но теперь, когда судьба его команды понятна, можно и реализовать свои задумки.

Матч, в котором «Тосно» стало командой РФПЛ, а «Нефтехимик» вылетел в ПФЛ (фото)

Как игрок ФНЛ стал чемпионом мира

В 2016-м Кортава выступил на чемпионате мира среди непризнанных государств за сборную Абхазии и стал победителем. Турнир провели в Сухуме и Гаграх, на нем сыграли 12 команд, в том числе Лапландия, Западная Армения. В полуфинале и финале Абхазия выиграла у Северного Кипра и индийского Пенджаба.

– Полный стадион, безумное представление, салют – организация была на таком уровне, что многие позавидуют! – вспоминает Кортава. – Треть сборной Абхазии – выступающие в России. Остальные – местные, но они вполне на уровне ФНЛ. Я многих знаю, кто сильнее профи, но играет в любителях – это вопрос психологии. Игроку из Абхазии, чтобы засветиться, нужно уехать в Россию – в команду, которая даст жилье. Некоторым не повезло так сделать или они просто не остались в России. В Абхазии есть отличные футболисты.

«Отговорки «попало с поцелуем» не проходят!»

В декабре Дмитрий Кортава опубликовал в «Делах футбольных» большой список лекарств с пояснениями о том, какие применять можно, а какие – нельзя. Сформулировано максимально доступно.

– Для лечения простуд можно использовать «Терафлю» и «Колдрекс» – они находятся под мониторингом, но разрешены.

– Капли в нос «Ринофлуимуцил» – запрещены! Из-за них Алояна лишили медали ОИ!

Капли «Флуимуцил», «Ксимелин», «Отривин», «Назол» – разрешены.

– «Аскорил» – запрещен.

– «Редуксин» запрещен, «Редуксин-лайт» – разрешен (мало ли кто худеть надумает таким способом).

– Следы наркотиков сохранятся более недели. Отговорки: «я сидел рядом и вдохнул случайно дым» точно не работают! И истории с «попало в организм с поцелуем, кальяном» и прочими суперотговорками не проходят!