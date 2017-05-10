Ковальчук точно хочет в НХЛ – и сразу взять Кубок Стэнли [все детали сериала]

Главный трансферный сериал межсезонья – история с возвращением Ильи Ковальчука в НХЛ. Но не в «Нью-Джерси». Форвард пропускает чемпионат мира из-за операции на колене, поэтому важных событий в этом сюжете можно ждать совсем скоро.

10 мая. «Нью-Джерси» официально подтвердил, что Ковальчук хочет играть в Северной Америке.

– Он хочет вернуться в НХЛ. И наша позиция в том, чтобы дать ему такую возможность, – сообщил генменеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро официальному сайту НХЛ.

Руководство «Дэвилз» разрешило агенту Ковальчука Джею Гроссману вести переговоры с любым клубом лиги о потенциальной сделке: но «Нью-Джерси» согласится на обмен Ильи только в том случае, если у действующего владельца прав на россиянина будет ощутимая выгода. Чисто технически Ковальчук не может подписывать никаких контрактов в НХЛ до 1 июля, но предварительно обо всем договориться в мае-июне ему ничто не мешает.

Есть еще пара важных ограничений: из-за того, что Ковальчук находится и еще год будет находиться в списке добровольно завершивших карьеру в НХЛ, его нельзя обменять на драфт-пики, а новый клуб «Вегас» не сможет взять форварда на драфте расширения.

Эксперты и инсайдеры НХЛ – например, журналист TSN Боб Маккензи – считают наиболее вероятным, что Ковальчук и его агент займутся проработкой обмена в клуб, способный сразу претендовать на Кубок Стэнли. По их мнению, Илья собирается вернуться в Северную Америку не для того, чтобы просто еще поиграть в НХЛ, а за Кубком Стэнли. Поэтому варианты с перестроечным «Нью-Джерси» и новым «Вегасом» в первую очередь не устраивают самого Ковальчука.

Факты

1) Новый контракт будет

Это бесспорно, потому что предыдущий контракт Ковальчука в СКА закончился 30 апреля. По сути, новый сезон Илья может начать в любом клубе мира, но очевидно, что в России он будет играть только за СКА, а при возвращении в Америку ему обязательно нужно договариваться с «Нью-Джерси», владеющим правами на него в НХЛ.

2) «Нью-Джерси» не против вернуть Ковальчука в НХЛ

Именно в НХЛ, не обязательно именно к себе.

– Я свяжусь с его агентом Джеем Гроссманом на следующей неделе. Просто узнаю, что происходит, насколько реальны слухи о желании Ковальчука вернуться, – сказал генменеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро. – Мы выиграли первый выбор на драфте, у нас есть время подумать и взвесить все варианты. Заключить контракт с Ковальчуком можно только с 1 июля. Так что после драфта у нас будет время, посмотрим, что произойдет.

3) НХЛ не знает, что делать с Ковальчуком

Из-за сложного отъезда в КХЛ, когда Ковальчук объявил о завершении карьеры в НХЛ, теперь не до конца понятен механизм возвращения. Грубо говоря, Илье нужно признать, что он передумал завершать североамериканскую карьеру, а его возвращение должны будут одобрить все клубы лиги. В любом случае придется создать прецедент, и в процессе что-то может поменяться.

– На эту ситуацию накладывается множество различных правил. Это сложная ситуация. Пока он не захочет вернуться в НХЛ и подписать контракт, я не могу сказать, какие именно правила применяются и как они применяются, – максимально туманно описал расклад вице-президент НХЛ Билл Дэйли.

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Варианты

1) Ковальчук останется в СКА. Вероятность – 45%

Самый спокойный, размеренный и нерисковый ход событий. Илья продолжит играть в Петербурге в статусе одной из двух главных звезд КХЛ и точно сохранит все шансы выступить на Олимпиаде-2018.

– Насколько я знаю, из-за того, что НХЛ запрещает своим игрокам ехать на Олимпиаду, Ковальчук вариантов с НХЛ даже не рассматривает, – сказал в апреле член совета директоров СКА Александр Медведев.

2) Ковальчук вернется в «Нью-Джерси». Вероятность – 10%

Такое возможно, но вряд ли самому Ковальчуку будет интересно после двух за три года Кубков Гагарина играть за откровенного аутсайдера, который точно станет выстраивать новую команду вокруг первого номера предстоящего драфта, а не вокруг Ковальчука.

3) Ковальчук сыграет за третью команду НХЛ в карьере. Вероятность – 45%

Безусловно, «Нью-Джерси» придется поучаствовать, но «Дэвилз» могут, например, еще до 1 июля обменять права на Ковальчука в другой клуб – тогда и одобрение на возвращение предстоит получать кому-то другому.

Еще «Нью-Джерси» может, к примеру, добиться одобрения контракта с Ильей, а затем обменять его в другую команду. Именно такой расклад эксперты оценивают как наиболее вероятный, если в процессе возвращения Ковальчука в НХЛ дойдет до конкретики.

Слухи

– Ковальчук может подписать контракт с «Нью-Джерси»и выступать за эту команду. Но если есть желание играть за какую-то другую, технически это возможно, – сказал авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. – Допустим, Ковальчук не хочет играть в «Нью-Джерси», «Нью-Джерси» не хочет видеть в команде Ковальчука, и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: «Нью-Джерси» переподписывает Ковальчука и совершает обмен или меняет права на него. Развитие событий пока неизвестно. Известно лишь, что Ковальчук думает о возвращении, и это было бы многообещающе и интересно. Я думаю, к нему будет большой интерес.

– Все дороги Ковальчука в НХЛ пролегают через Шеро. Есть вариант, при котором нужно согласие всех 30 генменеджеров, чтобы он мог подписаться с любым клубом, но я сомневаюсь, что Шеро настроен делать подарки соперникам. Этого не произойдет, – отметил инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн. – Есть другой вариант: Ковальчук подпишет контракт с «Нью-Джерси», и они согласятся обменять его в другую команду. Думаю, следующие переговоры Шеро и Гроссмана будут именно на эту тему.