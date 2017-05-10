В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта

«Советский спорт» рассказывает, каким образом в Петербурге будет создана новая команда, и кто там будет играть.

Откуда новый клуб?

В начале мая в волейбольных кругах появилась информация о том, что в Суперлиге может появиться еще одна команда под названием «Зенит», которую будет финансировать «Газпром». Еще одна – потому сильнейший клуб мира прямо сейчас это казанский «Зенит», основную часть его бюджета берет на себя именно «Газпром».

Клуб войдет в структуру «Зенита»?

Возможно, ведь сейчас у «Зенита» есть не только футбольная команда, но и баскетбольная. Руководит ей экс-тренер сборной России Василий Карасев, причем делает это успешно. На третий год существования команда заняла второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, что при наличии в лиге московского ЦСКА можно почти считать победой.

В марте 2016 года президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что всерьез обсуждался вопрос о создании гандбольного «Зенита», но руководство петербургского клуба это не подтвердило.

В Петербурге нет сильной волейбольной команды?

Сейчас нет. В петербургской Академии Платонова матчи проводит команда Суперлиги «Динамо-ЛО», потому что ее зал в Сосновом Бору (город в 100 км от Санкт-Петербурга – Прим.ред.) не подходит для проведения игр элитного дивизиона. Также в Петербурге есть клуб «Автомобилист», который трижды был чемпионом СССР, дважды чемпионом России, а также по два раза побеждал в Кубке обладателей Кубков европейских стран и в Кубке Европейской конфедерации волейбола. Но в начале 21 века команда начала падение, а сейчас играет в Высшей лиге Б – третьем дивизионе российского волейбола.

Вице-президент «Автомобилиста» Владимир Самсонов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о том, что он станет президентом волейбольного петербургского «Зенита».

– Я слышал о создании новой команды, которая будет финансироваться за счет средств «Газпрома». Больше ничего не ясно.

– Некоторые источники утверждают, что вы будете президентом?

– Это все фантазии. Ни мне, ни «Автомобилисту» ничего не предлагали.

– А если предложение поступит?

– Буду рассматривать. Как можно отказываться от предложения, которое будет возрождать волейбол в Петербурге? Я этим занимаюсь всю свою жизнь.

Кто будет работать в новом клубе?

По информации World of Volley, состав новой команды могут пополнить Цветан Соколов («Любе Чивитанова», Италия), Ореол Камехо (свободный агент), Павел Панков («Кузбасс»), Евгений Сивожелез и Андрей Ащев (оба – казанский «Зенит»), а селекцией в еще несуществующей команде будет заниматься известный российский тренер Павел Борщ.

– Разговоры о создании нового клуба в Петербурге действительно есть, – рассказал в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» 46-летний специалист. – Никакой конкретики – пока только разговоры. Надеюсь, рано или поздно они примут реальные очертания. Если новый клуб в Петербурге появится, волейбольная общественность будет этому только рада. Подтвердить создание команды не могу, но и опровергнуть тоже, потому что, повторюсь, разговоры такие есть.

– Вам было бы интересно над таким проектом?

– Безусловно. Тут даже двух мнений быть не может.

В Суперлигу может войти любая команда?

Нет. По правилам новый клуб должен начать существование с Высшей лиги Б, но, по информации казанского издания «Бизнес Онлайн», краснодарское «Динамо» собирается продать свою лицензию на участие в турнире.

– Наш клуб подал заявку на участие в следующем сезоне Суперлиги, – опровергли нашему корреспонденту продажу лицензии в пресс-службе краснодарского «Динамо».

Вопрос о способе попадания новой петербургской команды в Суперлигу остается открытым.

– Попасть новому клубу сразу в Суперлигу проблематично. Должна быть какая-то вакансия или определенные обстоятельства, – сообщил источник «Р-Спорта». – На данный момент никто из действующих клубов мужской Суперлиги не изъявлял желание покинуть состав участников по собственному желанию.

«Клуб из Петербурга будет привлекателен для игроков»

Ситуацию с созданием новой команды в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» прокомментировал известный волейбольный агент Владимир Касторнов.

– Знаю, что клуб будет. И это огромный плюс для всего российского волейбола. Говорят, его будет финансировать «Газпром». Значит, с деньгами все будет стабильно, и команда не будет захудалой.

– С вашими клиентами новый клуб уже начал переговоры?

– Нет, они начнутся только тогда, когда клуб появится, и руководители вступят в свои должности.

– Для игроков клуб из Петербурга будет привлекательным?

– У Петербурга очень богатые волейбольные традиции, которые зарождались еще на базе «Автомобилиста». Конечно, игрокам будет интересно поиграть в такой команде. Одно дело, когда ты играешь где-то в городе, который находится на отшибе, а другое дело, если выступаешь в Москве или Петербурге. Как агент прекрасно знаю, что в волейбольном мире далеко не всегда решающую роль играет сумма контракта, поэтому новая команда будет привлекательна для волейболистов.

– Что думаете о названии? Стоит ли называть команду не «Зенит»?

– Вопрос сложный. Хочется сохранить что-то от наследия Платонова, но с другой стороны мы понимаем, что платит тот, кто заказывает музыку. Поэтому определенное отношение к спонсору название, наверное, будет иметь. Но это не такой принципиальный момент. Намного важнее, что в Петербурге появится команда самого высокого уровня.

– Краснодарское «Динамо» не собирается отдавать лицензию. Понимаете, каким образом петербургская команда может оказаться в Суперлиге?

– Момент тонкий. Не знаю, как эта ситуация разрешится. Но новая команда будет интересна только в том случае, если она окажется сразу в Суперлиге. В противном случае привлечь туда топовых игроков не получится. Хотелось бы, чтобы клуб сразу оказался в элите, а как это произойдет… Если честно, я только от вас узнал, что в Краснодаре решили сохранить мужскую команду. Будем наблюдать за ситуацией со стороны.

Что в итоге?

Формально петербургского волейбольного «Зенита» пока нет, но большинство действующих лиц уверено: она появится.

24 мая состоится совещание клубов Суперлиги, решение должно быть принято к этому моменту.

– ВФВ не будет рассматривать вопрос возможного появления нового клуба из Петербурга в мужской Суперлиге до совещания команд 24 мая, – отметил источник «Р-Спорта». – В Петербурге действительно у некоторых больших руководителей есть желание возродить большой волейбол в городе. Если эта информация подтвердится к 24 мая, то этот вопрос может быть поднят на совещании команд мужской Суперлиги.